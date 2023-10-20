Marvel's Spider-Man 2 вышла 20 октября, и несмотря на то, что многие геймеры только начали свои приключения, уже начались разговоры о возможности выпуска спин-оффа о Веноме, подобно тому, что произошло с Майлзом Моралесом. В недавнем разговоре с Insider, Джон Пакетт, старший нарративный директор в Insomniac Games, сделал несколько намеков относительно этого.

Пакетт упомянул, что команда Insomniac в настоящее время внимательно следит за реакцией игроков на Marvel's Spider-Man 2. Они не исключают идею создания отдельной игры, сосредоточенной на Веноме. Пакетт подчеркнул важность обратной связи от фанатов и их предпочтений. В конечном итоге решение о создании игры, основанной на Веноме, будет зависеть от реакции игрового сообщества.

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Слова Пакетта отражают желание Insomniac Games быть ближе к своим фанатам и серьезно учитывать их мнение. После завершения работы над Marvel's Spider-Man 2 команда Insomniac намерена взять короткий перерыв перед обсуждением будущих проектов, включая возможность создания игры о Веноме.

Тем не менее стоит отметить, что Insomniac пока не делится конкретными планами по поддержке Marvel's Spider-Man 2 после релиза. Возможно, Веном получит собственное дополнение, а не полноценную отдельную игру. Это решение, безусловно, будет зависеть от выбора студии и, конечно, от интереса и поддержки игроков.

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В заключение, будущее Венома во вселенной Marvel's Spider-Man остается неопределенным, но одно ясно: команда Insomniac готова внимательно слушать своих фанатов и стремится создавать игры, которые удовлетворяют их пожеланиям.