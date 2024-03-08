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Nivan
Apple готовит инструмент для переноса данных с iPhone на Android-устройства
Компания впервые создаст официальный функционал для быстрого переноса пользовательских данных с iPhone на смартфоны Android.

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Введение нового закона ЕС о цифровых рынках (DMA) вынуждает Apple пойти на уступки в отношении конкурентов, в частности операционной системы Android. Согласно новым правилам, Apple должна облегчить перенос данных с iPhone на устройства Android, а также поддерживать альтернативные магазины приложений. 

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Хотя Apple пока не раскрывает подробностей, компания пообещала к осени 2025 года запустить техническую возможность для более удобного переноса данных на Android. Это должно помочь производителям смартфонов на базе Android создавать эффективные инструменты миграции.

До сих пор переход с iOS на Android был непростым процессом. Хотя приложение Google "Переключиться на Android" позволяет перенести контакты, фото, видео и некоторые другие данные, многим пользователям приходится вручную отключать службы вроде iMessage. Кроме того, часть информации теряется при переносе.

Новый функционал Apple призван это исправить. Ожидается, что решение охватит больший объем данных и упростит отключение синхронизированных сервисов от экосистемы iOS перед переходом на Android.

Принятие Закона о цифровых рынках стало важной вехой в регулировании деятельности крупных технологических компаний, таких как Apple. Одна из целей закона - усилить конкуренцию на рынке мобильных приложений и ослабить контроль производителей смартфонов над экосистемами iOS и Android.  

В частности, теперь Apple обязана разрешить установку альтернативных магазинов приложений на iPhone в обход App Store. Кроме того, разработчики из ЕС получили больше свободы в ценообразовании и способах оплаты внутри приложений. Компания Apple вынуждена подчиниться новым правилам, чтобы сохранить доступ на европейский рынок.

#apple #android #перенос игр #перенос данных
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