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О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока

Выходят ли недорогие СЖО из строя из-за недосмотра производителей или имеет место быть старое-доброе запланированное устаревание?
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Последние годы большинство моделей процессоров, как впрочем и видеокарт, словно выжатые лимоны в плане частотного потенциала. Чипмейкеры борются за каждую капельку производительности, так что де-факто большая часть процессоров и видеокарт разогнаны близко к максимально возможным значениям уже с завода, а классический разгон с существенным поднятием частот чипов по сути мёртв. Кроме того, из-за перехода на всё более тонкие техпроцессы, отвести тепло от современных чипов становится всё сложнее.

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Причём, коренным образом изменилась сама суть проблемы теплоотвода — если раньше системам охлаждения нужно было попросту уметь отводить большое количество тепла, то сейчас в первую очередь ценится умение быстро рассеивать интенсивный тепловой поток с небольшой площади. И такое изменение сильно ударило по эффективности воздушных двухсекционных суперкулеров, которые более не дают особого преимущества в сравнении со своими младшими односекционными братьями. Так что теперь в ситуации, когда вашему процессору даже в "стоке" (в его современном понимании) не хватает производительности какой-нибудь односекционной башни на 4-6 теплотрубках, рассматривать к покупке двухсекционный суперкулер особо смысла не имеет. Скорее всего, суперкулер коренным образом ситуацию не изменит, так как скорость рассеивания тепла практически не зависит от размера радиатора.

Но выход есть — использовать систему жидкостного охлаждения (СЖО). Причём, не обязательно даже кастомное решение, во многих случаях можно ограничится и необслуживаемой системой. За счёт иного принципа рассеивания тепла после передачи его с крышки процессора на основание водоблока, СЖО справляются с быстрым рассеиванием интенсивных тепловых потоков от современных чипов заметно лучше. И я, как и многие, уже несколько лет предпочитаю СЖО, причём, именно необслуживаемые, из-за простоты установки и сравнительно невысокой стоимости. Но вот беда — многие необслуживаемые СЖО, особенно недорогие, склонны выходить из строя спустя 2 лет использования, то есть аккурат по истечении гарантии. И я уже успел дважды убедиться в этом на своём личном опыте.

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Сначала после примерно 2 лет работы у меня почила СЖО ID-Cooling FROSTFLOW X 240, охлаждавшая последнее время Core i9 10900K в корпусе Cougar Gemini M. Заметил по каким-то непонятным статтерам в играх, прогнал стресс-тест в Prime95 — температура процессора сразу же улетала к 100° и начинался троттлинг. Водоблок был горяченным, а шланги едва тёплыми. Вначале подумал, что умерла помпа, но причина, как и у многих, оказалась прозаичнее — антикоррозийные присадки полностью со своей задачей на дистанции в 2 года не справились, и образовавшийся со временем минеральный осадок загадил в хлам микроканалы водоблока. В тот раз я заморочился — нашёл множество подобных отзывов в Интернете и даже ролик с решением проблемы на YouTube-канале Этот Компьютер и решился повторить процесс обслуживания, описанный в ролике.


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Разобрал водоблок, почистил микроканалы, промыл СЖО, сменил жидкость на простой дистиллят без всяких присадок. Замучался, конечно, выгонять пузыри воздуха, но по итогу оно таки работало. Правда, недолго, месяца 3. :D После чего просто перестала работать уже помпа. Возможно, ещё до обслуживания помпа в попытках протолкнуть жидкость через забитые микроканалы изрядно подызносилась, выработав свой ресурс. Но как бы то ни было, в тот момент я решил вернуться к полноразмерной ATX-плате, переехать в корпус попросторнее (DEEPCOOL MATREXX 55) и заодно немного проапгрейдить охлаждение процессора на 3-секционную СЖО, которой стала ID-Cooling AURAFLOW X 360.

И что бы вы думали? По прошествии пары лет наблюдаю аналогичные симптомы. В этот раз заметил, правда, не по статтерами в играх, а по неожиданно долгой сборке рабочих проектов на C++. Но симптоматика один-в-один — при серьёзных нагрузках температура процессора быстро добирается до 100° и начинается троттлинг. Разобрал водоблок и увидел до боли знакомую картину забитых микроканалов.

Минерального осадка много — им забиты не только микроканалы водоблока, он присутствую во всей системе.

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Слил жидкость в первую попавшуюся под руку прозрачную ёмкость — она мутная, да и осадок на дне заметен невооружённым глазом.

В этот раз решил не заморачиваться с обслуживанием, так как 3-секционная СЖО мне уже без надобности — решил попробовать формат mini-ITX, где можно максимум использовать 2-секционный радиатор. И купил опять недорогую СЖО ID-Cooling FROSTFLOW 240 XT. Да, да, знаю. "Мыши плакали, кололись", но уж больно цена вкусная. :D А вдруг бог таки любит троицу, и в этот раз мне повезёт?

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Но если задуматься, а в моём ли невезении тут вообще дело? Ведь отзывов с описанием подобных проблем в Интернете валом. И не только о СЖО от ID-Cooling, но и от многих других производителей. Правда, преимущественно проблема встречается у недорогих систем с небольшим гарантийным сроком службы. Хотя, возможно, это лишь потому, что покупают таких недорогих СЖО в разы больше. И всё же ощущение такое, что небольшой гарантийный срок у недорогих СЖО неспроста. Идёт ли речь об умышленном использовании не самых качественных антикоррозийных присадок (или недостаточном их количестве), судить не берусь. Но уж больно всё это похоже на запланированное устаревание.

В любом случае потенциальным покупателям, как минимум, недорогих необслуживаемых СЖО, я бы рекомендовал учитывать факт возможного выхода системы из строя спустя пару лет по описанным выше причинам. Просто знайте, что необслуживаемой ваша новенькая СЖО может де-факто оказаться только в течении пары лет, а затем её придётся либо обслуживать, как бы странно это не звучало, либо попросту менять.

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Теги

сжо id-cooling запланированное устаревание теории заговора
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