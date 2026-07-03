Компания намерена составить серьёзную конкуренцию сети Starlink.

Ракета-носитель компании United Launch Alliance (ULA) вывела на орбиту 29 спутников для Amazon, открыв последней путь к запуску широкополосного доступа в интернет, который компания планирует предоставлять уже в конце этого года, тем самым бросив вызов доминирующей сети Starlink компании SpaceX. Об этом сообщает Bloomberg.

Старт ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 2 июля. Фото: Scott Schilke/Sipa/AP

Ракета Atlas V с последней партией спутников Amazon Leo стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 2 июля в 00-30 по местному времени. Как отметил Крис Вебер, вице-президент по бизнесу и продуктам Amazon Leo, в этом году компания Amazon, запустила более 390 спутников, что достаточно для начала эксплуатации сети. Однако он подчеркнул, что предстоит ещё много работы, включая вывод всех этих новых аппаратов на заданную высоту.

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Согласно данным Bloomberg, на сегодняшний день ракеты-носители Atlas V компании ULA вывели на орбиту около 60% спутников Amazon [вероятно, речь об общем количестве запущенных аппаратов], а в будущих миссиях планируется использовать новую ракету Vulcan.

Компания ULA, которая является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin, столкнулась с задержками и техническими проблемами при разработке ракеты. С момента своего дебюта в январе 2024 года она запускалась всего четыре раза. Запуски были отложены с момента выявления технической неполадки при подготовке к старту в феврале.