Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат

Инцидент произошёл в 1961 году, когда противостояние между США и СССР находилось на пике.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Стратегический бомбардировщик B-52G в небе неподалёку от авиабазы Сеймур Джонсон. Фото: commons.wikimedia.org

Северная Каролина – один из 50 штатов в составе США, расположен на восточном побережье Северной Америки. То есть на стратегическом направлении, один из самых "ближайших" штатов к СССР, а затем и к России. А ведь этого штата могло и не быть. Именно как административно-территориального образования в составе государства наших извечных оппонентов. Вместо него могла остаться территория непригодная для проживания на долгие годы. И если бы такое произошло, то виноваты бы в этом были не "злые русские", а сами американцы.

реклама



Был в короткой истории американского государства весьма примечательный эпизод, когда стратегический бомбардировщик B-52 чуть не уничтожил термоядерными бомбами штат Северная Каролина. Долгое время этот инцидент, как и многие похожие, находился за семью замками и печатями и хранился под грифом "совершенно секретно". Не любят американцы озвучивать и признавать собственные ошибки. Рассекречены детали инцидента были относительно недавно, а сам инцидент произошёл в далёком 1961 году в период острого противостояния США и СССР.

В то время власти Америки реализовывали программу ядерного сдерживания СССР. Данная программа носила кодовое название "Head Start", позднее была переименована в "Chrome Dome". В рамках данной программы в небе постоянно находилось до 12 стратегических бомбардировщиков ВВС США. Все они имели на борту термоядерные бомбы. Такое воздушное патрулирование должно было гарантировать официальному Вашингтону возможность нанесения ответного удара по территории СССР в том случае, если последний решит первым применить ядерное оружие по Соединённым Штатам.

Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 января 1961 году. Согласно рассекреченным данным, командир стратегического бомбардировщика B-52G, осуществлявшего патрулирование Восточного побережья США, обнаружил утечку топлива. После доклада на землю он получил распоряжение заходить на посадку на свою домашнюю авиабазу Сеймур Джонсон близ населенного пункта Голдсборо (штат Северная Каролина). Утечка топлива продолжалась. После входа в зону самолёт потерял порядка 17 000 килограммов топлива. На высоте чуть более трех километров самолёт начал разрушаться (разрушение крыла), управление было утеряно. Часть экипажа покинула аварийную машину. Из шести человек один погиб при приземлении. Два члена экипажа не смогли выбраться из бомбардировщика и погибли при крушении.

реклама



Термоядерная бомба Mark 39 (Mk.39). Фото: flickr.comТермоядерная бомба Mark 39 (Mk.39). Фото: flickr.com

Вроде бы ничего удивительного. Это боевая авиация, а там, к сожалению, бывают происшествия. Но проблема в другом... Как уже говорилось, аварийный B-52G осуществлял боевое патрулирование и нёс на своём борту две термоядерных авиационных бомбы Mk. 39. Мощность каждой из бомб составляла около 4 мегатонн, что в 260 раз превышало мощность боеприпаса, сброшенного на Хиросиму в 1945 году. И разрушающийся бомбардировщик при падении эти бомбы "потерял". Они просто выпали из его бомбового отсека. Бомбы выпали в диапазоне высот от 3 километров до 600 метров.

Одна из бомб врезалась в землю со скоростью около 1100 км/ч и углубилась в неё на глубину 55 метров. Бомба имела два заряда. В ходе обследования специалистами места падения боеприпаса один из зарядов, предназначенный для инициации подрыва, был извлечён. Второй заряд, содержащий обогащённый уран, так и не был найден. По другой версии, он ушёл в землю настолько глубоко, что специалисты ВВС США предпочли его не трогать. В качестве компенсации за ущерб, фермер, владевший участком, получил от властей 1000 долларов.

Со второй бомбой всё намного интересней. Обе термоядерные бомбы, имевшиеся на борту B-52, в случае боевого применения должны были взорваться над земной поверхностью. Все три парашюта второй бомбы раскрылись. После раскрытия парашютов активировались механизмы подрыва боеприпаса...

реклама



Вторая термоядерная бомба с борта злополучного бомбардировщика. Фото: commons.wikimedia.orgВторая термоядерная бомба с борта злополучного бомбардировщика. Фото: commons.wikimedia.org

Саму бомбу длиной 3,5 метра нашли висящей на дереве. Она зацепилась за него парашютом. Боеприпас углубился в грунт на полметра. Взрыва не произошло. А не произошло его по той причине, что сработал предохранитель, отвечающий за самопроизвольный подрыв бомбы. Всего таких предохранителей было четыре. Три не сработали. Обошлось.

А что могло бы произойти, если бы эта бомба взорвалась? Американцам пришлось бы плохо. Дело в том, что подрыв одного термоядерного боеприпаса Mk.39 вызвал бы образование сплошного огненного шара диаметром около 1,8 километра. А ожоги третьей степени получили бы все люди, находящиеся в радиусе 16 километров. Всё население округа Уэйн, а это на тот момент 80 тысяч человек, могло погибнуть или быть ранено. А смертельная радиация под воздействием ветра распространилась бы в северо-восточном направлении, накрыв Филадельфию, Балтимор, Вашингтон, Нью-Йорк. Досталось бы и Норфолку – одной из главных баз ВМС США. Погибли бы миллионы американцев, а большая часть северо-восточного побережья США на десятки лет превратилась бы в радиоактивную пустыню.

Но это ещё "цветочки". Ещё не известно, как могли среагировать на взрыв такой бомбы американские политики и военные. Дело в том, что противостояние США и СССР находилось на пике, а в самой Америке только вступил в должность новый президент Джон Кеннеди. Нельзя исключать, что ядерный взрыв на территории США, а так же последовавшую за этим гибель сотен тысяч и даже миллионов американцев, могли списать на происки Советского Союза и нанести "ответный" удар. Для чего? Для того чтобы скрыть собственные ошибки.

Кстати, американские власти на протяжении многих лет неоднократно подчёркивали то, что ядерный арсенал США никогда не представлял опасности для здоровья и жизни рядовых американцев.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

оружие авиация история самолеты ядерное оружие ссср ввс сша b-52 стратегический бомбардировщик
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
2
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские системы РЭБ превратили переданные ВСУ бомбы GLSDB в бесполезное вооружение
8
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
6
Предприятие «СтанкоГомель» запустит серийное производство российско-белорусского станка с ЧПУ
1
Интегрированная среда разработки Zed доступна для Linux
+
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
3
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
+
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
1
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
Иркутская область превращается в тайгу: лесовосстановление бьёт рекорды
6
В арсенале России и Белоруссии появилась автоматизированная система управления "Байкал-1"
1
Складные телефоны Samsung Galaxy Z Fold6/Flip6 лишены плавных обновлений Android
+
Открытие телескопа "Хаббл" — «застывшая во времени» черная дыра в сердце Омеги Центавра
+
Бюджетный смартфон Vivo Y18i замечен в базе данных Geekbench
+
Россия разработала новый беспилотник для дальней разведки
+
Опубликован ряд характеристик доступного складного смартфона Honor Magic Vs3
+
Специалисты Ростеха увеличили дальность обнаружения БПЛА на 40% благодаря использованию нейросети
+
Цены на интернет в Москве и Подмосковье могут повыситься вдвое из-за новых расценок «Россетей»
4
Смартфоны Xiaomi получат новое июльское обновление безопасности
2
Модифицированная Nintendo Switch с объёмом памяти 8 ГБ не справилась с Baldur’s Gate 3
+

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
58
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
45
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
65
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
8
СМИ: Россия и Индия могут начать совместное производство Су-30 для экспорта в третьи страны
+
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
Мое мнение об iPad Air 2024
7
Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе
13

Сейчас обсуждают

[RL]Max
08:57
Что ты несешь? Назови мне игры где 24 гига впритык??
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
[RL]Max
08:56
Это все еще 4к, но более уверенные, чем были на 4090, где порой приходится идти на компромиссы
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
[RL]Max
08:54
Какой нах 8к гейминг, забудь о нем. Хорошо бы она еще 4к в нативе тянула без DLSS на 144 фпс
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
[RL]Max
08:51
Даже с 4090 есть смысл переходить на 5090, не говоря уже про хиленькое 3000 поколение
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
[RL]Max
08:47
даже позапрошлогодние игры порой с трудом укладываются в 24-гигабайтный лимит. Автор, что за чушь ты несёшь? Зачем ты это пишешь на сайте по железу? Для кого это?
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
Dark_Cloud
08:08
Интересно, что же это за оборудование такое, которое за два года устаревает настолько, что перестает тащить воспроизведение видео, которое параметры не меняло? вчера проблемы наблюдались, сегодня уже ...
Honor представила складной смартфон Magic Vs3 с топовыми характеристиками и доступной ценой
Такой то
08:08
безуглая снарядом от Patriot сбивает "Герань"
Безуглая: Снарядом от Patriot сбивают "Герань", а ракета ВС РФ уничтожает важный объект на миллиарды
AleksK
07:54
Кастрюля, я тебе ещё подкину новостей. Беги скорей пиши очередной бред
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Митюнин Сергей
07:52
Прикольно смотрится
Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
Dark_Cloud
07:52
Запретят Продавать Игру В Японии, И Всего Делов
Японский Сенатор Начал Расследование Против Ubisoft из-за Assassin's Creed Shadows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем