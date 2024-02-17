В Android 15 появятся новые API для управления камерой.

Компания Google опубликовала предварительную версию операционной системы Android 15 для разработчиков. Это означает, что работа над следующим поколением мобильной ОС уже ведется. В анонсе не упоминаются какие-либо крупные обновления интерфейса или приложений. Вместо этого акцент делается на изменениях в скрытых платформах приложений.

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Изображение: @René Ramos, Bob Al-Greene, Google

Два ключевых изменения касаются конфиденциальности пользователей. В Android 15 будет интегрирована последняя версия Privacy Sandbox. Это программный слой, призванный балансировать между сохранением рекламного бизнеса Google и решением проблем отслеживания действий пользователей.

Как и аналогичный инструмент для браузера Chrome, Privacy Sandbox для Android ограничит возможности приложений отслеживать поведение пользователя в других приложениях. При этом рекламодатели по-прежнему смогут ориентироваться на интересы на основе анонимных данных.

Еще одно обновление коснется зашифрованного хранилища данных о здоровье пользователя внутри устройства Android Health Connect. Версия из Android 15 будет поддерживать больше типов фитнес-данных, что увеличит возможности по самоконтролю.

Новые элементы управления позволят делиться не всем экраном целиком, а только его частью, что решит проблему случайного раскрытия личных уведомлений при совместном использовании. Также разработчики получат дополнительные настройки для съемки при слабом освещении и управления вспышкой, а приложения для создания музыки смогут работать с виртуальными MIDI-инструментами как с реальным подключенным оборудованием.

На системном уровне появится проверка отдельных файлов на подделку при помощи криптографических подписей пользователя. Также реализуют "динамическую производительность", функцию, дающую возможность приложений взаимодействовать с системой для оптимизации работы с точки зрения энергопотребления и пиковой нагрузки.

Первая бета-версия Android 15 ожидается в апреле. За ней последует финал к июню и релиз через несколько месяцев, вероятно, осенью.