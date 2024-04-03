Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о предстоящем усилении Черноморского флота

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт". Фото: Малый ракетный корабль проекта 22800 globallookpress.com / Министерство обороны РФ

В корабельном составе Черноморского флота России в текущем году ожидается пополнение. Об этом во время очередного селекторного совещания с руководством Вооружённых сил сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Речь идёт о малых ракетных кораблях проекта 22800 "Каракурт".

реклама "Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями - носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа "Каракурт".

Со слов главы военного ведомства, головной корабль этой серии – МРК "Циклон", уже находится в составе флота и успешно выполняет боевые задачи. Ожидается, что до конца 2024 года Зеленодольский судостроительный завод передаст Черноморскому флоту ещё три таких корабля.

Корабль проекта 22800 имеет полное водоизмещение 860 тонн и обладает лучшей мореходностью по сравнению с МРК проекта 22361 "Буян-М", поскольку изначально проектировался для действий в открытых морских акваториях. Несмотря на относительно небольшое водоизмещение, "Каракурт" имеет достаточно мощный комплекс вооружения, состоящий из универсальной пусковой установки 3С14 на восемь ячеек для крылатых ракет большой дальности "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", универсальной артиллерийской установки калибра 76 мм, пары крупнокалиберных пулемётов "Корд", двух шестиствольных зенитных автоматов АК-630М калибра 30 мм. Начиная с третьего корабля, "Каракурты" вместо зенитных автоматов стали получать ЗРПК "Панцирь-МЕ". Кроме того, в распоряжении экипажа "Каракурта" имеется ещё восемь переносных зенитно-ракетных комплексов.

Таким образом, после вхождения в состав ЧФ ещё трёх МРК проекта 22800 только одни "Каракурты" на данном театре смогут дать суммарный залп в 32 ракеты. Это в дополнение к уже имеющимся носителям крылатых ракет.