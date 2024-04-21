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Nivan
JEDEC опубликовал новый стандарт памяти DDR5-8800 ориентированный на серверы будущего
Intel подтвердил наличие памяти DDR5-8800 для процессоров Granite Rapids «Xeon 6» и JEDEC DDR5-8800 для серверов нового поколения.

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Организация JEDEC, разрабатывающая стандарты для полупроводниковой отрасли, анонсировала обновление спецификации памяти DDR5 SDRAM. Новый стандарт JESD79-5C нацелен в первую очередь на повышение производительности и функций безопасности серверных платформ следующего поколения.

Главным нововведением стало увеличение пропускной способности модулей памяти с 6800 Мбит/с до 8800 Мбит/с. Такие высокие скорости передачи данных открывают иные возможности для высокопроизводительных серверов, работающих с приложениями искусственного интеллекта и машинного обучения. Хотя JEDEC не уточняет, для каких именно серверных CPU предназначен новый стандарт, компания Intel раскрыла подробности о поддержке DDR5-8800 в линейке Granite Rapids.

В ходе тестирования Meta Llama 3 использовался процессор Xeon 6 с 120 ядрами Redwood Cove и поддержкой 240 потоков. На тестовой 2S-платформе работало 1,5 Тбайт ОЗУ DDR5-8800 (24 модуля по 64 Гбайт). Это первое подтверждение применения столь высокоскоростной памяти в серверных системах Intel, и по сравнению с DDR5-4800 для Xeon Sapphire Rapids и DDR5-5600 для Xeon Emerald Rapids, новый стандарт обеспечил значительный рост производительности.

Новые возможности контроллера памяти в Granite Rapids могут предвещать хорошую поддержку модулей DDR5 со скоростями свыше 9000 Мбит/с в будущих настольных процессорах Intel, таких как Arrow Lake-S. Они используют то же ядро Redwood Cove, что и серверные ЦПУ Xeon 6-го поколения. Производители памяти уже анонсировали модули DDR5-9000, и скоро мы можем увидеть их в действии.

#intel #процессоры intel #jedec #granite rapids #ddr5-8800 #jedec ddr5-8800
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