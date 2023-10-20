Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Iphonovec
Insomniac Games, возможно, выпустит спин-офф о Веноме в Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man 2 вышла 20 октября, и несмотря на то, что многие геймеры только начали свои приключения, уже начались разговоры о возможности выпуска спин-оффа о Веноме, подобно тому, что произошло с Майлзом Моралесом. В недавнем разговоре с Insider, Джон Пакетт, старший нарративный директор в Insomniac Games, сделал несколько намеков относительно этого.

реклама

Пакетт упомянул, что команда Insomniac в настоящее время внимательно следит за реакцией игроков на Marvel's Spider-Man 2. Они не исключают идею создания отдельной игры, сосредоточенной на Веноме. Пакетт подчеркнул важность обратной связи от фанатов и их предпочтений. В конечном итоге решение о создании игры, основанной на Веноме, будет зависеть от реакции игрового сообщества.

реклама

Слова Пакетта отражают желание Insomniac Games быть ближе к своим фанатам и серьезно учитывать их мнение. После завершения работы над Marvel's Spider-Man 2 команда Insomniac намерена взять короткий перерыв перед обсуждением будущих проектов, включая возможность создания игры о Веноме.

Тем не менее стоит отметить, что Insomniac пока не делится конкретными планами по поддержке Marvel's Spider-Man 2 после релиза. Возможно, Веном получит собственное дополнение, а не полноценную отдельную игру. Это решение, безусловно, будет зависеть от выбора студии и, конечно, от интереса и поддержки игроков.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В заключение, будущее Венома во вселенной Marvel's Spider-Man остается неопределенным, но одно ясно: команда Insomniac готова внимательно слушать своих фанатов и стремится создавать игры, которые удовлетворяют их пожеланиям.

#веном #marvel&#x27;s spider-man 2
Источник: insider.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Представлен релизный трейлер Marvel's Spider-Man 2
Блогер подробно сравнил кадры из Marvel's Spider-Man 2 и предыдущей части.
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
20
Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
7
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
2
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
3
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
10
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
5
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
1
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
24
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Российские научные достижения поднимут связь на новый уровень: создан материал для 6G
2
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Два мошенника обокрали Uber Eats на 1 млн долларов создавая фиктивные аккаунты клиентов и курьеров
+
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
1
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
21
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
20
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
3
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
58
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
29
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
11
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Бомба JDAM или ракета ХАМАС - кто именно виноват в атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа
+
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
18

Сейчас обсуждают

Eppius
16:56
Да они хоть триллион нарисуют
В Geekbench 6 могли протестировать Oppo Find X7 на Dimensity 9300
Eppius
16:55
Какое дерьмо все таки эти комиксы американские и все что с ними свзянао.
Insomniac Games, возможно, выпустит спин-офф о Веноме в Marvel's Spider-Man 2
Чato-bot
16:53
Не будет больше никаких украин, хватит, поигрались.
Французская пресса: Украине придётся отказаться от части территорий ради сохранения государственности
Nickolas777
16:43
Добавил количественные показатели, только не знаю, добавились ли на момент вашего чтения. Про SSD вроде написано, что я изначально и смотрел на 2 ТБ, но пришлось изменить выбор из-за проблем с доставк...
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Олег Тимофеев
16:37
Все меньше стран бояться подпиндосников.
Сунак поддержал Байдена после бомбардировок в Газе
Roditch
16:36
У США приоритетная цель в этом конфликте: создать очаг напряжённости в Европе, для увеличения привлекательности доллара как резервной валюты, а не защита населения Украины или её национальных интересо...
Reuters: Пентагон отправит Израилю два комплекса Iron Dome для защиты от ХАМАС
Дарья Подкопова
16:35
Ты головой тронулся с какими-то мальчиками?
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Андрей Касянчук
16:34
Вау! Так он скоро догонит и перегонит российского робота Федю! Или Федю уже отменили? P.S. Интересно, а когда будет робот Фига2 от компании "Фига"?
Робот-гуманоид Figure 01 вышел на сцену, демонстрируя прорыв в быстрой двуногой ходьбе
John Doe
16:30
Прям "на рекордные на 46"? У другого в заголовке "удвоил более чем в два раза". Неучи. Похоже, в авторы оверов лезут самые безграмотные люди, готовые нести любой бред за копейку.
В Германии расценки на электроэнергию упали на рекордные на 46,2%
Олег Тимофеев
16:29
А кто говорит о нападении так ударам по их же схемам.
Депутат, раскритиковавший Кадырова и его сына, принёс публичные извинения за свои слова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем