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Конечно, переждать дефицит видеокарт можно на чем-нибудь таком. Но, опять же, деньги на такое не у всех есть. А вот процессор AMD Ryzen 5 Pro 4650G (либо подобные Ryzen 3 Pro 4350G или Ryzen 7 Pro 4750G) обойдется сравнительно недорого, даже вкупе с бюджетной платой на 520-м чипсете. И позволит спокойно дождаться светло будущего, в котором видеокарты снова будут стоить вменяемых денег.

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На что следует обратить внимание, чтобы получить от AMD Ryzen 5 Pro 4650G максимальную «отдачу» в игровых приложениях? Выяснением этого мы сейчас и займемся…

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Зри в BIOS!

Начнем издалека. А именно с настроек BIOS.

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В BIOS современных материнских плат АМ4 нам могут предложить выделить для встроенной видеокарты от 512МБ до 8 ГБ оперативной памяти. И тут нас поджидает первый «сюрприз».

Дело в том, что графическое ядро Radeon Vega 7 может использовать до 2ГБ выделенной памяти. И ни гигабайтом больше. В режиме по умолчанию Auto видеокарте обычно выделяется всего 512 МБ.

В режиме Auto встроенной видеокарте выделяется 512 МБ памяти

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Если в BIOS выделить видеокарте размер памяти более 2 ГБ, опция, скорее всего (возможно, тут существует зависимость от конкретной модели материнской платы), сбросится на Auto. И видеокарте выделится только 512 МБ.

В интернете вы можете прочитать, что, дескать, система при необходимости «динамически выделяет встроенной видеокарте необходимый объем памяти». Казалось бы, можно не переживать, если памяти потребуется больше?

На самом деле не все так просто. Выделенный видеокарте объем памяти жестко фиксируется именно в BIOS. Эта выделенная память используется только видеокартой! Все, что не помещается в данную память – использует так называемую «общую память графического процессора», то есть фактически попадает в общесистемную память и делит ее со всеми остальными запущенными в системе процессами.

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Выделенная память графического процессора и общая память графического процессора – это две большие разницы, даже для встройки

Каждый кто имел дело с игровыми видеокартами знает, что, если игровые данные не помещаются в память графического процессора и начинает использоваться «общая память графического процессора», начинаются «тормоза». Radeon Vega 7 – не исключение. Учитывая «аппетиты» современных (и даже не очень современных) игр, совершенно очевидно, что видеокарте будет катастрофически мало выделяемых по умолчанию 512 МБ.

Приведу пример. Игра Mafia Definitive Edition на минималках, HD разрешение (1280х720). Если видеокарте выделено всего 512 МБ памяти, при типичной частоте смены кадров 35-40 fps (что для встройки – приемлемый результат) случаются периодические просадки фреймрейта до уровня 22-25 fps. Это приводит к заметным лагам в управлении и делает общий игровой процесс некомфортным.

Но стоит видеокарте выделить 2ГБ видеопамяти – и происходит чудо – при той же частоте кадров 35-40 fps подлагивания исчезают напрочь и от игры начинаешь получать удовольствие. А все потому, что игровые данные, включая текстуры, полностью поместились в выделенную память графического процессора, и обращения к общей памяти больше не осуществляются.

Примечание: если говорить о качестве изображения, то могу вас уверить, что Mafia Definitive Edition в HD разрешении на минималках выглядит на 27-дюймовом QHD мониторе вполне себе удовлетворительно. А если вы помните, как выглядел первый Doom на 486DX, то и вовсе сочтете картинку отличной.

Поэтому первое, что нужно сделать при использовании Ryzen 5 Pro 4650G и аналогичных ему APU, — это выделить в BIOS для встроенной видеокарты максимально возможный объем памяти, не полагаясь на режим Auto. Такая настройка поможет избежать неприятного «подтормаживания» в играх и обеспечит комфорт игрового процесса. Ну, насколько это возможно на встройке.

Встройке необходимо выделить максимально возможные 2 ГБ памяти

Примечание: всегда следите, чтобы игровые данные помещались в выделенную память графического процессора, это поможет избежать «тормозов». Имейте в виду, что не все программы корректно определяют размер именно выделенной видеопамяти ГП :

Не «вылезайте» за выделенный объем видеопамяти встроенного ГП, и будет вам счастье

«Узелки» на память

Для встройки важен не только объем выделенной памяти. Интегрированное видео крайне чувствительно к одно-/двухканальному режиму работы оперативки. В двухканале вы получите намного более высокую производительность по сравнению с одноканальным режимом, поэтому даже не вздумайте использовать в системе с AMD Ryzen 5 Pro 4650G один модуль памяти.

Производительность интегрированной видеокарты зависима и от частоты оперативной памяти. Насколько сильна эта зависимость, давайте посмотрим на конкретных примерах.

Ниже приведены результаты тестирования встроенной графики Ryzen 5 Pro 4650G при работе с памятью DDR4 2133, DDR4 2666, DDR4 3200 и DDR4 3400. На высокой частоте тайминги немножко конские (словно на приличных серверах), но имеющиеся у меня двухранговые модули (2x16GB) из набора G.Skill F4-3200C16D-32GFX оказываются не способны на большее на плате ASUS PRIME A520M-E. Впрочем, принимая во внимание что перед нами далеко не топовый процессор, скорость работы с памятью находится на вполне приличном уровне.

Примечание: игра Shadow of the Tomb Raider тестировалась на низких, а не на минимальных настройках; игра Red Dead Redemption 2 тестировалась на низких настройках, но со средним качеством текстур и средним ТАА сглаживанием. Эти настройки дают возможность приподнять визуальную привлекательность данных игр до мало-мальски благопристойного уровня. Разрешение в обоих случаях - HD (1280х720).

Скорость работы памяти на частоте 2133 МГц

Быстродействие в Shadow of the Tomb Raider с памятью DDR4 2133

Быстродействие в Red Dead Redemption 2 с памятью DDR4 2133

Скорость работы памяти на частоте 2666 МГц

Быстродействие в Shadow of the Tomb Raider с памятью DDR4 2666

Быстродействие в Red Dead Redemption 2 с памятью DDR4 2666

Скорость работы памяти на частоте 3200 МГц

Быстродействие в Shadow of the Tomb Raider с памятью DDR4 3200

Быстродействие в Red Dead Redemption 2 с памятью DDR4 3200





Скорость работы памяти на частоте 3400 МГц

Быстродействие в Shadow of the Tomb Raider с памятью DDR4 3400

Быстродействие в Red Dead Redemption 2 с памятью DDR4 3400

Видим, что при замене самой медленной памяти DDR4 2133 на DDR4 2666 игровая производительность растет в среднем на 15%.

При замене DDR4 2133 на DDR4 3200 производительность растет на внушительные 30%, и растет на приличные 13% при замене DDR4 2666 на DDR4 3200.

Наконец при замене DDR4 2133 на DDR4 3400 производительность растет на целых 33%, либо растет на 16% при замене DDR4 2666 на DDR4 3400, или увеличивается на скромных 2% при замене DDR4 3200 на DDR4 3400.

Таким образом, легко можно поднять игровую производительность встроенной видеокарты аж на целую треть, просто не поскупившись на быструю память DDR4 с частотой 3200МГц и выше. А если еще и с таймингами памяти повезет… Ну, вы поняли.

В целом встройка Radeon Vega 7 вполне себе «тянет» современные игры с приемлемым уровнем производительности, если пожертвовать качеством изображения и разрешением.

Да и то, жертвовать придется не всегда. Ведь игра игре рознь. Например, геймить в Beyond a Steel Sky вполне можно в разрешении Full HD на самых максимальных настройках качества графики, лишь чуть понизив сглаживание.

Если же играть в старые шедевры, коих немало, то качеством изображения и разрешением жертвовать не придется. По крайней мере, сильно. В доказательство привожу тестовый видеоролик GTA V (Full HD, средне-максимальные настройки) записанный на Radeon Vega 7. При этом нужно иметь в виду, что часть ресурсов системы ушла на саму запись игрового видео. Частота кадров в этом тесте при отсутствии видеозаписи колеблется в пределах 44-76 fps.

GTA V. Полет нормальный







Красота на виражах

Radeon Vega 7 поддерживает технологию FreeSync. Но насладится ее работой вы сможете, скорее всего, только в старых играх. По крайней мере, на большинстве имеющихся «на руках» мониторов с поддержкой этой технологии.

Примечание: конечно, у тех, кто имеет дорогой монитор с поддержкой технологии LFC, проблем не будет в любом случае, но я очень сомневаюсь, что эти люди вообще согласны сидеть на встройке, если честно.

Почему? Дело в том, что большинство совместимых мониторов имеют сравнительно высокую нижнюю границу поддержки FreeSync. У некоторых моделей она начинается с 40 Гц, у некоторых – с 48 Гц и т.п. Мой 27” QHD монитор поддерживает FreeSync как раз в диапазоне 48-75Гц. Учитывая, что в современных играх Radeon Vega 7 может выдавать при приемлемом уровне 3D графики частоту кадров в диапазоне лишь 30-45 fps, это не позволяет задействовать технологию FreeSync и получить красивый геймплей без «рваных» несинхронизированных кадров.

Таким образом, хотя поддержку технологии FreeSync у Radeon Vega 7 и нельзя назвать бесполезной, но толку от нее будет куда меньше, чем на мощных дискретных видеокартах.

Ну а если у вас в приоритете не только игры? Не переживайте, производительности AMD Ryzen 5 Pro 4650G вполне достаточно для выполнения большинства задач, возникающих на обычных пользовательских ПК:

В прикладных задачах Ryzen 5 Pro 4650G точно не разочарует

Итог

Если правильно подойти к изначальной настройке встроенного видео и не поскупиться на более-менее быструю память, то на встройке Radeon Vega 7 вполне можно пересидеть «трудные времена» нехватки видеокарт. Ну а когда со временем вы купите приличную дискретную видеокарточку, процессор Ryzen 5 Pro 4650G можно будет и не менять – его быстродействия вполне хватает, чтобы покрыть потребности в производительности типичного домашнего ПК. По крайней мере, в ближайшие несколько лет.