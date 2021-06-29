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Маленькое чудо на ASUS PRIME A520M-E: возвращение памяти

Если на компе что-то «работает не так», решение вопроса может прийти с неожиданной стороны.
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Недавно произошло событие, поистине знаковое для одного из моих скромных домашних ПК, а именно вот этого:

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Конфигурация ПК, на котором все случилось

 

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Дело в том, что есть у меня комплект памяти G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MГц Flare X Black F4-3200C16D-32GFX. И возникла с ним одна проблема. Он никак не желал работать на своем родном ХМР профиле, причем на обеих моих AMD платформах, на которых я его запускал (раз, два). Что там уже говорить за разгон…

Главный герой, и он не виноват


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32-гиговый комплект DDR4 G.Skill F4-3200C16D-32GFX был представлен в одно время с анонсом процессоров Ryzen 5000. У этого поколения процессоров, основанных на микроархитектурах Zen 3, сильно усовершенствован был в том числе и котроллер памяти. Поэтому с поддержкой емких и быстрых модулей, да еще и двухранговых, таких как G.Skill F4-3200C16D-32GFX, там все было отлично. Но...

В то же время для платформ на Ryzen-ах поколения Zen 1, куда я изначально пытался запихнуть этот модуль, поддержка двухранговых модулей DDR4 в двухканальном режиме была заявлена AMD только на частоте 2400 МГц. Учитывая, что с процессором Ryzen 1600Х у меня эти модули «завелись» и устойчиво работали на частоте 2933 МГц (при том, что для этого процессора официально завялена поддержка даже однорангоовых модулей на частоте до 2666 МГц), я сильно не расстроился отсутствием нормальной работы ХМР профиля. 

Примечание: я купил набор G.Skill F4-3200C16D-32GFX на заре их появления в продаже, поэтому отзывов о том, что эти модули не всегда «заводятся» на ХМР профиле, прочитать не мог – все они появились позже. Причем производитель изначально позиционировал этот комплект как ориентированный именно на платформы AMD, впрочем, хитрó не уточняя, какого именно поколения. Добавлю, что на самом деле эти модули универсальны, и прекрасно работают на платформах Intel.

Когда позже я установил эти модули памяти на новую платформу с процессором AMD Ryzen 5 Pro 4650G, меня ждало маленькое разочарование. Несмотря на то, что для Ryzen 5 Pro 4650G официально заявлена поддержка памяти DDR4 3200 MГц, и для платы ASUS PRIME A520M-E этот режим памяти присутствует в перечне стандартных, а не оверклокерских режимов, набор G.Skill F4-3200C16D-32GFX упорно не хотел работать на родном ХМР профиле. И это огорчало.

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В зависимости от версии прошивки платы ASUS PRIME A520M-E (а я получил плату еще с прошивкой 0403), ситуация отличалась.

С одними версиями BIOS компьютер нормально стартовал с активным ХМР профилем памяти, и даже без ошибок проходил тесты на стабильность памяти, однако… Система неизбежно вываливалась в «синий экран» спустя несколько минут работы! 

С другими БИОСами, включая предпоследнюю версию 2006, компьютер сразу же отказывался стартовать с активированным ХМР профилем памяти или вис через несколько секунд после включения. Что заставляло прибегать к помощи спасительной перемычки «Clear CMOS». 

Примечание: на плате ASUS PRIME A520M-E предусмотрен автоматический сброс настроек BIOS на дефолт в случае повторяющихся ошибок старта, но при возникших проблемах с памятью автосброс не срабатывал.

Слабым утешением служило то, что вручную комплект памяти все-таки можно было разогнать до штатной частоты 3200 МГц. Но при этом тайминги стабильной работы оперативной памяти получались едва ли не «конскими», а в общем-то довольно высоковатыми: 22-22-22-53 Т1 (такие обычно используются в серверных модулях памяти, где требуется повышенная надежность). В то же время согласно ХМР профилю тайминги на частоте 3200 МГц должны быть 16-18-18-38 Т1. Согласитесь, это куда более желанные тайминги…

В комментариях под статьями, где упоминалась данная память, «эксперты» журили меня за выбор неудачного комплекта оперативки и сетовали, что попался не очень удачный процессор, с неважным контроллером памяти. И ни один из «экспертов» почему-то не предположил, что виноваты в проблеме индийские студенты, за недорого пишущие BIOSы для материнских плат в перерывах между парами. 

Но вот студенты ушли на летние каникулы... И переписывание BIOS пришлось временно отдать в руки каких-то бородатых мужиков с суровыми лицами в очках.

И лишь благодаря этой счастливой случайности, совершенно неожиданно, спустя всего какой-то год после старта продаж платы, случилось настоящее чудо – у ASUS «получилось», наконец, дать пользователям действительно достойную и стабильную версию BIOS для платы PRIME A520M-E. Нет, серьезно, в примечании ведь так и написано: «Improve system stability». Ура, с 10-й попытки «допилить» BIOS, все вышло! По крайней мере, с появившейся на сайте новой версией BIOS 2304 память G.Skill F4-3200C16D-32GFX наконец-то заработала на этой плате с ХМР профилем, и, что удивительно, заработала стабильно! Тестирую ПК уже 4-й день практически круглосуточно, и не могу поверить в счастье... Ни единого вылета. Вот же ж, ASUS мать!

Память с новой прошивкой работает согласно ХМР профилю, это просо праздник какой-то, уже и не ждал такого

 

Конечно, на текущей платформе, временно обходящейся без дискретной видеокарты, прирост от снижения таймингов памяти не слишком заметен (+1~2% по скорости работы памяти), но он есть, и, надеюсь, еще даст буст в будущем. 

Примечание: обе мои 8-гиговые дискретные видеокарты были отданы «братьям-майнерам», теперь эти персонажи добывают на них нечто им совершенно ненужное, чтобы продать это что-то ненужное неким странным третьим лицам, кому это абсолютно ненужное в данный момент нужнее.


«Старая» скорость работы памяти на частоте 3200 МГц при ручном разгоне


Скорость работы памяти на частоте 3200 МГц с ХМР профилем


Быстродействие в Shadow of the Tomb Raider с памятью DDR4 3200 (22-22-22-53 1Т)


Примечание: приведенные выше результаты измерений в Shadow of the Tomb Raider нельзя списать на погрешность измерений, так как измерения проводилась около 10 раз, и средний FPS всегда был на стабильном уровне 43.


Быстродействие в Shadow of the Tomb Raider с ХМР профилем DDR4 3200 (16-18-18-38 1Т)


Как видим, быстродействие с таймингами согласно ХМР профилю позволило поднять быстродействие в игре до уровня, характерного ранее для этой же системы с ручным разгоном памяти до DDR4 3400 МГц с таймингами 24-24-24-57 1Т, в чем можно убедится тут.  


Итого

Всем добрым молодцам, владеющим комплектом G.Skill F4-3200C16D-32GFX, намек – проверяйте обновления BIOS для ваших плат, и, возможно, удача вам улыбнется. Ну, хотя бы маленькая удача в виде «починенной» поддержки ХМР профилей памяти. Впрочем, вопрос, не «поломают» ли всё опять в новых прошивках BIOS, остается открытым... 

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ddr4 xmp a520 ddr4 3200 4650g f4-3200c16d-32gfx asus prime a520m-e g.skill 32 gb xmp профиль двухранговая память
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