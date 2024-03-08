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Nivan
WhatsApp представил новый инструмент для создания индивидуальных стикеров
Новый инструмент позволяет пользователям персонализировать сообщения.

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Популярный мессенджер WhatsApp уже давно предоставляет своим пользователям огромную библиотеку разнообразных стикерпаков. Однако до недавнего времени отсутствовала возможность создавать персональные стикеры, что ограничивало самовыражение пользователей. 

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Эта проблема наконец решена с выходом собственного редактора стикеров для Android. Теперь каждый может воплотить в стикеры любимых персонажей, домашних питомцев, памятные фото и другие персональные изображения. Это позволит придать беседам в WhatsApp более личный характер.

Как отмечает ресурс WaBetaInfo, функционал Android-версии редактора во многом повторяет интерфейс iOS приложения. Пользователю достаточно выбрать понравившееся изображение из галереи, и WhatsApp автоматически выделит на нем нужный объект, удалив фон. Затем можно добавить белый контур, текст, смайлики - словом, полностью персонализировать будущий стикер.

Готовые творения сохраняются в специальном разделе "Избранное" и всегда доступны для быстрого использования в чатах. Таким образом, создание персональных стикеров в WhatsApp становится быстрым и удобным действием.

Пока доступ к новому функционалу есть только у тестировщиков бета-версии приложения для Android (версия 2.24.6.5). Но судя по тому, что редактор стикеров уже протестирован и в iOS-приложении, его скорый выход для широкой аудитории представляется очевидным.

Выпуск собственного редактора стикеров является большим прорывом для WhatsApp в плане пользовательской персонализации. Теперь каждый может в буквальном смысле вложить частичку себя в любимый мессенджер, сделав общение еще более живым и насыщенным.

#whatsapp #воцап
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