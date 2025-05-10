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Лидер КНДР Ким Чен Ын 9 мая в ходе визита в российское посольство в Пхеньяне, приуроченное к 80-летию Великой Победы, пообещал отправить армию в случае очередной атаки Запада на Россию. Об этом сообщает ЦТАК.

Северокорейский лидер назвал Россию "братской страной" и отметил, что нельзя оставлять безнаказанными покушения западных "марионеток" на Украине на территориальную целостность РФ. Как отметил Ким Чен Ын, за безрассудством Киева могут последовать провокации "со стороны американских приспешников в лице военных из Сеула".

"Если американские и западные приспешники, дешевки с бракованным оружием не откажутся от идеи военного вторжения в братскую Российскую Федерацию и снова нападут, я с радостью и без каких-либо сомнений отдам приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения вооруженного нападения в соответствии с положениями и духом договора между КНДР и РФ", – отметил Ким Чен Ын.

О том, что северокорейские военные принимают участие в отражении атаки ВСУ на Курскую область западные СМИ сообщали достаточно давно. Однако Москва и Пхеньян не комментировали данные заявления. Лишь после вытеснения украинских сил с Курщины глава Генштаба России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину подтвердил участие военных КНДР в освобождении российской территории. При этом он отметил, что северокорейские военные продемонстрировали профессионализм, стойкость и героизм.

На военном параде в Москве в честь 80-летия Великой Победы расчёт армии КНДР не присутствовал, зато присутствовали северокорейские генералы. Президент РФ Владимир Путин лично поблагодарил этих военных и даже обнял одного из них.