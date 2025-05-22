Премьер-министр правительства Польши Дональд Туск, что его страна была вынуждена вмешаться после обнаружения "подозрительной активности" со стороны судна "теневого флота" России вблизи энергетического кабеля, проложенного по дну Балтийского моря.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: AP

Об этом сообщает Defense Post.

"Российское судно из "теневого флота", находящееся под санкциями, совершало подозрительные манёвры вблизи силового кабеля, соединяющего Польшу со Швецией. После успешного вмешательства наших военных судно направилось в один из российских портов", – сказал Туск в эфире телеканала X.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что инцидент произошёл 20 мая "за пределами польских вод". Не уточняется, какие воды имелись в виду – территориальные или воды исключительной экономической зоны. Также министр говорил о том, что должно состоятся экстренное совещание в Командовании морских операций с участием премьера Туска.

Европейский Союз 20 мая принял очередной пакет санкций против России, 17-й по счёту. Ограничения направлены против так называемого "теневого флота", осуществляющего транспортировку нефти российской нефти. В санкционном списке около 200 танкеров. Кроме того, в Брюсселе пригрозили более серьёзными мерами за несогласие Москвы с требованиями Европы безоговорочно прекратить огонь на Украине.