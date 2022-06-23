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Вступление

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Пока нельзя сказать, что это лето выдалось очень жарким, но охлаждение процессору нужно всегда. Да, зимой проще может быть где-то в Европе охлаждать компоненты, но в России зимой в помещении, как ни странно, бывает теплее, чем летом. Поэтому вопрос охлаждения компьютерных компонент всегда стоит очень остро. Также никто не хочет сильно переплачивать за кулер и поэтому многие выбирают бюджетные модели, чтобы охладить недорогие процессоры. Флагманские модели стоят достаточно дорого и штатно не оснащаются какими-либо кулерами уже давно и поэтому пользователи уже сами выбирают охлаждение и стараются не экономить, чтобы процессор работал во всю силу. С бюджетными моделями ситуация другая. Здесь уже можно выбрать кулер практически любой, лишь бы он справлялся. Кто-то отдаёт предпочтение башенным модификациям, кто-то выбирает нечто похожее на боксовый вариант, кто-то предпочитает современные AIO системы. Сейчас вариантов очень много и самым разумным, на мой взгляд, является выбор «башни».

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Такие модели бывают недорогими, как ID Cooling SE-214-XT, который я недавно рассматривал. Плюсы тут очевидны:

Сменяемость вентиляторов;

Простота конструкции;

Простота установки.

Можно было бы добавить ещё совместимость, но здесь уже не так всё просто и есть корпуса slim, куда такая бандура может не влезть. Вообще с совместимостью проблемы бывают чаще всего, когда речь идёт о каких-то компактных решениях. Однако, в обычной ситуации и корпусе Mini Tower за 1000 рублей таких проблем обычно не возникает. Ещё мне казалось, что именно башенный кулер может тянуть процессор в пассивном режиме. Пассивный режим – это без вентилятора вообще или если он сломался или остановился. Я, например, не один раз сталкивался с такой ситуацией, когда системник стоял в пыльном помещении несколько лет и работал 24/7, а потом случайно обнаруживалось, что там вентилятор уже давно не крутится. Такое же было у некоторых пользователей, у которых компьютер начинал «тормозить», «глючить» и т.д.

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Сегодня я хочу провести один такой эксперимент и попробовать охладить слабый по мощности процессор AMD Ryzen 5 5600GE одним радиатором от кулера ID Cooling SE-214-XT. Мы убедились, что он смог с вентилятором отвести 180 Вт. Не уже ли не получится как-то отвести всего 35? Думаю, что никаких проблем с этим не будет или …?

Подготовка к тестированию

Нужно сказать, что больше всего времени заняла именно подготовка. Кстати, на момент тестирования в помещении было достаточно тепло – 23℃. Проблемы возникли с материнской платой ASUS PRIME B450M-A. Это одна из самых бюджетных плат, без изысков, но простая и надёжная. Лежала пару месяцев без дела. Я помню, что устанавливал самый последний BIOS на тот момент и AMD Ryzen 5 5600X работал без проблем. Поэтому я сразу собрал систему и уже приготовился тестировать, но она не стартовала. Оказалось, что нужно было ещё раз обновлять BIOS, а это уже целый квест, ведь Flashback функции тут нет, а значит либо программатором шить, либо процессор совместимый искать. Я предпочёл второй вариант, но систему пришлось перебирать. Кстати, сам радиатор достаточно лёгкий и весит всего 367 г.

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Сборка в целом не вызывает сложностей, но следует помнить, что при демонтаже процессор часто остаётся на радиаторе. Поэтому нужно снимать всё аккуратно. Самое главное не нужно пытаться поддеть чем-нибудь уголок текстолита процессора, чтобы не повредить его. Как ни странно, но именно поэтому множество Ryzen мрут как мухи.

Тестовый стенд

Эксперимент по пассивной работе радиатора кулера ID Cooling SE-214-XT проводился со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE;

Кулер: ID Cooling SE-214-XT;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS PRIME B450M-A, версия BIOS – 3802;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600 Kingston HyperX Predator;

Видеокарта: интегрированная

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;

Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W GOLD;

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Тестирование

Можно считать, что в прошлый раз я тестировал кулер на платформе Intel с топовым процессором и он не справился, а в этот раз тестируем с одним из наименее мощных AMD и результат пока неизвестен, но шансы неплохие. Кстати, на платформе AMD AM4 крепление немного проще. Нужно просто выкрутить 4 винта, снять пластиковые рамки с выступами. Далее одеть четыре гладкие пластиковые втулки, положить сверху металлическую универсальную рамку и стянуть винтами. Далее уже можно запускать Prime95 и смотреть результат.

Надо отметить, что старт очень бодрый. Температура сразу стартует с 60℃ и медленно растёт. Рост идёт почти линейный. Это говорит о том, что какое-то время уходит на то, чтобы прогрелся сам радиатор. Хочу ещё раз напомнить, что я использовал открытый стенд и температура воздуха составляла 23℃. Почти через 19 минут температура выросла до 88,8℃.

Однако, она не останавливалась и продолжала расти. Сам радиатор прилично нагревается, но температура его заметно меньше процессора. Это объясняется тем, что датчик находится внутри, а даже на крышке процессора она уже будет ниже.

Также заметно, что даже при потреблении процессором всего 35 Вт, транзисторы на плате разогреваются до 65℃, частота процессора постепенно снижается, падает напряжение, но сам троттлинг ещё не фиксируется.

Через 25 минут температура процессора доходит уже до 95С и не стабилизируется, а продолжает расти. Теперь уже точно очевидно, что радиатор не справляется с пассивным охлаждением 35 Вт процессора.

В целом у любого кулера отсутствует информация о том, какую мощность он способен отводить в пассивном режиме и на месте производителей всё же надо делать какие-то тесты, чтобы пользователь мог знать на что ему можно рассчитывать.

Заключение

ID Cooling SE-214-XT, а точнее его радиатор не справился с охлаждением AMD Ryzen 5 5600GE, который потребляет всего 35 Вт. Понятно, что какое-то время работать можно, также возможно нагружать его не на 100%, но по факту тест провалился и температура процессора даже на открытом стенде доходит до 100С. Поэтому без использования вентилятора совсем не обойтись. Можно установить его на 7В вместо 12 или просто установить минимальную скорость вращения, но продувать радиатор придётся. Вообще пассивные кулеры были, есть и будут, только конструкция у них немного отличается от обычных. Лично я пользовался Scythe Ninja SCNJ-1000 около 15 лет тому назад и ещё был опыт с Thermalright Macho. Больше с пассивными системами я не сталкивался и это больше подходит для фанатов абсолютной тишины, но тогда вся остальная система должна этому соответствовать. Должен быть пассивный БП, должен отсутствовать жёсткий диск и другие вентиляторы в системе. При этом воздух должен как-то циркулировать и снизу подниматься вверх без особых препятствий.

Сегодняшний эксперимент показал, что даже стандартный процессор ноутбука, выделяющий 35 Вт не может спокойно охладить один крупный радиатор. Да, за кадром с этим без труда справился радиатор от Noctua NH-D15, но это уже совсем другая категория. Также становится понятно, что если кулер забился или остановился, то ваш энергоэффективный процессор скорее всего будет перегреваться и производительность будет падать. Абсолютно то же самое касается ноутбуков. Теперь не нужно удивляться почему, при полной нагрузке вентилятор раскручивается до 4000 об/мин. Это необходимо для того, чтобы маленький радиатор смог от тепловой трубки эффективно передать в воздух эти 35 Вт.

Ну а уже скоро в бой у нас пойдут одни слабаки.



