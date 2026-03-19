Компания планирует вернуть себе лидирующие позиции на рынке чипов для ИИ.

Южнокорейская компания Samsung Electronic планирует потратить более 110 триллионов вон (73,3 миллиарда долларов) на капитальные вложения и исследования в течение 2026 году, что отражает расширение мощностей по производству микросхем памяти, а также изучение таких областей, как искусственный интеллект. Об этом сообщает Bloomberg.

Изображение: Samsung

Согласно информации агентства, крупнейшая корейская компания увеличивает инвестиции на 22% в 2026 году, чтобы попытаться вернуть себе лидерство на рынке чипов для искусственного интеллекта. Пока лидирующие позиции занимает компания SK Hynix, ставшая доминирующим поставщиком высокоскоростной памяти для корпорации NVIDIA.

Решение о масштабных инвестициях отражает стратегический сдвиг в сторону спроса, обусловленного искусственным интеллектом (ИИ). Чон Ён Хён, со-генеральный директор компании Samsung [в компании традиционно два гендиректора, отвечающих за свои направления, прим.] в ходе ежегодного собрания акционеров рассказал о том, как развитие агентного ИИ подпитывает взрывной рост заказов не только на высокоскоростную память, но и на серверные системы хранения данных. Соответственно, компания сосредоточит свои усилия на разработке чипов следующего поколения для ИИ и передовых технологических процессах производства.

Согласно данным Bloomberg, запланированные инвестиции составляют более половины прогнозируемой операционной прибыли компании. Аналитики считают, операционная прибыль Samsung в 2026 году увеличится более чем в четыре раза и достигнет рекордных 202,6 триллиона вон, чему будут способствовать лидирующие позиции компании на рынке передовых технологий HBM4.

Отмечено , что с начала текущего года фирма Samsung смогла вернуть себе техническое лидерство. Она стала первой компанией, начавшей коммерческие поставки HBM4 клиентам. Свершилось это после того, как удалось преодолеть многолетние трудности и задержки с сертификацией, позволившие её конкуренту SK Hynix доминировать в одной из самых прибыльных областей мирового рынка полупроводников.

В ходе конференции Nvidia GTC 2026 (GPU Technology Conference) компания смогла ещё больше укрепить свои позиции благодаря дебюту чипа HBM4E следующего поколения. Южнокорейская технологическая компания также получила высокую оценку от генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, сообщившего, что передовая 4-нанометровая технология Samsung будет использоваться для производства процессоров Groq 3. Укрепление партнёрства с NVIDIA, а также новое соглашение о поставке чипов HBM4 компании Advanced Micro Devices (AMD). укрепляют роль Samsung как ключевого игрока в экосистеме аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта.