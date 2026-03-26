crazycat21
Boeing начала заключительную сборку первого грузового самолёта 777-8F
Заявлено, что поставки самолётов этой модели заказчикам начнутся в 2029 году

На заводе американской аэрокосмической корпорации Boeing в городе Эверетт, расположенном к северу от Сиэтла, на этой неделе началась окончательная сборка первого самолёта Boeing 777-8F. Новая грузовая версия 777X получила новые крылья из углеродного волокна, новейшие двигатели GE9X и модернизированную кабину пилотов. Данная модификация станет самым большим из новых грузовых самолётов, готовых к поставке, в линейке 777X. Об этом сообщает Flug Revue.

Сборка первого грузового самолёта 777-8F. Фото: Boeing

Компания Boeing уже опубликовала фотографии с заключительного этапа сборки первого 777-8F, который включал соединение двух плоскостей крыла из углеродного волокна с центральной частью фюзеляжа. Джейсон Кларк, руководитель программы Boeing 777 и управляющий заводом в Эверетте, смог эмоционально мотивировать команду заключительного этапа.

«Гордитесь своей работой, потому что она воплощает в жизнь следующее поколение самолетов. Никто, кроме нас, не строит эти прекрасные самолеты!» – сказал он.

72-метровые крылья выполнены из углеродного волокна. Они получили новый аэродинамический профиль и оснащены складными законцовками. После стыковки плоскостей с фюзеляжем начинается установка систем и прокладка электропроводки. Затем устанавливаются остальные секции фюзеляжа.

Boeing 777-8F – это уже восьмая версия весьма успешного линейки «Три семерки». Корпорация Boeing уже получила 68 твёрдых заказов на свой крупнейший двухдвигательный реактивный самолёт. Ожидается, что последнее поколение транспортных машин будет на 30% экономичнее по расходу топлива и на 60% тише своих предшественников, особенно модели 747-400F.

Однако, как отмечает Flug Revue, новая версия грузового самолёта, вероятно, не будет доступна на рынке аж до 2029 года. Дело в том, что поставки пассажирской модели Boeing 777-9 начнутся только в 2027 году. Именно по этой причине в конце прошлого года корпорация Boeing подала заявку на предоставление исключения, которое позволит продолжать производство обычных грузовых самолетов 777F до 2029 года. И это даже несмотря на то, что двигатели этих машин с 2028 года больше не будут соответствовать более строгим нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по выбросам для новых самолётов.

Flug Revue отмечает, что конкурент американской корпорации, европейская авиастроительная компания Airbus, противопоставляет передовому высокопроизводительному 777-8F свой абсолютно новый транспортный самолёт A350F. Его грузоподъёмность сопоставима с грузоподъёмностью четырёхдвигательного Boeing 747-400F. Однако фюзеляж Airbus A350F практически полностью выполнен из углепластика, что делает его исключительно лёгким. При этом модернизированный фюзеляж серийного Boeing 777-8F изготовлен из алюминия.

#новости #сша #авиация #boeing #авиастроение #гражданская авиация #airbus #a350f #boeing 777-8f
Источник: flugrevue.de
Популярные новости

Nvidia выпускает драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL с исправлениями для ряда игр
+
Счастливчик нашёл на улице ПК на Ryzen Threadripper 2920X с 64 ГБ ОЗУ и SSD Samsung на 1 ТБ
14
Газотурбинные двигатели ГТД-6РМ превысили рубеж в 5 миллионов часов промышленной эксплуатации
+
Colorful представила материнскую плату с 50-контактным разъёмом для бескабельного питания
1
ASUS готовит масштабное повышение цен на ПК из-за дефицита памяти
+
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL с новыми исправлениями
+
Ученые нашли возможную причину ускорения вращения Марса
+
Microsoft удалила возможность редактирования реестра для повышения скорости SSD NVMe
+
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
+
Warner Bros анонсировала фильм по «Властелину колец» – «Тень прошлого»
+
В Челябинске наладили серийное производство отечественных снегоуплотнительных машин
1
LG выпустила первый в мире ЖК-дисплей для ноутбуков с возможностью понижения частоты до 1 Гц
+
Росавиация: Россия научилась создавать самолёты в два раза быстрее Boeing и Airbus
4
Цены на процессоры для ПК могут вырасти на 10-15% из-за дефицита производственных мощностей
2
Звук от запуска лунной миссии Artemis II можно будет услышать на расстоянии более 70 километров
3
Производитель лёгких самолётов ЛМС-901 «Байкал» построит новый литейный цех
+
Wilson Benesch представила проигрыватель виниловых пластинок Greenwich начального уровня за $130000
2
Минпромторг допустил к работе в такси ещё четыре выпускаемые в России модели автомобилей
+
Первые 16 серийных спутников российского аналога Starlink выведены на орбиту
3
Игру Crimson Desert менее чем за неделю купили 3 млн раз
1

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

si-cat
14:45
Скорее не сколько, а чего :))
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
si-cat
14:42
Штобы пИсать: " А почему у меня цыфирьки не как у других???" 🤣
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
Waramagedon
14:26
с чего им закрываться? или боишься голливудскую русалочку с гей-негром не посмотришь? ))) Голливуд уже особо толкового не снимает, 95% мусор.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Waramagedon
14:20
минусологи, объясните зачем простому юзеру иметь в компе аида, кпу, ГПУ если он не ковыряется в железе и не занимается ремонтами с разгонами? ))) большинство пользователей именно такие.
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
leonid26
14:06
скоро значит закроются кинотеатры
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Китя.
13:41
Это еще ромашки. вот гляньте видос на помойке нашли кучу новых айфонов. https://rutube.ru/video/db7ff272e536a40832d5ea8db06ee40e/
Счастливчик нашёл на улице ПК на Ryzen Threadripper 2920X с 64 ГБ ОЗУ и SSD Samsung на 1 ТБ
usr721
13:07
Если удосужиться посмотреть, пред обзор БП от автора был 2 дня назад.
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
Андрей Попов
13:01
На большее передёрнуть не смог?
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
asdf2026
12:50
Ну и дурка
Представлен концептуальный компьютер BTF 3.0 с бескабельным питанием компонентов
asdf2026
12:49
> в рамках этого стандарта используется одно аккуратное и удобное соединение для подключения к материнской плате разъёмов передней панели корпуса Неужели созрели наконец-то. Не прошло и 20-ти лет. А ...
Colorful представила материнскую плату с 50-контактным разъёмом для бескабельного питания
