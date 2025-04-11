Средства будут направлены на ремонт и обслуживание техники, а также на закупку противотанковых мин и беспилотников.

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото: Getty Images

В то время как администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки вооружения Киеву, европейские союзники, заинтересованные в затягивании конфликта, продолжают передавать Украине военное имущество. В частности, Великобритания выделяет очередной пакет военной помощи в размере 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов США). Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, министерство обороны Великобритании заявило о выделении в текущем году 350 миллионов фунтов из общего пакета военной поддержки Украины в размере 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, а оставшуюся сумму внесёт Норвегия.

Отмечено, что заявление о финансировании прозвучало в тот момент, когда британский министр обороны Джон Хили вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом председательствуют на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. Выделяемые средства будут направлены на ремонт и обслуживание транспортных средств и оборудования, закупку противотанковых мин и сотен тысяч беспилотников.