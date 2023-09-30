



Для версии 23H2 и 22H2

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Начиная с 26 сентября 2023 г., Copilot AI стал доступен пользователям с обновлением KB5030310 (сборка 22631.2361) как для версии 23H2, так и для версии 22H2. Первоначально эта функция была доступна в Северной Америке, а также в некоторых частях Азии и Южной Америки, но постепенно она будет распространяться и на другие регионы.

Включение Copilot через GitHub (предварительная версия)

Если вы являетесь участником программы предварительной оценки Windows, вы можете использовать инструмент командной строки ViveTool для включения Copilot. Другие могут использовать приложение «Настройки», «Реестр» или сторонний инструмент под названием «ViveTool».

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Чтобы включить Copilot через GitHub (предварительная версия), выполните следующие действия:

Посетите сайт GitHub. Загрузите файл https://github.com/thebookisclosed/ViVe/releases/download/v0.3.3/ViVeTool-v0.3.3.zip, который включает Windows Copilot. Откройте загруженную zip-папку с помощью проводника и извлеките все файлы. Скопируйте папку на диск С. Запустите командную строку от имени администратора, выполнив поиск «Командная строка», щелкнув правой кнопкой мыши верхний результат и выбрав «Запуск от имени администратора». Используйте следующую команду, чтобы перейти к папке ViveTool, и нажмите Enter: cd c:\ViveTool-v0.3.3 Выполните команду, чтобы включить Windows Copilot на панели задач: vivetool /enable /id:44774629,44776738,44850061,42105254,41655236 Перезагрузите компьютер. Откройте «Настройки», перейдите в «Персонализация» и перейдите на вкладку «Панель задач». Включите переключатель Copilot, чтобы включить эту функцию (если применимо).

Примечание. Если значок не отображается на панели задач, включите и выключите эту опцию несколько раз, чтобы активировать ее.

Внимание!

Для нашей страны Copilot недоступен, но это легко обойти установив любой VPN со странами, где он работает.

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Официальная поддержка версии 23H2

В Windows 11 версии 23H2 вы можете включить Copilot через приложение «Настройки» или реестр. Вот шаги:

Чтобы включить Copilot в Windows 11 23H2 через настройки:

Откройте «Настройки» в Windows 11 23H2. Перейдите в «Персонализация». Нажмите на вкладку «Панель задач». Включите переключатель второго пилота.

Чтобы включить Copilot в Windows 11 23H2 через реестр:

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Предупреждение. Изменение реестра может быть рискованным, поэтому действуйте осторожно и сделайте полную резервную копию системы.

Откройте меню «Пуск» в Windows 11. Найдите «regedit» и щелкните верхний результат, чтобы открыть редактор реестра. Перейдите по следующему пути: Скопировать код.HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Найдите DWORD «ShowCopilotButton» и установите для него значение 1, чтобы включить эту функцию. Перезагрузите компьютер.

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