Блинкен: США делают всё возможное для ускорения поставок оружия Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: © Craig Ruttle/Pool via Reuters

Большая часть из выделенного недавно американским Конгрессом пакета помощи Киеву на сумму около 61 миллиарда долларов останется в США. 23,2 миллиарда достанется американскому ВПК для восполнения запасов уже переданного Киеву вооружения, ещё 13,8 миллиардов опять же пойдёт американской оборонке для производства оружия для Украины, а 11,3 миллиарда – финансирование текущих операций Пентагона в регионе [в Европе, прим.], ещё 4,7 миллиарда уйдут на "прочие расходы". Самой Украине достаётся только 7,8 миллиарда. И то в формате кредита. Бизнес и ничего личного. Но это только прямой заработок на торговле оружием.

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Штаты имеют ещё и вторичный заработок. Каким образом? Элементарно. За счёт того, что европейская промышленность вынуждена перебираться за океан. Из-за необдуманных действий европейских политиков, разорвавших экономические связи с Россией, промышленность лишилась дешёвых энергоносителей. Как следствие выпускаемая продукция просто стала неконкурентоспособной. И бизнес просто вынужден перебираться за Атлантику. Там топливо дешевле!

Теперь понятно, почему Штаты так заинтересованы в конфликте.

Госсекретарь США Энтони Блинкен дал развёрнутое интервью американскому каналу CBS News. В ходе беседы была затронута и тема Украины. Политик заявил, что США делают всё возможное для ускорения поставок оружия Киеву. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Украина не только способна эффективно удерживать линию фронта "на востоке", но и держать "под угрозой" российские силы, в том числе и в Крыму.

"Поэтому мы делаем все возможное, чтобы ускорить эту помощь. Европейцы делают то же самое. Послушайте, я убежден, что Украина может эффективно удерживать линию [фронта, прим.] на востоке..."

Более того, американский госсекретарь добавил, что Штаты никуда не денутся со своей поддержкой. И никуда не денутся более 50 стран, которые также оказывают помощь.

Таким образом, слова Блинкена ещё раз свидетельствуют о том, что Вашингтон напрямую заинтересован в затягивании конфликта, потому что зарабатывает на нём. Оружия Киеву будут давать ровно столько, сколько сочтут нужным для поддержания горячего противостояния.

Только непонятно, о каком эффективном "удержании" фронта Украиной вещал Блинкен? По всей линии боевого соприкосновения ВС РФ продолжают методично двигаться вперёд на наиболее важных направлениях. Кроме того, российская группировка "Север" начала создание санитарной зоны на севере Харьковской области, что стало очень неприятным событием для киевских деятелей. Хотя заявление Блинкена рассчитана на американскую публику, чтобы объяснить, куда деваются миллиарды денег налогоплательщиков.