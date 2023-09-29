Компания Microsoft начала тестировать инновационную функцию в графическом редакторе Paint для операционной системы Windows 11 на этой неделе.





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Пользователям, участвующим в тестировании этой функции, предоставляется 50 кредитов для создания изображений, и каждое использование этой функции уменьшает количество доступных кредитов на один.

В рамках этой бета-версии, помимо множества других обновлений, была представлена функция Cocreator, основанная на искусственном интеллекте и разработанная с использованием нейросети DALL-E, созданной специалистами OpenAI. Эта функция позволяет генерировать уникальные изображения по текстовому описанию.

Один из ключевых аспектов новой функции - это возможность описать изображение с помощью текста, выбрать желаемый стиль, а затем получить три варианта изображения, сгенерированных на основе этих параметров. Пользователи также могут продолжить редактирование сгенерированных изображений, включая добавление слоев, что представляет собой значительное новшество для приложения Paint.

Чтобы начать использовать Cocreator, пользователи должны обновить свой редактор Paint до версии 11.2309.20.0 и авторизоваться в своей учетной записи Microsoft.

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Microsoft планирует постепенное расширение доступности функции Cocreator для всех пользователей Windows 11, установивших последние обновления операционной системы, в ближайшие несколько недель. Однако на данный момент тестирование доступно только участникам программы предварительной оценки Windows Insider на каналах Dev и Canary.