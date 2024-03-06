Microsoft анонсировала приставку Xbox в стиле персонажа Spongebob
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Microsoft готовится к запуску ограниченной серии консоли Xbox Series X, которая непременно привлечет внимание фанатов культового мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" (Spongebob). Специальное издание приставки будет украшено изображением всеми любимого персонажа, чье лицо и туловище займут всю поверхность корпуса консоли.
Microsoft все чаще радует поклонников ограниченными сериями Xbox, но на этот раз компания решила сделать продукт более доступным. Вместо розыгрыша консоли среди победителей конкурса, Xbox Series X с Губкой Бобом поступит в свободную продажу в составе специального комплекта, включающего цифровое издание игры All-Star Brawl 2.
Выпуск этой уникальной модели приурочен к релизу игры Nickelodeon All-Star Brawl 2, которая по своей концепции напоминает популярную серию Super Smash Bros от Nintendo. Однако, в отличие от своего прототипа, All-Star Brawl 2 собирает на одной арене персонажей из различных анимационных шоу телеканала Nickelodeon. Помимо Spongebob, игроки смогут встретить здесь Черепашек-ниндзя, героев мультсериала "Аватар: Последний маг воздуха" и многих других.
Помимо самой приставки, в комплект войдет беспроводной геймпад Xbox, также оформленный в стилистике Spongebob. На нем будут изображены не только главный герой, но и его подводные друзья: Сквидвард, улитка Гэри и мистер Крабс. Красочный коллаж из персонажей мультфильма украсит геймпад, создавая единый ансамбль с дизайном консоли.
Несмотря на то, что огромное лицо Spongebob на корпусе Xbox может показаться слишком экстравагантным решением даже для преданных фанатов, этот дизайн отсылает нас к одному из эпизодов мультсериала. В нем Spongebob с гордостью заявляет: "Я уродлив, и я горжусь". Эта фраза как нельзя лучше характеризует смелый и необычный дизайн новой консоли.
Как сообщает издание Gizmochina, релиз ограниченной серии Xbox Series X с Губкой Бобом Квадратные Штаны обещает стать настоящим событием для поклонников мультфильма и геймеров. Возможность приобрести эксклюзивную консоль в комплекте с новой игрой All-Star Brawl 2 - это уникальный шанс погрузиться в красочный мир любимых персонажей Nickelodeon. Остается лишь дождаться официального старта продаж.
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