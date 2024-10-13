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О том, как советские лётчики сражались с американцами в небе Кореи

В 1951 году советские асы сходились в воздушных боях со своими заокеанскими оппонентами практически каждый день.
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Изображение из открытых источниковИзображение из открытых источников

Война на Корейском полуострове между коммунистической Северной Корей и прозападной Южной началась в 1950 году. На первых порах северным корейцам пришлось несладко, поскольку в небе господствовали ВВС США. При этом доставалось не воинским формированиям, которые были хорошо замаскированы, а тыловым коммуникациям, объектам и мирным городам. 

Вся помощь, оказываемая КНДР, доставлялась в страну по мостам через реку Ялу. Все эти мосты имели стратегическое значение. Но особенно важными были два крупнейших у города Синыйджу. Если бы американцам удалось их разбомбить, то они бы смогли "перекрыть кислород" северокорейскими и китайским армиям. И США предприняли попытки уничтожить эти мосты. Однако здесь американских лётчиков ждала неприятная неожиданность. Их встретили плотным огнём реактивные самолёты. 

Сами самолёты были новейшими реактивными истребителями МиГ-15. В качестве подмоги в далёкую азиатскую страну с коммунистической идеологии был отправлен целый 64-й истребительный авиационный корпус. Командиром корпуса был генерал-майор Белов И.В.

Всех советских офицеров разместили в изолированных городка. Лётчиков облачили в китайское обмундирование и дали им китайские имена.  Советским военлётам строго-настрого запретили пересекать 39-ю параллель и летать над морем. Сделано это было для того, чтобы исключить всяческую возможность попадания в плен. Ведь СССР оказывал помощь КНДР негласно.

Первоначально основной задачей советских лётчиков стало уничтожение именно американских бомбардировщиков. Не обращая внимания на истребительное прикрытие, состоявшее из поршневых "Мустангов" и реактивных F-80, советские лётчики прорывались к бомбардировщикам B-29 и практически в упор расстреливали их из пушек своих истребителей.

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Истребители F-86F Sabre ("Сейбр") во время войны в Корее. Фото: commons.wikimedia.orgИстребители F-86F Sabre ("Сейбр") во время войны в Корее. Фото: commons.wikimedia.org

Такая дерзкая манера ведения воздушного боя со стороны "китайских" лётчиков вынудило командование ВВС США в спешном порядке перебросить в Корею новейшие, только запущенные в серийное производство истребители F-86 "Сейбр". Эти самолёты имели схожие с советскими МиГ-15 характеристики.

Первый воздушный бой с "Сейбрами" был не в пользу советских асов. Один из МиГ-15 был подбит 17 декабря 1950. Но уже 22 декабря советские лётчики поквитались и вколотили в землю первый "Сейбр". А 30 декабря, почти "под ёлочку" группа из 30 советских МиГ-15 сошлась в воздушном бою с 16 "Сейбрами". Счёт воздушного боя был в пользу советских лётчиков – 7 : 0.

Но по-настоящему ужасающие потери американцы понесли 30 октября 1951 года. Этот день у в ВВС США назвали "чёрным вторником". В тот день группа из 21 бомбардировщиков B-29, прикрытая 200 истребителями, попыталась разбомбить мост у города Синыйджу. Но их там  встретили советские лётчики. Группа советских самолётов насчитывала всего 44 истребителя МиГ-15. Советские асы были в пятикратном меньшинстве, если не брать в расчёт бомбардировщики. В ходе того боя американцы потеряли 12 бомбардировщиков и четыре истребителя F-84.

После этого дня командование ВВС США строго-настрого запретило применять стратегические бомбардировщики B-29 в дневное время суток.

Война на Корейском полуострове закончилась летом 1953 года. За время своего учасия в конфликте советские военные лётчики ни разу не вылетали на бомбардировку. Они только защищали других и защищались сами. На боевом счету советских асов 1097 вражеских самолётов. Советские потери составили 120 летчиков и 355 самолётов.

Вот такие они были "китайские" асы в небе Кореи, делавшие свое благородное дело.

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Теги

сша армия оружие авиация истребители история самолеты ссср корея миг-15
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