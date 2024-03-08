Компания впервые создаст официальный функционал для быстрого переноса пользовательских данных с iPhone на смартфоны Android.

Введение нового закона ЕС о цифровых рынках (DMA) вынуждает Apple пойти на уступки в отношении конкурентов, в частности операционной системы Android. Согласно новым правилам, Apple должна облегчить перенос данных с iPhone на устройства Android, а также поддерживать альтернативные магазины приложений.

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Хотя Apple пока не раскрывает подробностей, компания пообещала к осени 2025 года запустить техническую возможность для более удобного переноса данных на Android. Это должно помочь производителям смартфонов на базе Android создавать эффективные инструменты миграции.

До сих пор переход с iOS на Android был непростым процессом. Хотя приложение Google "Переключиться на Android" позволяет перенести контакты, фото, видео и некоторые другие данные, многим пользователям приходится вручную отключать службы вроде iMessage. Кроме того, часть информации теряется при переносе.Новый функционал Apple призван это исправить. Ожидается, что решение охватит больший объем данных и упростит отключение синхронизированных сервисов от экосистемы iOS перед переходом на Android.Принятие Закона о цифровых рынках стало важной вехой в регулировании деятельности крупных технологических компаний, таких как Apple. Одна из целей закона - усилить конкуренцию на рынке мобильных приложений и ослабить контроль производителей смартфонов над экосистемами iOS и Android.

В частности, теперь Apple обязана разрешить установку альтернативных магазинов приложений на iPhone в обход App Store. Кроме того, разработчики из ЕС получили больше свободы в ценообразовании и способах оплаты внутри приложений. Компания Apple вынуждена подчиниться новым правилам, чтобы сохранить доступ на европейский рынок.