Заявлено, что поставки самолётов этой модели заказчикам начнутся в 2029 году

На заводе американской аэрокосмической корпорации Boeing в городе Эверетт, расположенном к северу от Сиэтла, на этой неделе началась окончательная сборка первого самолёта Boeing 777-8F. Новая грузовая версия 777X получила новые крылья из углеродного волокна, новейшие двигатели GE9X и модернизированную кабину пилотов. Данная модификация станет самым большим из новых грузовых самолётов, готовых к поставке, в линейке 777X. Об этом сообщает Flug Revue.

Сборка первого грузового самолёта 777-8F. Фото: Boeing

Компания Boeing уже опубликовала фотографии с заключительного этапа сборки первого 777-8F, который включал соединение двух плоскостей крыла из углеродного волокна с центральной частью фюзеляжа. Джейсон Кларк, руководитель программы Boeing 777 и управляющий заводом в Эверетте, смог эмоционально мотивировать команду заключительного этапа.

«Гордитесь своей работой, потому что она воплощает в жизнь следующее поколение самолетов. Никто, кроме нас, не строит эти прекрасные самолеты!» – сказал он.

72-метровые крылья выполнены из углеродного волокна. Они получили новый аэродинамический профиль и оснащены складными законцовками. После стыковки плоскостей с фюзеляжем начинается установка систем и прокладка электропроводки. Затем устанавливаются остальные секции фюзеляжа.

Boeing 777-8F – это уже восьмая версия весьма успешного линейки «Три семерки». Корпорация Boeing уже получила 68 твёрдых заказов на свой крупнейший двухдвигательный реактивный самолёт. Ожидается, что последнее поколение транспортных машин будет на 30% экономичнее по расходу топлива и на 60% тише своих предшественников, особенно модели 747-400F.

Однако, как отмечает Flug Revue, новая версия грузового самолёта, вероятно, не будет доступна на рынке аж до 2029 года. Дело в том, что поставки пассажирской модели Boeing 777-9 начнутся только в 2027 году. Именно по этой причине в конце прошлого года корпорация Boeing подала заявку на предоставление исключения, которое позволит продолжать производство обычных грузовых самолетов 777F до 2029 года. И это даже несмотря на то, что двигатели этих машин с 2028 года больше не будут соответствовать более строгим нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по выбросам для новых самолётов.

Flug Revue отмечает, что конкурент американской корпорации, европейская авиастроительная компания Airbus, противопоставляет передовому высокопроизводительному 777-8F свой абсолютно новый транспортный самолёт A350F. Его грузоподъёмность сопоставима с грузоподъёмностью четырёхдвигательного Boeing 747-400F. Однако фюзеляж Airbus A350F практически полностью выполнен из углепластика, что делает его исключительно лёгким. При этом модернизированный фюзеляж серийного Boeing 777-8F изготовлен из алюминия.