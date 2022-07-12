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Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2

В прощлый раз я рассмотрел не все возможные варианты установки радиатора и на этот раз исправляю упущение. А вдруг весь секрет именно в расположении радиатора?
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Вступление

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Не так давно я выпустил материал по возможности пассивного охлаждения процессора AMD Ryzen 5 5600GE при помощи радиатора бюджетного кулера. Вроде небольшой тепловой пакет – всего 35 Вт, но радиатор совершенно не справился. Было много критики и предложений по тому, как улучшить охлаждение, а может и вовсе использовать тихоходный вентилятор, чтобы вообще избежать всех проблем. Вариантов очень много, но нужно понять почему именно не сработало, хотя до этого я пользовался похожим радиатором с процессором AMD Ryzen 3 4300GE и всё получалось. Да, я понимаю, что ID Cooling SE-214-XT не самый хороший кулер, но один из самых доступных с четырьмя тепловыми трубками и странно наблюдать такую картину, что с вентилятором он может отвести 180 Вт, а без него не может даже 35 Вт. Похоже что-то работает не так.

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Сегодня я проделаю работу над ошибками и покажу, что можно добиться нужного результата, но для этого придётся чем-то пожертвовать.

Подготовка к тестированию

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Да, было много критики к стенду и всё это вполне обосновано, если не вникать в суть вопроса. Для начала, мне нужно было использовать эту сборку в старом корпусе AeroCool Dead Silence Cube. Он валялся у меня уже лет 7 и вот я решил найти ему применение, но не получилось, что показали результаты тестов. Почему? Там материнская плата монтируется именно горизонтально.

В классических корпусах материнская плата расположена вертикально. Поэтому, было мнение, что при вертикальном расположении вентилятора всё бы работало. Сегодня мы проверим такой вариант. Многие предположили, что самый эффективный способ достигается в том случае, если воздушный поток проходит снизу вверх через радиатор. Разумеется, я знаю, что такое конвекция и как проходят воздушные потоки, поэтому с этим спорить нет смысла. Однако, на платформе AMD, в отличие от Intel, всё не так просто с креплениями кулеров.

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Точки крепления образуют прямоугольник, а не квадрат, поэтому монтажную рамку не получится повернуть как хочется. Есть только пара вариантов установки, а параллельно основанию корпуса радиатор в этом случае не устанавливается. Поэтому тут вариант, как и в случае с AeroCool Dead Silence Cube, повернуть корпус, поставив его на переднюю панель.

Чтобы проверить оба варианта, я купил один из самых дешёвых корпусов – ExeGate BAA-107U. Он поставляется с крайне шумным блоком питания и позже я попробую написать по нему обзор, а пока он мне нужен как стенд для вариантов расположения радиатора кулера ID Cooling SE-214-XT.

Чтобы не возникало вопросов по работе PBO, то я его отключил в BIOS.

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Что это даёт? Процессор сразу находится в рамках своего теплового пакета, и автоматика не завышает значения частот и напряжений, если справляется охлаждение.

Тестовый стенд

Эксперимент по пассивной работе радиатора кулера ID Cooling SE-214-XT проводился со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE;
  • Кулер: ID Cooling SE-214-XT;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B450M-A, версия BIOS – 3802;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4600 Kingston HyperX Predator;
  • Видеокарта: интегрированная
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;
  • Блок питания: ExeGate AAA400;

Как и в прошлый раз, температура в помещении была 25℃.

Тестирование

Корпус не самый удачный по монтажу, а ещё мне очень не понравился блок питания, но в целом за такие деньги капризничать особо не приходится. Я не закрывал боковую крышку по понятным причинам, но в целом она отлично закрывается с этим кулером потому, что боковая панель выпуклая.

Для начала я протестировал радиатор с классическим расположением, когда материнская плата смонтирована вертикально. Это самый распространённый случай размещения радиатора в системе. Напомню ещё раз, что на платформе Intel, я бы не стал ломать голову, а сразу повернул бы радиатор на 90°, но на AMD крепление так не работает. Для начала умеренная нагрузка в виде Cinebench R23.

 

Ещё я хочу показать, как работает PBO на этой материнской плате. Автоматика позволяет процессору выйти за лимиты, пока позволяет температура.

Когда же она повышается до 80℃, то процессор сразу переходит на 35 Вт. А ещё 88,6℃ в Cinebench R23 – это уже не мало, чтобы использовать систему в режиме 24/7. Побенчить можно, но постоянно так уже работать не получится. Посмотрим теперь на Prime95. PBO отключил сразу, поэтому изначальный старт с 35 Вт, а не 41.

 

Здесь ожидаемо стало ещё хуже. Кроме всего прочего с кулером от блока питания тут никакой тишиной не пахнет в принципе и ещё в прошлый раз я говорил, что одного радиатора мало.

Бесшумной должна быть вся остальная конфигурация. Однако, именно в этом блоке питания есть неоспоримый плюс: он никак не влияет на охлаждение радиатора потому, что вентилятор заходится на задней стенке, а отверстия только с противоположной стороны, а там, где радиатор их просто нет. По итогу классического расположения радиатора можно сказать, что в целом всё работает, но температура остаётся очень высокой и постоянно в таком режиме использовать радиатор не получится, если нагрузка будет интенсивной.

Дальше я просто снял переднюю панель с корпуса и перевернул корпус на 90°. В таком положении потоки воздуха будут подниматься снизу вверх, по направлению того, как двигается нагретый воздух, чем достигается естественная конвекция, о которой говорили многие в комментариях к прошлому материалу. Осталось лишь проверить это на практике. PBO снова выключена и мы можем наблюдать плавный затяжной рост температуры в Prime95.

PBO снова выключена и мы можем наблюдать плавный затяжной рост температуры в Prime95.

 

Через 35 минут температура процессора доходит уже до 88,6С и стабилизируется, что можно считать успехом.

В целом мне пока не удалось собрать бесшумную систему, но сейчас виной всему дешёвый корпус с плохим блоком питания. Однако, можно убедиться в том, что даже простой поворот башни кулера позволяет достичь совсем других результатов.

Заключение

В этой части я хотел восстановить справедливость и показать, что расположение радиатора играет важную роль при пассивном охлаждении. Достаточно посмотреть на батарею отопления на стене, чтобы понять направление воздушных потоков при естественной конвекции. Однако, расположить радиатор в корпусе на всегда возможно именно таким образом, поэтому производители используют вентиляторы, чтобы продувать радиатор, хотя при удачном расположении он может справиться с энергоэффективным процессором. Также есть специальные кулеры наподобие Scythe Ninja SCNJ-1000, которые изначально проектировались для пассивного охлаждения и конкретно на этом примере можно даже заметить, что он симметричный.

В этой ситуации не всё так однозначно и практически использовать систему в пассивном режиме можно будет как раз со старым корпусом AeroCool Dead Silence Cube потому, что его можно поставить на переднюю панель. С новым корпусом такой трюк уже не прокатит. Все кнопки и разъёмы находятся как раз на ней. Хотя, если они не нужны, то достаточно снять панель и всё.

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пассивное охлаждение id cooling se-214-xt amd ryzen 5 5600ge
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