Космическая ролевая игра Starfield, разработанная Bethesda, открыла игрокам дверь к невероятному способу обогащения в ее гигантском мире. Все это благодаря обыкновенной луже, скрытой посреди космической дороги.

Блогер Джейми Моран (Jamie Moran) разместил свой необычный открытия в своем микроблоге, и это стало источником волнения в игровом сообществе. Оказывается, место для обогащения находится прямо перед магазином Shepherd's в городе Акила-Сити на планете Акила (система Cheyenne).

Чтобы воспользоваться этой лазейкой, нужно просто присесть рядом с одной из луж перед Shepherd's и переключиться в режим от третьего лица. Затем, аккуратно наведя курсор на определенное место (смотрите видео ниже), вы можете получить доступ ко всему инвентарю торговца.

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И вот самое интересное: вы можете забрать все, что хотите, абсолютно без каких-либо последствий. И через 24 внутриигровых часа все товары вернутся на свои места. Это значит, что вы можете снова и снова набивать свои карманы.

Добытые таким образом предметы можно продать тому же самому торговцу, у которого они были украдены, и не беспокоиться о каких-либо негативных последствиях. Не требуется даже код на бесконечные деньги.

Интересно, что эта лазейка возможно возникла из-за того, что Bethesda хранит товары торговцев в спрятанных за текстурами сундуках, как это было в Skyrim. И, возможно, Shepherd's просто оказался слишком близко к границам игровой карты.

Starfield была выпущена 6 сентября на платформах PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также доступна в Game Pass (PC и Xbox). В игре уже вышел первый патч, и в будущем планируются дополнительные обновления, включая поддержку DLSS и другие желанные функции. Это только начало путешествия в этом захватывающем космическом мире, и лазейка с лужей, возможно, лишь малая часть того, что ждет игроков в Starfield.