Ведущие производители мобильных гаджетов планируют использовать ультразвуковые сканеры вместо оптических в своих будущих топовых смартфонах.



Компании OPPO, OnePlus и Realme работают над интеграцией ультразвуковых сканеров отпечатков в свои будущие флагманские модели взамен используемых сейчас оптических. Это позволит им улучшить биометрическую защиту и конкурировать с другими производителями премиальных смартфонов.



В частности, серия Galaxy S23 от Samsung уже оснащается ультразвуковыми сканерами отпечатков, как и некоторые другие топовые модели разных брендов. А скоро, возможно, к ним присоединятся и новые флагманы от OPPO. Предполагается, что уже Xiaomi Mi 15 на базе нового чипсета Snapdragon 8 Gen 4 получит ультразвуковой сканер от компании Goodix.



Технологии сканирования отпечатков пальцев в смартфонах продолжают совершенствоваться. Если раньше сканеры отпечатков были отдельным элементом, то теперь их все чаще интегрируют прямо в экран. Существует два основных типа таких встроенных сканеров - ультразвуковые и оптические.



Ультразвуковые сканеры формируют трехмерную модель папиллярного узора пальца с помощью звуковых волн, обеспечивающие высокую точность и надежность распознавания, а также устойчивость к внешним факторам вроде влаги или загрязнений. Кроме того, подделать отпечаток для обмана такого сканера гораздо сложнее. Однако производство ультразвуковых модулей требует больших затрат и технологически сложнее оптических аналогов. Поэтому пока они встречаются в основном в дорогих флагманских смартфонах.



Оптические сканеры используют свет для получения двумерного изображения папиллярного узора. Они дешевле в производстве и проще по конструкции. Но у них есть свои недостатки - меньшая точность распознавания, чувствительность к загрязнениям и влаге на пальце. Зато оптические сканеры широко распространены в бюджетных и среднебюджетных смартфонах.



Таким образом, несмотря на более высокую стоимость, ультразвуковые технологии сканирования все активнее вытесняют оптические решения из топового сегмента. Это связано с повышением требований пользователей к безопасности и удобству биометрической идентификации. Кстати, возможно в недалеком будущем стоимость ультразвуковых сканеров отпечатков снизится настолько, что они смогут конкурировать и в более доступных ценовых сегментах.