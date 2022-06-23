Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт

На что способен радиатор с четырьмя тепловыми трубками? Сможет ли он справиться с охлаждением энергоэффективного процессора в пассивном режиме?
[ ] для раздела Блоги
2
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3070 уже дешевле 70тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вступление

реклама

Пока нельзя сказать, что это лето выдалось очень жарким, но охлаждение процессору нужно всегда. Да, зимой проще может быть где-то в Европе охлаждать компоненты, но в России зимой в помещении, как ни странно, бывает теплее, чем летом. Поэтому вопрос охлаждения компьютерных компонент всегда стоит очень остро. Также никто не хочет сильно переплачивать за кулер и поэтому многие выбирают бюджетные модели, чтобы охладить недорогие процессоры. Флагманские модели стоят достаточно дорого и штатно не оснащаются какими-либо кулерами уже давно и поэтому пользователи уже сами выбирают охлаждение и стараются не экономить, чтобы процессор работал во всю силу. С бюджетными моделями ситуация другая. Здесь уже можно выбрать кулер практически любой, лишь бы он справлялся. Кто-то отдаёт предпочтение башенным модификациям, кто-то выбирает нечто похожее на боксовый вариант, кто-то предпочитает современные AIO системы. Сейчас вариантов очень много и самым разумным, на мой взгляд, является выбор «башни».

анонсы и реклама
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Такие модели бывают недорогими, как ID Cooling SE-214-XT, который я недавно рассматривал. Плюсы тут очевидны:

  • Сменяемость вентиляторов;
  • Простота конструкции;
  • Простота установки.

Можно было бы добавить ещё совместимость, но здесь уже не так всё просто и есть корпуса slim, куда такая бандура может не влезть. Вообще с совместимостью проблемы бывают чаще всего, когда речь идёт о каких-то компактных решениях. Однако, в обычной ситуации и корпусе Mini Tower за 1000 рублей таких проблем обычно не возникает. Ещё мне казалось, что именно башенный кулер может тянуть процессор в пассивном режиме. Пассивный режим – это без вентилятора вообще или если он сломался или остановился. Я, например, не один раз сталкивался с такой ситуацией, когда системник стоял в пыльном помещении несколько лет и работал 24/7, а потом случайно обнаруживалось, что там вентилятор уже давно не крутится. Такое же было у некоторых пользователей, у которых компьютер начинал «тормозить», «глючить» и т.д.

реклама

Сегодня я хочу провести один такой эксперимент и попробовать охладить слабый по мощности процессор AMD Ryzen 5 5600GE одним радиатором от кулера ID Cooling SE-214-XT. Мы убедились, что он смог с вентилятором отвести 180 Вт. Не уже ли не получится как-то отвести всего 35? Думаю, что никаких проблем с этим не будет или …?

Подготовка к тестированию

Нужно сказать, что больше всего времени заняла именно подготовка. Кстати, на момент тестирования в помещении было достаточно тепло – 23℃. Проблемы возникли с материнской платой ASUS PRIME B450M-A. Это одна из самых бюджетных плат, без изысков, но простая и надёжная. Лежала пару месяцев без дела. Я помню, что устанавливал самый последний BIOS на тот момент и AMD Ryzen 5 5600X работал без проблем. Поэтому я сразу собрал систему и уже приготовился тестировать, но она не стартовала. Оказалось, что нужно было ещё раз обновлять BIOS, а это уже целый квест, ведь Flashback функции тут нет, а значит либо программатором шить, либо процессор совместимый искать. Я предпочёл второй вариант, но систему пришлось перебирать. Кстати, сам радиатор достаточно лёгкий и весит всего 367 г.

реклама

Сборка в целом не вызывает сложностей, но следует помнить, что при демонтаже процессор часто остаётся на радиаторе. Поэтому нужно снимать всё аккуратно. Самое главное не нужно пытаться поддеть чем-нибудь уголок текстолита процессора, чтобы не повредить его. Как ни странно, но именно поэтому множество Ryzen мрут как мухи.

Тестовый стенд

Эксперимент по пассивной работе радиатора кулера ID Cooling SE-214-XT проводился со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE;
  • Кулер: ID Cooling SE-214-XT;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B450M-A, версия BIOS – 3802;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4600 Kingston HyperX Predator;
  • Видеокарта: интегрированная
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;
  • Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W GOLD;

реклама

Тестирование

Можно считать, что в прошлый раз я тестировал кулер на платформе Intel с топовым процессором и он не справился, а в этот раз тестируем с одним из наименее мощных AMD и результат пока неизвестен, но шансы неплохие. Кстати, на платформе AMD AM4 крепление немного проще. Нужно просто выкрутить 4 винта, снять пластиковые рамки с выступами. Далее одеть четыре гладкие пластиковые втулки, положить сверху металлическую универсальную рамку и стянуть винтами. Далее уже можно запускать Prime95 и смотреть результат.

 

Надо отметить, что старт очень бодрый. Температура сразу стартует с 60℃ и медленно растёт. Рост идёт почти линейный. Это говорит о том, что какое-то время уходит на то, чтобы прогрелся сам радиатор. Хочу ещё раз напомнить, что я использовал открытый стенд и температура воздуха составляла 23℃. Почти через 19 минут температура выросла до 88,8℃. 

Однако, она не останавливалась и продолжала расти. Сам радиатор прилично нагревается, но температура его заметно меньше процессора. Это объясняется тем, что датчик находится внутри, а даже на крышке процессора она уже будет ниже.

Также заметно, что даже при потреблении процессором всего 35 Вт, транзисторы на плате разогреваются до 65℃, частота процессора постепенно снижается, падает напряжение, но сам троттлинг ещё не фиксируется.

Через 25 минут температура процессора доходит уже до 95С и не стабилизируется, а продолжает расти. Теперь уже точно очевидно, что радиатор не справляется с пассивным охлаждением 35 Вт процессора.

В целом у любого кулера отсутствует информация о том, какую мощность он способен отводить в пассивном режиме и на месте производителей всё же надо делать какие-то тесты, чтобы пользователь мог знать на что ему можно рассчитывать.

Заключение

ID Cooling SE-214-XT, а точнее его радиатор не справился с охлаждением AMD Ryzen 5 5600GE, который потребляет всего 35 Вт. Понятно, что какое-то время работать можно, также возможно нагружать его не на 100%, но по факту тест провалился и температура процессора даже на открытом стенде доходит до 100С. Поэтому без использования вентилятора совсем не обойтись. Можно установить его на 7В вместо 12 или просто установить минимальную скорость вращения, но продувать радиатор придётся. Вообще пассивные кулеры были, есть и будут, только конструкция у них немного отличается от обычных. Лично я пользовался Scythe Ninja SCNJ-1000 около 15 лет тому назад и ещё был опыт с Thermalright Macho. Больше с пассивными системами я не сталкивался и это больше подходит для фанатов абсолютной тишины, но тогда вся остальная система должна этому соответствовать. Должен быть пассивный БП, должен отсутствовать жёсткий диск и другие вентиляторы в системе. При этом воздух должен как-то циркулировать и снизу подниматься вверх без особых препятствий.

Сегодняшний эксперимент показал, что даже стандартный процессор ноутбука, выделяющий 35 Вт не может спокойно охладить один крупный радиатор. Да, за кадром с этим без труда справился радиатор от Noctua NH-D15, но это уже совсем другая категория. Также становится понятно, что если кулер забился или остановился, то ваш энергоэффективный процессор скорее всего будет перегреваться и производительность будет падать. Абсолютно то же самое касается ноутбуков. Теперь не нужно удивляться почему, при полной нагрузке вентилятор раскручивается до 4000 об/мин. Это необходимо для того, чтобы маленький радиатор смог от тепловой трубки эффективно передать в воздух эти 35 Вт.

Ну а уже скоро в бой у нас пойдут одни слабаки.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

id cooling se-214-xt amd ryzen 5 5600ge
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: история Super HEDT
37
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
9
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73

Интересные материалы

Ретроклокинг: история Super HEDT
21 июня 2022 37
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10 июня 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
52
Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
22
Германия может остаться без газа – Канада не отдаёт турбины, а РФ снижает мощность прокачки до 40%
10
Китайские майнеры распродают фермы по добыче Эфира – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 16 000р
24
Военные США обнаружили критическую уязвимость сети Биткоина – атака 51% может стать реальностью
22
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
51
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
33
"Американцы будут умолять нас продать им РД-180/181" - заявляет Дмитрий Рогозин
46
MediaTek анонсировала обновлённый чипсет Dimensity 9000+ с увеличенной до 10% производительностью
1
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
14
Xiaomi выпустила электросамокат Electric Scooter 4 Pro с мощностью двигателя 700 Вт
8
Samsung Galaxy F13 – Exynos 850, аккумулятор на 6000 мА*ч и поддержка microSD на 1 ТБ за $155
1
На что способен Core i7-7700K в 2022г – изучаем потенциал старого флагмана в новых играх
12
58 смартфонов Samsung получат прошивку One UI 5.0 на ОС Android 13
+
Thermalright готовит к выпуску необслуживаемую 360-мм СЖО Frozen Horizon с ARGB-подсветкой
+
Крупные майнеры избавляются от Биткоинов, а эксперты ожидают падения до $10 350 к концу 2022г
2
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT со скидкой до 76 000р
3
Valve на фоне недовольства пользователей всё же выпустила первое за долгое время обновление Team Fortress 2
1
Курс доллара снижался до 53 рублей 50 копеек 21 июня - последний раз такое было в 2015г
120
На просторах "Авито" цены на видеокарты тают вместе с курсом доллара
29

Популярные статьи

10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
31
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
108
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
4
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
56
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
7
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
20
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
60
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
2

Сейчас обсуждают

x-Chief-x
19:30
Хахах ты подтвердил моё высказывание)) Да, нет ярко выраженного мозга! Я об этом и говорю тебе🤣
Президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении присутствия компании в России
taurus88
19:28
у земляных червей не бывает ярко выраженного мозга в том понятии, в котором мы привыкли рассматривать мозг, двоечник.
Президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении присутствия компании в России
Андрей Филинский
19:27
Я предполагаю, что воровство устроили директоришки которых Эпл набрала из аборигенов. Те решили ручки погреть на рабочих, а Эпл на это закрывала глаза. Тем не менее, после тех событий Эпл производств...
Индия может стать альтернативой Китаю для организации производства электроники
taurus88
19:27
причём здесь запой? люди в основном пиратили. и в ус не дули. а потом начался бзик на купле, нет, аренде игорей в стиме.
Президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении присутствия компании в России
Kostik_I
19:26
У меня Ninja SCNJ-1000 когда то в пассиве i3 2100 держал .
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
x-Chief-x
19:26
У тебя мозгов, как у червя земляного🤣 Я так и знал, что ты приплетёшь меня к украинцам и т.д.
Президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении присутствия компании в России
Иоанн Грозный
19:26
Как отмечают различные источники, Intel Arc A380 можно найти в китайской рознице по цене от 1399 до 1499 юаней (210–225 долларов), что значительно дороже Radeon RX 6400.
Intel Arc A380 провалила первые игровые тесты
taurus88
19:25
ахахаха, не гори так, хлопчик. ты луче скажи, как тебе польское сало?
Президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении присутствия компании в России
andruhsss
19:25
А до этого был бесконечный запой.
Президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении присутствия компании в России
taurus88
19:24
они развернут крупномасштабную войну руками своих подпевал-шестёрок (польша, скандинавы, албания, прибалты, болгария, румыния, небольшая вероятность участия турции и чехии), получат по е...у, угомонят...
Президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении присутствия компании в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем