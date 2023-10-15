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Подвиги, Враги и Новые Друзья
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Трейлер показывает нам возвращение Питера Паркера и Майлза Моралеса, которых полюбили в предыдущей части. В этот раз, они сталкиваются с более жуткими и коварными врагами.
Новая глава приключений приносит нам Венома - врага, который не оставит наших героев в покое. Судя по всему, симбиоты будут играть важную роль в сюжете, что предвещает захватывающие схватки и неожиданные сюжетные повороты.
Новые Способности и Снаряжение
Marvel's Spider-Man 2 обещает расширенный набор способностей для Питера и Майлза, что позволит им более эффективно справляться с угрозами. Однако настоящим вдохновением является "Simbiote Suit", которое придает им дополнительные силы и возможности.
Противостояние Множеству Злодеев
В этой части игры, наши герои сталкиваются с разнообразными суперзлодеями. Веном, Крэйвен-Охотник, Ящер и многие другие привычные персонажи обещают захватывающие битвы и увлекательные истории.
Релиз Marvel's Spider-Man 2 ожидается 20 октября. Пока это эксклюзив консоли нового поколения PlayStation 5.