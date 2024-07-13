Стратегический бомбардировщик B-52G в небе неподалёку от авиабазы Сеймур Джонсон. Фото: commons.wikimedia.org

Северная Каролина – один из 50 штатов в составе США, расположен на восточном побережье Северной Америки. То есть на стратегическом направлении, один из самых "ближайших" штатов к СССР, а затем и к России. А ведь этого штата могло и не быть. Именно как административно-территориального образования в составе государства наших извечных оппонентов. Вместо него могла остаться территория непригодная для проживания на долгие годы. И если бы такое произошло, то виноваты бы в этом были не "злые русские", а сами американцы.

реклама





Был в короткой истории американского государства весьма примечательный эпизод, когда стратегический бомбардировщик B-52 чуть не уничтожил термоядерными бомбами штат Северная Каролина. Долгое время этот инцидент, как и многие похожие, находился за семью замками и печатями и хранился под грифом "совершенно секретно". Не любят американцы озвучивать и признавать собственные ошибки. Рассекречены детали инцидента были относительно недавно, а сам инцидент произошёл в далёком 1961 году в период острого противостояния США и СССР.

В то время власти Америки реализовывали программу ядерного сдерживания СССР. Данная программа носила кодовое название "Head Start", позднее была переименована в "Chrome Dome". В рамках данной программы в небе постоянно находилось до 12 стратегических бомбардировщиков ВВС США. Все они имели на борту термоядерные бомбы. Такое воздушное патрулирование должно было гарантировать официальному Вашингтону возможность нанесения ответного удара по территории СССР в том случае, если последний решит первым применить ядерное оружие по Соединённым Штатам.

Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 января 1961 году. Согласно рассекреченным данным, командир стратегического бомбардировщика B-52G, осуществлявшего патрулирование Восточного побережья США, обнаружил утечку топлива. После доклада на землю он получил распоряжение заходить на посадку на свою домашнюю авиабазу Сеймур Джонсон близ населенного пункта Голдсборо (штат Северная Каролина). Утечка топлива продолжалась. После входа в зону самолёт потерял порядка 17 000 килограммов топлива. На высоте чуть более трех километров самолёт начал разрушаться (разрушение крыла), управление было утеряно. Часть экипажа покинула аварийную машину. Из шести человек один погиб при приземлении. Два члена экипажа не смогли выбраться из бомбардировщика и погибли при крушении.

реклама





Термоядерная бомба Mark 39 (Mk.39). Фото: flickr.com

Вроде бы ничего удивительного. Это боевая авиация, а там, к сожалению, бывают происшествия. Но проблема в другом... Как уже говорилось, аварийный B-52G осуществлял боевое патрулирование и нёс на своём борту две термоядерных авиационных бомбы Mk. 39. Мощность каждой из бомб составляла около 4 мегатонн, что в 260 раз превышало мощность боеприпаса, сброшенного на Хиросиму в 1945 году. И разрушающийся бомбардировщик при падении эти бомбы "потерял". Они просто выпали из его бомбового отсека. Бомбы выпали в диапазоне высот от 3 километров до 600 метров.

Одна из бомб врезалась в землю со скоростью около 1100 км/ч и углубилась в неё на глубину 55 метров. Бомба имела два заряда. В ходе обследования специалистами места падения боеприпаса один из зарядов, предназначенный для инициации подрыва, был извлечён. Второй заряд, содержащий обогащённый уран, так и не был найден. По другой версии, он ушёл в землю настолько глубоко, что специалисты ВВС США предпочли его не трогать. В качестве компенсации за ущерб, фермер, владевший участком, получил от властей 1000 долларов.

Со второй бомбой всё намного интересней. Обе термоядерные бомбы, имевшиеся на борту B-52, в случае боевого применения должны были взорваться над земной поверхностью. Все три парашюта второй бомбы раскрылись. После раскрытия парашютов активировались механизмы подрыва боеприпаса...

реклама





Вторая термоядерная бомба с борта злополучного бомбардировщика. Фото: commons.wikimedia.org

Саму бомбу длиной 3,5 метра нашли висящей на дереве. Она зацепилась за него парашютом. Боеприпас углубился в грунт на полметра. Взрыва не произошло. А не произошло его по той причине, что сработал предохранитель, отвечающий за самопроизвольный подрыв бомбы. Всего таких предохранителей было четыре. Три не сработали. Обошлось.

А что могло бы произойти, если бы эта бомба взорвалась? Американцам пришлось бы плохо. Дело в том, что подрыв одного термоядерного боеприпаса Mk.39 вызвал бы образование сплошного огненного шара диаметром около 1,8 километра. А ожоги третьей степени получили бы все люди, находящиеся в радиусе 16 километров. Всё население округа Уэйн, а это на тот момент 80 тысяч человек, могло погибнуть или быть ранено. А смертельная радиация под воздействием ветра распространилась бы в северо-восточном направлении, накрыв Филадельфию, Балтимор, Вашингтон, Нью-Йорк. Досталось бы и Норфолку – одной из главных баз ВМС США. Погибли бы миллионы американцев, а большая часть северо-восточного побережья США на десятки лет превратилась бы в радиоактивную пустыню.

Но это ещё "цветочки". Ещё не известно, как могли среагировать на взрыв такой бомбы американские политики и военные. Дело в том, что противостояние США и СССР находилось на пике, а в самой Америке только вступил в должность новый президент Джон Кеннеди. Нельзя исключать, что ядерный взрыв на территории США, а так же последовавшую за этим гибель сотен тысяч и даже миллионов американцев, могли списать на происки Советского Союза и нанести "ответный" удар. Для чего? Для того чтобы скрыть собственные ошибки.

Кстати, американские власти на протяжении многих лет неоднократно подчёркивали то, что ядерный арсенал США никогда не представлял опасности для здоровья и жизни рядовых американцев.