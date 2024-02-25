Солдаты отправляются на фронт (фото для иллюстрации). Источник фото: ТАСС

Война – это всегда горе, война – тяжёлая штука. Нашей стране, нашему народу пришлось пройти самую страшную войну за всю историю человечества. И удалось в ней победить. Но именно на войне по-настоящему раскрывались характеры, способности и таланты людей.

В суровые военные годы были нередкими случаи, когда военнослужащие, пришедшие на фронт рядовыми, дослуживались до офицерских званий, нередко и до званий старших офицеров. В званиях росли быстро, война не оставляла времени на раскачку. За пару лет из сержантов в майоры – вполне обыденное явление в военные годы.

В большинстве случаев такой рост был обусловлен тем, что подчиненный явочным порядком замещал выбывшего по причине смерти или по ранению командира. При этом следовало назначение на должность с последующим присвоением воинского звания. И так ступенька за ступенькой суровой фронтовой "карьерной" лестницы. Так было обычно. Но даже здесь были исключения из правил. Кто бы мог подумать, что обычный рядовой боец РККА в один момент может стать командиром роты, а потом ещё получить офицерское звание, минуя звания младших командиров (сержантские)? А было и такое!

Итак, про то, как как рядовой красноармеец стал сразу командиром роты, а только затем старшим лейтенантом.

Про подвиг солдата Михаила Германовича Фомина из 856-го стрелкового полка 283-й стрелковой дивизии можно узнать из книги "Огнём полковых батарей" А. Л. Мельникова. Сам автор мемуаров прошёл войну в составе этого полка, будучи сначала командиром полковой артиллерийской батареи, а затем и начальником артиллерии полка.

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По данным автора, когда был ранен командир стрелковой роты, находившийся рядом красноармеец Фомин принял на себя командование подразделением в бою. Да так и остался командовать ротой. Командование утвердило его на этой должности. Под руководством Фомина рота нанесла существенный урон противнику. Лишь потом героическому красноармейцу было присвоено воинское звание "старший лейтенант". И словам Мельникова есть документальное подтверждение.

Ниже представлен наградной лист на красноармейца Фомина. Командование ходатайствует о награждении отличившегося бойца орденом Ленина. В документе говорится о том, что красноармеец Фомин М.В. занимает должность командира 4-й роты 856-го стрелкового полка. Под его командой рота уничтожила 200 гитлеровцев, при этом сам Фомин, встав за станковый пулемёт, лично уничтожил 150 солдат противника. Помимо прочего указано, что красноармеец Фомин был трижды ранен за период 7-8 февраля 1942 года, но командование ротой не оставил! Наградной лист подписан 8 февраля.

300pxИсточник: pamyat-naroda.ru

Что касается присвоения командирского звания, то оно состоялось несколько позже. Об этом в 1942 году даже имеется заметка в номере газеты "Правда" от 12 февраля 1942 года.

Источник: mpgu.su

Газета "Правда", №43 от 12 февраля 1942:

Красноармейцу Фомину присвоено звание старшего лейтенанта»: Полтора месяца назад, когда был ранен командир роты лейтенант Кравцов, командование ротой принял на себя красноармеец Фомин Михаил Германович. Рота под его командованием уже не раз отличалась в боях с фашистами. Молодой командир вел своих бойцов в наступление на безымянный хутор. Осколком мины его ранило в ногу. Тов. Фомину сделали перевязку и предложили отправиться в госпиталь, но он, превозмогая боль, догнал свое подразделение и повел бойцов в атаку. В этом бою Фомин был еще раз ранен в грудь, но по-прежнему продолжал руководить сражением. Позавчера рота тов. Фомина наступала на деревню З… Пуля пронзила Фомину губу и вышибла два зуба, но он поднял роту и первым бросился в атаку… Военный совет высоко оценил мужество красноармейца Фомина, выросшего в боях в волевого и бесстрашного командира, присвоив ему звание старшего лейтенанта. Вчера тов. Фомин получил приветственную телеграмму от командования фронтом.

Свою заслуженную боевую награду бывший красноармеец, а теперь уже старший лейтенант Михаил Германович Фомин получил 16 февраля 1942 года. Правда, орден Ленина не дали, наградили орденом Красного Знамени.

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Источник: pamyat-naroda.ru

Обращает на себя внимание некоторая нестыковка. Газета "Правда" пишет, что командирское звание Фомину уже присвоено, но в приказе о награждении орденом указано, что Фомин ещё рядовой! В принципе, это вполне объяснимо. Поскольку приказ о награждении подписывался на основании представления к награде, а в наградном листе Михаил Герасимович ещё рядовой.

К сожалению, до Победы геройский ротный командир не дожил. Скончался от ран в 1944 году в Тульской области. Об этом есть соответствующая запись в Печатной Книге Памяти. Там говорится о том, что Фомин Михаил Германович имел воинское звание "старший лейтенант".