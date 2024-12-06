Теперь в распоряжении Венгрии три десятка таких машин.

Танки Leopard 2A7HU. Фото: 1-я бронетанковая бригада ВС Венгрии

Вооружённые силы Венгрии пополнили свой арсенал очередной партией новых танков Leopard 2A7HU, что ещё больше расширило их возможности в наземных боевых действиях. 1-я бронетанковая бригада "Дьёрдь Клапка" сообщила в социальных сетях о получении четырех немецких танков. Техника поступила на вооружение 11-го танкового батальона "Эрвин Тарцай" из состава этой бригады. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post. Согласно открытым данным, бригада является не бронетанковой, а 25-й пехотной [прим.].

Таким образом, общее количество танков Leopard 2A7HU в парке 11-го батальона достигло 30 единиц.

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий приветствовал получение техники, заявив, что теперь эти бронированные машины готовы защищать мир в Венгрии.

"Наше постоянно поступающее высокотехнологичное оборудование продолжает наращивать нашу сдерживающую мощь", — написал он в социальной сети.

По данным Defense Post, Вооружённые силы Венгрии получили первые Leopard 2A7HU в декабре 2023 года, через пять лет после подписания контракта на их поставку.

Leopard 2A7HU – это модифицированный вариант немецкого танка Leopard 2A7, специально разработанный для нужд венгерских сил обороны. Основным вооружением танка является 120-мм гладкоствольная пушка производства Rheinmetall с дальностью стрельбы до 5 километров. Дополнительное вооружение представлено 7,62-мм спаренным пулеметом и пулеметом калибра 12,7 мм, установленным в дистанционно управляемом боевом модуле на крыше башни. Дизельный двигатель MTU MB 873 мощностью 1500 л.с. позволяет танку развивать скорость 68 км/ч, запас хода по топливу составляет 500 километров.

Венгрия заказала 44 танка Leopard 2A7HU, завершение поставок которых запланировано на 2025 год. Эти танки постепенно заменят устаревшие танки Т-72М1, находящиеся на вооружении венгерской армии.