Новый инструмент позволяет пользователям персонализировать сообщения.

Популярный мессенджер WhatsApp уже давно предоставляет своим пользователям огромную библиотеку разнообразных стикерпаков. Однако до недавнего времени отсутствовала возможность создавать персональные стикеры, что ограничивало самовыражение пользователей.

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Эта проблема наконец решена с выходом собственного редактора стикеров для Android. Теперь каждый может воплотить в стикеры любимых персонажей, домашних питомцев, памятные фото и другие персональные изображения. Это позволит придать беседам в WhatsApp более личный характер.

Как отмечает ресурс WaBetaInfo, функционал Android-версии редактора во многом повторяет интерфейс iOS приложения. Пользователю достаточно выбрать понравившееся изображение из галереи, и WhatsApp автоматически выделит на нем нужный объект, удалив фон. Затем можно добавить белый контур, текст, смайлики - словом, полностью персонализировать будущий стикер.Готовые творения сохраняются в специальном разделе "Избранное" и всегда доступны для быстрого использования в чатах. Таким образом, создание персональных стикеров в WhatsApp становится быстрым и удобным действием.Пока доступ к новому функционалу есть только у тестировщиков бета-версии приложения для Android (версия 2.24.6.5). Но судя по тому, что редактор стикеров уже протестирован и в iOS-приложении, его скорый выход для широкой аудитории представляется очевидным.Выпуск собственного редактора стикеров является большим прорывом для WhatsApp в плане пользовательской персонализации. Теперь каждый может в буквальном смысле вложить частичку себя в любимый мессенджер, сделав общение еще более живым и насыщенным.