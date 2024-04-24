Американская газета считает, что с появлением у Киева дальнобойных ракет, России придётся изменить стратегию.

Ракеты MGM-140 ATACMS и установка M142 HIMARS. Фото из открытых источников

Сенат США одобрил законопроект о выделении Украине помощи на сумму около $61 миллиардов. Президенту Байдену осталось поставить только подпись, чтобы законопроект превратился в закон, и военные грузы тут же поедут на Украину.

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Как сообщают зарубежные СМИ, вооружение и боеприпасы на сумму $1 миллиард уже готовы к отправке. В пакет входят и "дополнительные" боеприпасы к системам M142 HIMARS. В данном случае речь идёт не только о штатных реактивных снарядах, но и об оперативно-тактических ракетах ATACMS, вероятно, поздних версий. Эти ракеты способны поражать цели на дальности до 300 километров.

Американское издание The Washington Post (WP) выступило с утверждением, что эти ракеты смогут повлиять на ход конфликта.

Газета приводит заявление некоего высокопоставленного представителя администрации США, который заявил, что ракеты ATACMS могут в ближайшее время ухудшить российскую логистику в зоне боевых действий. В связи с этим России в долгосрочной перспективе придётся пересмотреть свою стратегию.

Издание пишет, что высокоточное оружие позволит Украине наносить удары вглубь российской территории. ВСУ могут попытаться применить их по Крыму, Донбассу и по прибрежным регионам.

По данным газеты, новые партии вооружения попадут на Украину в ближайшее время, поскольку Пентагон заблаговременно разместил боеприпасы и другое военное имущество на юге Польши. Поэтому новые поставки "могут прибыть через несколько дней". При этом некоторые критически важные боеприпасы могут быть поставлены в течение нескольких часов. Всё зависит от того, сколько грузовиков выделит Украина.

Как пишет WP, официальные лица Вашингтона призывают Киев использовать новую военную "помощь" для крепкого удержания своих позиций в 2024 году, а не для того, чтобы бросаться в новое контрнаступление, подобное провальному контрнаступлению летом 2023 года.

"Нам нужно, чтобы они нарастили силы в этом году, чтобы иметь возможность вернуть территорию в следующем году", — сказал высокопоставленный представитель администрации.

Поможет ли Киеву западная военная "помощь"? Нет. Россия неоднократно заявляла что новые поставки не изменят ситуацию на поле боя. Они только затягивают конфликт.

Что касается ракет ATACMS, безусловно, они могут создать определённые трудности. Но российская ПВО перехватывает ракеты данного типа, но меньшей дальности. Соответственно, перехватит и дальнобойные версии.

А почему Вашингтон требует от Киева уйти в глухую оборону и просит продержаться до 2025 года? Всё просто, главную роль играет политический момент – выборы в США. Если фронт посыплется до них, то шансы Байдена выиграть президентскую гонку автоматически стремятся к нулю. А после прихода Трампа в Белый дом с демократов могут и спросить, куда делись многие миллиарды долларов американских налогоплательщиков.