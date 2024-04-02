Самолёт-разведчик Boeing RB-47. Фото: commons.wikimedia.org

После окончания Второй мировой войны начался очередной виток глобального противостояния. Бывшие союзники по борьбе с нацизмом превратились в заклятых противников. Но вся вина в этом лежит на англосаксонском "цивилизованном" мире, который во имя собственных шкурных интересов готов был развязать очередной кровопролитный конфликт.

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В ту пору о разведывательных спутниках и не мечтали. Сама космонавтика находилась ещё в зачаточном состоянии. Это сейчас необходимую и актуальную разведывательную информацию можно получить со спутников чуть ли не в режиме онлайн. Разумеется, при наличии этих самых спутников, либо при наличии доступа к информации с них. Тогда основным средством получения разведданных была авиация.

Самолёт-разведчик Boeing RB-47. Фото: commons.wikimedia.org

Сразу же после окончания Второй мировой войны американцы и британцы стали осуществлять разведывательные полёты над территорией СССР, пытаясь заполучить информацию о расположении стратегических предприятий, аэродромов, позиционных районов баллистических ракет. Не все такие полёты для лётчиков НАТО завершались благополучно. Советские средства ПВО и авиация регулярно сбивали нарушителей воздушного пространства.

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1 мая 1960 года под Свердловском ракетами ЗРК С-75 был сбит стратегический высотный самолёт-разведчик U-2 Центрального разведывательного управления США, пилотируемый Гари Пауэрсом. Сам лётчик попал в плен. Позже, спустя два года, американца обменяли на советского разведчика.

Стратегический высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2C. Фото: wikipedia.org

Казалось бы, данный инцидент должен был остудить чересчур горячие головы в Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ) и Пентагоне. Там должны были понять, что у СССР есть средства, чтобы "достать" их разведывательные самолёты. Не помогло. Хоть полёты дорогостоящих U-2 над территорией СССР были прекращены, другие типы самолётов-разведчиков продолжали нарушать воздушное пространство Союза.

Очередной инцидент с печальным для американцев исходом произошёл ровно через два месяца после того, как был сбит U-2 Пауэрса, 1 июля 1960 года. Тогда любопытство закончилось плохо, трагедией.

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Американский самолёт-разведчик RB-47 (разведывательная модификация стратегического бомбардировщика B-47 Stratojet) поднялся в воздух с базы ВВС США Брайз-Нортон в Великобритании. Вылет состоялся в 10-00 по гринвичскому времени. Командиром экипажа был опытный военный лётчик капитан Палм. Маршрут полёта разведчика пролегал вдоль северных границ Норвегии и СССР. Но был и нюанс...

Согласно показаниям выжившего лейтенанта Джона Маккоуна, разведчик почему-то постоянно отклонялся от запланированного маршрута полёта. И штурману приходилось вносить поправки. На вопрос сотрудников КГБ мог ли командир совершать полёт без штурмана, Маккоун ответил, что капитан Палм был опытным лётчиком и вёл самолёт самостоятельно...

RB-47E в полёте. Фото из открытых источников

Также, согласно показаниям второго пилота и штурмана (лейтенанты Джон Маккоун и Фримэн Олмстед), за несколько дней до того вылета с экипажем провели достаточно странный инструктаж. Касался он того, как должны будут вести себя лётчики, если их вдруг "занесёт" в Россию. Советовали тайно выйти на связь с представителями дипломатических ведомств западных стран. Более того, непосредственно перед вылетом командир эскадрильи предупредил, что полёт должен проходить в режиме радиомолчания. Экипажу категорически запрещалось выходить на связь с базой. А ещё перед вылетом командир экипажа капитан Палм получил от командования какой-то пакет.

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Ещё одним странным моментом было то, что командира экипажа перед вылетом провожала жена, которая была вся в слезах. Лётчики – народ суеверный и присутствие женщин перед вылетом никогда не допускалось, тогда же было сделано исключение.

Исходя из показаний уцелевших лётчиков, можно сделать вывод, что об истинной цели полёта стратегического самолёта-разведчика из всего его экипажа знал только его командир. И он предполагал, что может не вернуться.

Истребитель МиГ-19. Источник фото: airwar.ru

В 18-00 по московскому времени разведчик RB-47 находился уже в воздушном пространстве СССР, а под его крылом были воды Баренцева моря. К тому моменту радиолокационные средства ПВО СССР уже засекли неопознанную цель. На её перехват подняли истребитель МиГ-19 под управлением опытного лётчика, командира звена, капитана Валерия Полякова. Вообще на перехват должен был вылететь ещё один истребитель – Су-9 из соседнего полка. Но Поляков оказался шустрее, лётчику перехватчика Су-9 необходимо было ещё одеть гермошлем.

Спустя некоторое время Поляков по наведению с земли вышел на цель. Примечательно, что лётчик не знал о характере цели, и что это за цель. А ведь RB-47 мог и огрызнуться из своей двухствольной 20-мм автоматической пушки. Понимание возникло лишь тогда, когда Поляков увидел сам самолёт и опознавательные знаки ВВС США на нём.

Изначально Поляков манёврами истребителя потребовал от американцев следовать за ним. Реакции не последовало. Когда лётчик сообщил на пункт наведения о том, что цель уходит, поступила команда эту цель уничтожить. По свидетельству самого капитана Полякова, сначала он хотел применить ракеты, но дистанция была слишком мала. Тогда он открыл огонь из пушки, после чего сделал горку, чтобы не попасть под ответный огонь бортового оружия.

Убедившись, что RB-47 сначала задымил, а потом внезапно провалился в облака, советский лётчик доложил на землю об уничтожении цели. Причём сделал это он с соблюдением режима секретности, опасаясь того, что переговоры прослушивают американцы. Поляков сказал, что цель "исчезла". Когда с пункта наведения потребовали конкретики, то пришлось доложить об уничтожении разведчика открытым текстом.

Спустя несколько дней капитана Полякова вызвали в Москву. Вернулся он оттуда уже с орденом Красного Знамени на груди.

Что касается экипажа американского самолёта-разведчика, то после атаки Полякова катапультировались трое – командир экипажа капитан Палм, лейтенанты Маккоун и Олмстед. Последним двоим повезло. Их подобрали советские рыбаки. Командир экипажа умер от переохлаждения. Его труп был обнаружен в резиновой лодке. У операторов разведывательного оборудования, находившихся в фюзеляже RB-47, катапульт не было. Они остались вместе с самолётом.

Если бы командир экипажа капитан Палм остался бы жив, то он мог рассказать очень много интересного советским спецслужбам. Но история не терпит сослагательного наклонения.

Уцелевшие американские лётчики были освобождены и переданы властям США по личному распоряжению Хрущёва. В качестве жеста доброй воли. Произошло это 21 января 1961 года после вступления на пост президента США Джона Кеннеди.

Интересно, что американская сторона категорически отрицала тот факт, что их RB-47 нарушил воздушное пространство СССР. Только в 1992 году Вашингтон признался, что в тот злополучный день их самолёт занимался радиолокационной разведкой.