Уволили за сокрытие факта пропажи.

Генерал-майор Артур Кенпчинский. Фото: Zbyszek Kaczmarek/Reporter

Генерал-майор Артур Кенпчинский был неожиданно уволен с должности начальника Инспекции обеспечения вооруженных сил Польши. Причиной увольнения генерала Кенпчинского стало исчезновение летом 2024 года как минимум нескольких десятков противотанковых мин. Об этом сообщает Defenсe24.

При разгрузке эшелона с военной техникой на запасной путь в Мостах под Щецином по неизвестным причинам часть мин осталась в вагоне и бесконтрольно продолжила свой путь по территории Польши. Спустя некоторое время опасный груз был обнаружен, и кто-то связался с военными с просьбой забрать мины.

Генерал Кенпчинский изначально не доложил своему начальству об инциденте. Лица, ответственные за пропавшее вооружение, якобы представили ложную информацию о том, что количество мин на складе соответствует накладным. А об инциденте стало известно лишь только тогда, когда мины были обнаружены.

В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств данного происшествия.

Согласно данным Defence24, генерал-майор Артур Кенпчинский находился на своей должности начальника Инспекции обеспечения Вооруженных Сил с ноября 2021 года. До этого он занимал должность заместителя начальника этой службы – начальника логистики. В его обязанности среди прочего входили организация и управление системой тылового обеспечения Вооружённых Сил и обеспечение тылового обеспечения польских солдат, находящихся за границей.

Согласно данным портала "Виртуальная Польша", каждая забытая мина содержала от 8 до 15 килограммов взрывчатки.

Более детальную информацию предоставили другие польские СМИ. Оказывается, разгрузка воинского эшелона под Щецином производилась в спешке, поскольку военные не хотели платить польской транспортной компании PKP (занимается железнодорожными перевозками) дополнительную плату за стоянку поезда. Кроме того, разгрузку производили военнослужащие, не имеющие опыта обращения со взрывчаткой. А сами мины были обнаружены спустя 10 дней на складе IKEA.