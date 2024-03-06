Microsoft готовится к запуску ограниченной серии консоли Xbox Series X, которая непременно привлечет внимание фанатов культового мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" (Spongebob). Специальное издание приставки будет украшено изображением всеми любимого персонажа, чье лицо и туловище займут всю поверхность корпуса консоли.



Выпуск этой уникальной модели приурочен к релизу игры Nickelodeon All-Star Brawl 2, которая по своей концепции напоминает популярную серию Super Smash Bros от Nintendo. Однако, в отличие от своего прототипа, All-Star Brawl 2 собирает на одной арене персонажей из различных анимационных шоу телеканала Nickelodeon. Помимо Spongebob, игроки смогут встретить здесь Черепашек-ниндзя, героев мультсериала "Аватар: Последний маг воздуха" и многих других.

Microsoft все чаще радует поклонников ограниченными сериями Xbox, но на этот раз компания решила сделать продукт более доступным. Вместо розыгрыша консоли среди победителей конкурса, Xbox Series X с Губкой Бобом поступит в свободную продажу в составе специального комплекта, включающего цифровое издание игры All-Star Brawl 2.Помимо самой приставки, в комплект войдет беспроводной геймпад Xbox, также оформленный в стилистике Spongebob. На нем будут изображены не только главный герой, но и его подводные друзья: Сквидвард, улитка Гэри и мистер Крабс. Красочный коллаж из персонажей мультфильма украсит геймпад, создавая единый ансамбль с дизайном консоли.Несмотря на то, что огромное лицо Spongebob на корпусе Xbox может показаться слишком экстравагантным решением даже для преданных фанатов, этот дизайн отсылает нас к одному из эпизодов мультсериала. В нем Spongebob с гордостью заявляет: "Я уродлив, и я горжусь". Эта фраза как нельзя лучше характеризует смелый и необычный дизайн новой консоли.Как сообщает издание Gizmochina, релиз ограниченной серии Xbox Series X с Губкой Бобом Квадратные Штаны обещает стать настоящим событием для поклонников мультфильма и геймеров. Возможность приобрести эксклюзивную консоль в комплекте с новой игрой All-Star Brawl 2 - это уникальный шанс погрузиться в красочный мир любимых персонажей Nickelodeon. Остается лишь дождаться официального старта продаж.