Модернизированный самолёт получил новые средства авиационного поражения и улучшенную кабину.

Фото: Rich Cooper

Воздушно-космические силы (ВКС) Франции официально представили модернизированный ударный самолет Mirage 2000DRMV. К концу 2025 года французские военные будут иметь в своём распоряжении 50 таких самолётов, которые несмотря на свой достаточно большой возраст по-прежнему остаются эффективными средствами для ведения воздушного боя и выполнения ударных задач. Соответствующую информацию приводит профильный ресурс TWZ.

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Ожидается, что глубоко модернизированный самолёт Mirage 2000DRMV (RMV для Rénovation Mi-Vie – обновление среднего возраста) прослужит до 2035 года. То есть до тех пор, пока ему на смену не придут современный Rafale и беспилотный боевой самолёт (UCAV). Также планируется, что в конечном итоге появиться совершенно новый "общеевропейский" пилотируемый боевой самолёт.

В ходе модернизации Mirage 2000DRMV получил возможность нести новые боеприпасы класса "воздух-поверхность", включая 1000-фунтовые GBU-48, 500-фунтовые GBU-49 и 2000-фунтовые GBU-50 Enhanced Paveway II с точным наведением американского производства. Что касается авиационных средств поражения производства Франции, то истребитель получил возможность нести управляемые бомбы AASM с лазерным наведением и лёгкий корректируемый боеприпас с лазерным наведением Thales/TDA ASPTT (Air-Sol Petite Taille Tactique), также известный как BAT-120LG [противотанковая бомба, прим.].

Основные характеристики модернизированного Mirage 2000DRMV в инфографике/ Выделенные элементы включают: (1) ракету класса "воздух-воздух" MICA NG с инфракрасным наведением; (2) бомбы GBU-48 и GBU-50 Enhanced Paveway II с точным наведением; (3) 30-мм пушечный контейнер; (4) новую цифровую приборную панель. Изображение: Воздушно-космические силы Франции

Впервые Mirage 2000D также получил пушечное вооружение. Всё дело в том, что это модификация была создана на основе Mirage 2000N, который являлся носителем ядерного оружия, поэтому никогда не оснащался пушкой. В модификации Mirage 2000DRMV 30-мм автоматическая пушка CC422 установлена на "подбородочном" пилоне под левым воздухозаборником.

Модернизированный Mirage также лучше оснащен для использования этого оружия благодаря внедрению более современного контейнера Targeting Long-range Identification Optronic System (TALIOS), который используется на Rafale. Он заменяет устаревшие контейнеры ATLIS II, PDL CTS и Damocles, которые ранее использовались на Mirage 2000D. TALIOS также является контейнером двойного назначения, который обеспечивает тактическую разведку и наведение.

Для борьбы с самолётами противника Mirage 2000DRMV получил ракеты класса "воздух-воздух" MICA NG с инфракрасным наведением.

Mirage 2000DRMV оснащен новым подвесным топливным баком, который размещён на центральном подфюзеляжном пилоне. В этот топливный бак вмонтирована систему электронной разведки (ELINT), что означает, что самолёт может выполнять разведывательные миссии на большем удалении от аэродрома базирования. Ранее на центральный пилон подвешивался контейнер электронной разведки ASTAC. Соответственно, истребитель не мог нести подвесной топливный бак с дополнительным топливом.

Mirage 2000DRMV получил модернизированную кабину с более интуитивной цифровой приборной панелью. Также сообщается, что пилоты обновлённого самолёта получают нашлемный дисплей Thales Scorpion. Такой элемент уже имеется в распоряжении экипажей французских истребителей Rafale, пилотов штурмовиков A-10 и истребителей F-16 ВВС США.

В то же время отмечено, что ключевая авионика, в том числе радар слежения за рельефом местности Antilope 5, осталась неизменной. Стоимость модернизации всех 50 самолётов Mirage 2000D до версии DRMV составляет 530 миллионов евро.