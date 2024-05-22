Несмотря на то, что у Лондона "есть доказательства", что Китай поставляет России оружие, представлены они не были.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Фото: AP Photo / Kirsty Wigglesworth

После начала Специальной военной операции коллективный Запад решили максимально ослабить Россию, изолировав её от остального мира при помощи всевозможных санкций. Однако замысел западной коалиции оказался полностью провальным. Получилось никак. Экономика России находится в росте, а военная промышленность страны кратно нарастила объемы выпускаемой продукции. Изолировать Россию не получилось, поскольку наша страна развернулась на восток и выстраивает равноправные торгово-экономические отношения с адекватными государствами.

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Разумеется, усиление России не осталось незамеченным на Западе. Теперь там ищут "виноватых", чтобы хоть как-то оправдать отсутствие результатов по изоляции страны. И, кажется нашли. Виноватым стал Китай. По крайней мере, такую точку зрения высказал нынешний министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Этот чиновник, ранее руководивший министерством энергетической безопасности и углеродной нейтральности, заявил, что у разведки есть все доказательства, что Китай поставляет России вооружения. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, глава оборонного ведомства Великобритании обвинил Китай в предоставлении или в подготовке к предоставлению России "летальной" военной помощи для использования в конфликте против Украины.

"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этого конфликта Китай представлял себя как сдерживающий фактор для президента России Владимира Путина", – заявил Шэппс.

Никаких доказательств своим словам британский политик не предоставил. Впрочем, громкие обвинительные заявления, неподкреплённые никакими доказательствами – это фирменный почерк всей западной внешней политики. Очередные ничем не подкрепленные заявления. И потом, джентльменам надо верить на слово. А что касается "британской разведки", то это словосочетание давно уже стало мемом.

Ранее власти Китая уже заявляли, что не поставляли и не поставляют России вооружение, и Китай не является стороной вовлечённой в конфликт на Украине. Кстати, в отличие от тех же британцев, которые поставляют Киеву свои дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow воздушного базирования.