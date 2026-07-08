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crazycat21
Samsung наращивает производство твердотельных накопителей PM1763 для платформы Vera Rubin от NVIDIA
Накопитель PM1763 обеспечивает более чем в два раза большую скорость чтения и записи по сравнению с предыдущей моделью.
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Компания Samsung начала серийное производство своего самого передового накопителя для центров обработки данных, который будет использоваться в будущей платформе Vera Rubin от американской корпорации NVIDIA.

Твердотельный накопитель PM1763. Фото: Samsung

Корпоративный твердотельный накопитель PM1763 был представлен на конференции NVIDIA GTC в начале этого года. Южнокорейский технологический гигант продемонстрировал его вместе со своей высокоскоростной памятью следующего поколения HBM4 и маломощным модулем SOCAMM2 в рамках комплексного пакета, разработанного для центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект (ИИ).

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В заявлении компании Samsung говорится, что накопитель, который работает на новейшем чипе флэш-памяти V-NAND и разработанном по 4-нанометровому техпроцессу контроллере, обеспечивает более чем в два раза большую скорость чтения и записи по сравнению с предшествующей моделью. Также указано, что твердотельный накопитель PM1763 разработан для снижения задержки данных в современных процессорах и ускорителях ИИ. Для поддержания высоких скоростей во время обучения и вывода данных ИИ, устройство оснащено системой жидкостного охлаждения.

Согласно данным компании TrendForce, предоставляющей рыночную аналитику в технологических отраслях, в первом квартале текущего года лидером рынка корпоративных твердотельных накопителей являлась именно компания Samsung. Её доля составила 35%.

#nvidia #новости #samsung #технологии #искусственный интеллект #твердотельный накопитель #hbm4 #vera rubin #pm1763
Источник: bloomberg.com
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