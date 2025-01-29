Ещё два аналогичных катера подлежат модернизации. Все они будут находиться в составе голландского флота до 2030-х годов.

Разведывательная бронемашина Fennek съехала с палубы LCU. Фото: Министерство обороны Нидерландов

Королевский военно-морской флот Нидерландов принял в свой состав два обновлённых десантных судна, доработанных в рамках проекта модернизации десантных катеров общего назначения (LCU, Landing Craft Utility’s) среднего возраста. Об этом сообщает Defense Post.

Программа стартовала в 2023 году и предусматривает переоборудование до четырёх десантных кораблей, которые находятся в эксплуатации с 2000-х годов. Таким образом, реализация программы позволит голландскому флоту расширить возможности доставки транспортных средств, бронетехники и личного состава на современном поле боя.

Модернизированные LCU будут находиться в составе Королевских ВМС Нидерландов до 2030-х годов. Они оснащаются передовыми двигателями, системами вооружения и управления, баллистической защитой, санитарными и техническими помещениями, а также кабинами.

Как отмечает военное руководство Нидерландов, текущая модернизация повысит выживаемость, эффективность и гибкость ВМС страны при выполнении десантных и прочих задач. Кроме того, модернизация будет способствовать укреплению роли голландского флота в НАТО. Она является гарантией того, что тактические возможности десантирования будут соответствовать современным требованиям для защиты собственных территорий и территорий союзников по альянсу.

В течение оставшегося срока службы переоборудованные десантные корабли будут осуществлять транспортировку тяжёлого военного оборудования, в том числе бронетехники и автомобилей, различных морских решений, а также снабжение войск и доставку пеших подразделений с других кораблей на берег.

Работы по модернизации ещё двух оставшихся LCU осуществляются голландской фирмой De Haas Shipyards на её предприятии в Роттердаме.

Нынешние LCU ВМС Нидерландов, имеющие обозначение Mark II, являются крупнейшими судами своего класса, разработанными для высадки морского десанта на побережье. Они были приняты на вооружение голландского флота под обозначением LCU Mark I, но в 2005-2006 подверглись первой модернизации с целью увеличения размеров палубы и повышения максимальной грузоподъёмности.

Десантный катер Mark II может перевозить до 130 полностью экипированных морских пехотинцев или комбинацию различных военных грузовиков, бронированных и ремонтно-эвакуационных машин. Экипаж катера состоит из пяти человек. Вооружение представлено одним крупнокалиберным 12,7-мм пулемётом M2 Browning. Длина катера – 36 метров, максимальная грузоподъёмность – 65 тонн.