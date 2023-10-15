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Iphonovec
Представлен релизный трейлер Marvel's Spider-Man 2
Сегодня, Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment представили релизный трейлер одной из самых ожидаемых видеоигр, эксклюзивной для PS5 - Marvel's Spider-Man 2.

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Подвиги, Враги и Новые Друзья

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Трейлер показывает нам возвращение Питера Паркера и Майлза Моралеса, которых полюбили в предыдущей части. В этот раз, они сталкиваются с более жуткими и коварными врагами.


Новая глава приключений приносит нам Венома - врага, который не оставит наших героев в покое. Судя по всему, симбиоты будут играть важную роль в сюжете, что предвещает захватывающие схватки и неожиданные сюжетные повороты.

Новые Способности и Снаряжение

Marvel's Spider-Man 2 обещает расширенный набор способностей для Питера и Майлза, что позволит им более эффективно справляться с угрозами. Однако настоящим вдохновением является "Simbiote Suit", которое придает им дополнительные силы и возможности.

Противостояние Множеству Злодеев

В этой части игры, наши герои сталкиваются с разнообразными суперзлодеями. Веном, Крэйвен-Охотник, Ящер и многие другие привычные персонажи обещают захватывающие битвы и увлекательные истории.

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Релиз Marvel's Spider-Man 2 ожидается 20 октября. Пока это эксклюзив консоли нового поколения PlayStation 5.

#marvel&#x27;s spider-man 2
Источник: youtube.com
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