На прошедшем Всемирном мобильном конгрессе 2024 года компания Deutsche Telekom представила революционную концепцию смартфона с встроенным искусственным интеллектом (ИИ). Эта разработка осуществлена совместно с такими технологическими гигантами, как Qualcomm и Brain.

Идея заключается в том, чтобы вместо множества разрозненных приложений в смартфоне работал единый помощник на базе ИИ. Он будет выступать в роли личного консьержа, понимая цели и потребности владельца и заботясь обо всех деталях. Для взаимодействия с таким виртуальным помощником достаточно отдать голосовую команду.



На демонстрационных стендах были продемонстрированы конкретные сценарии использования ИИ-помощника. Он может помочь спланировать поездку, совершить покупки, отредактировать фотографии и видео. Всё это - задачи, которые обычно требуют установки и использования множества специализированных приложений, собщается на сайте компании Telekom.com.



В основе решения лежит технология генеративных интерфейсов компании Brain.ai. Она позволяет искусственному интеллекту взять на себя функции широкого спектра приложений и решать повседневные задачи пользователя. При этом управление таким "консьержем" интуитивно понятно и доступно с помощью голоса или текста.



По словам Джона Абрахамсона (Jon Abrahamson), директора Deutsche Telekom по продуктам и цифровым технологиям, искусственный интеллект скоро станет неотъемлемой частью мобильных устройств. Используя его возможности, компания хочет упростить цифровую жизнь своих клиентов. Конечная цель - создать супер-мощника для смартфона.



Чтобы продемонстрировать реальные сценарии использования, элементы ИИ были интегрированы в существующую модель смартфона от Deutsche Telekom T Phone. Еще один прототип смартфона с ИИ был продемонстрирован на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. В этой модели вся обработка данных ИИ происходит непосредственно на устройстве, без подключения к облаку, что делает работу системы особенно быстрой и персонализированной под каждого отдельного пользователя.