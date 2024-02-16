Oppo и Vivo откажутся от складных устройств, пока Huawei работает над 10-дюймовым складным устройством.

Рынок складных смартфонов переживает непростые времена. Как сообщает Gsmarena, китайские производители Oppo и Vivo намерены полностью уйти из этого сегмента в ближайшее время.



Причина такого решения - резкое падение продаж складных моделей этих брендов в прошлом году. Несмотря на то, что первые складные смартфоны Oppo и Vivo вызвали немалый ажиотаж на рынке, впоследствии интерес к ним стремительно угас. В результате компании не видят перспектив в данном направлении и готовы сосредоточиться на других продуктах.

Эксперты отмечают, что уход Oppo и Vivo из сегмента складных смартфонов может существенно изменить расстановку сил. Основная борьба развернется между Samsung и Huawei - именно эти производители продемонстрировали наибольшую заинтересованность в развитии складных гаджетов.



По данным источников, Huawei уже работает над выпуском 10-дюймового смартфона со складным экраном. Устройство будет ориентировано в первую очередь на пользователей планшетов и по функциональности приблизится к этому сегменту. Ожидается, что новинка поступит в продажу до конца текущего года.



В свою очередь Samsung, похоже, тоже не намерена сворачивать разработки в области складных смартфонов. Как утверждают источники, корейский гигант уже завершил создание нового типа раскладного дисплея. Вполне вероятно, что в скором времени на его основе будет выпущен инновационный смартфон. Кроме того, Samsung может пойти по пути Huawei и представить модель со складным экраном из трех частей.



Несмотря на уход ряда игроков, рынок складных смартфонов продолжит развиваться. Пользователи могут ожидать появления новых интересных моделей от оставшихся производителей. Хотя пока сложно делать долгосрочные прогнозы, конкуренция между Samsung и Huawei в этом сегменте, похоже, только нарастет.