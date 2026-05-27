Вероятно, в ближайшее время производители микросхем памяти будут диктовать собственную ценовую политику ведущим технологическим компаниям мира.

Стремительный рост акций компаний, производящих микросхемы памяти, усиливается, в результате чего рыночная капитализация SK Hynix и Micron Technology впервые превысила 1 триллион долларов, поскольку инвесторы делают ставку на то, что бум искусственного интеллекта (ИИ) приведет к устойчивой переоценке отрасли. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: SeongJoon Cho/Bloomberg

Акции SK Hynix в ходе торгов в Южной Корее 27 мая выросли на 13%. Годовой прирост составил более 1000%. SK Hynix стала третьей азиатской компанией, вошедшей в клуб компаний с капитализацией более 1 триллиона долларов, после конкурента, компании Samsung Electronics. Акции Micron во вторник взлетели в цене на 19%, что является самым большим ростом с 2011 года.

Три ведущих производителя высокоскоростной памяти сейчас находятся в самом центре глобального развития ИИ, поскольку их продукция критически важна для строительства центров обработки данных. Согласно ожиданиям инвесторов и аналитиков отрасли, что дефицит микросхем памяти сохранится до 2027 года. Таким образом, производители данного вида продукции могут диктовать собственную ценовую политику крупнейшим технологическим компаниям мирового уровня.

Как отметил Кан Дэ Квун, главный инвестиционный директор южнокорейской компании Life Asset Management, производители микросхем памяти были иррационально недооценены, однако в настоящее время наблюдается тенденция к восстановлению разрыва в их оценке. По его мнению, «ралли» только начинается.

Согласно данным Counterpoint Research, в четвертом квартале 2025 года компания SK Hynix контролировала 57% глобального рынка памяти с высокой пропускной способностью (High Bandwidth Memory, HBM) по объёмам выручки. За ней следовали компании Samsung и Micron с показателями 22% и 21% соответственно.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на возникшую эйфорию, некоторые отраслевые аналитики выражают опасения, что рост цен акций производителей микросхем может оказаться недолгим. Он основан на предположении, что прибыль будет расти астрономическими темпами, однако любое ослабление узких мест в цепочках поставок или замедление инвестиций в сферу ИИ может привести к развороту ситуации.