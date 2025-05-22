Туск заявил о подозрительной активности судна «теневого флота» РФ вблизи кабеля на дне Балтики
Премьер-министр правительства Польши Дональд Туск, что его страна была вынуждена вмешаться после обнаружения "подозрительной активности" со стороны судна "теневого флота" России вблизи энергетического кабеля, проложенного по дну Балтийского моря.
Об этом сообщает Defense Post.
"Российское судно из "теневого флота", находящееся под санкциями, совершало подозрительные манёвры вблизи силового кабеля, соединяющего Польшу со Швецией. После успешного вмешательства наших военных судно направилось в один из российских портов", – сказал Туск в эфире телеканала X.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что инцидент произошёл 20 мая "за пределами польских вод". Не уточняется, какие воды имелись в виду – территориальные или воды исключительной экономической зоны. Также министр говорил о том, что должно состоятся экстренное совещание в Командовании морских операций с участием премьера Туска.
Европейский Союз 20 мая принял очередной пакет санкций против России, 17-й по счёту. Ограничения направлены против так называемого "теневого флота", осуществляющего транспортировку нефти российской нефти. В санкционном списке около 200 танкеров. Кроме того, в Брюсселе пригрозили более серьёзными мерами за несогласие Москвы с требованиями Европы безоговорочно прекратить огонь на Украине.
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