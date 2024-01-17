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crazycat21
В США испытали двигатель для новой межконтинентальной баллистической ракеты
Американцы провели испытание второй ступени двигателя перспективной МБР

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Изображение: Northrop Grumman

Соединённые Штаты, так же как и Россия, являются обладателями ядерной триады. Только основу российских ядерных сил сдерживания составляют межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) шахтного базирования и подвижные грунтовые комплексы (ПГРК) с такими ракетами, тогда как в Вашингтоне когда-то отдали приоритет морским и воздушным ядерным силам. 

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Тем не менее в распоряжении американцев имеются и МБР наземного шахтного базирования. Это ракеты LGM-30G Minuteman III, принятые на вооружение ещё в 70-х годах прошлого столетия. Несмотря на неоднократные модернизации, эти ракеты сильно устарели и стоят на вооружении больше первоначально запланированного срока. В то же время Россия и Китая активно модернизируют свои ядерные силы. В Вашингтоне прекрасно это осознают и решили разработать новую МБР шахтного базирования.

Перспективная ракета LGM-35A Sentinel разрабатывается корпорацией Northrop Grumman. Согласно первоначальным планам Вашингтона, принятие на вооружение нового изделия было запланировано на 2029 год. Однако с самого начала проект столкнулся с рядом трудностей. Поэтому срок принятия новой ракеты на вооружение был сдвинут на 2030 год. Трудности американцев в этом вопросе легко объяснимы. Штаты долгое время не уделяли внимания направлению МБР наземного базирования и растеряли все компетенции.

Как признался Фрэнк Кендалл, министр ВВС США, в ноябре 2023 года, программа Sentinel является самой сложной из программ, за которые когда-либо брались ВВС США. И эта программа вызывает у министра больше опасений, чем программа перспективного бомбардировщика B-21 Rider. Кроме того, разработка новой ракеты оказалась очень дорогой, стоимость её разработки и постановки на вооружение легко может выйти за рамки запланированного бюджета. В Вашингтоне уже раздаются мнения о том, что программу следует закрыть, а деньги перераспределить на другие оборонные направления.

И на фоне всего этого стало известно, что в США испытали двигатель для новой межконтинентальной  баллистической ракеты. Для той самой ракеты Sentinel. Об этом сообщил профильный ресурс Defense News.

Как говорится в материале, компания Northrop Grumman отчиталась об успешных испытаниях второй ступени твердотопливного двигателя для новой ракеты. Полномасштабные статические огневые испытания проводились в вакуумной камере в Комплексе инженерных разработок Арнольда ВВС США в Теннесси. В ходе испытаний были смоделированы условия высотного и космического полёта, то есть те условия, в которых будет работать двигатель.

В компании заявили, что внимательно изучат результаты испытания. Это необходимо, чтобы понять, насколько хорошо фактические характеристики двигателя соответствуют прогнозам, сделанным в цифровых моделях. Проведённые испытания направлены на снижение тех рисков, с которыми сталкивается программа ракеты Sentinel. Теперь корпорация планирует совместно с ВВС США приступить к квалификационным испытаниям как первой, так и второй ступеней трёхступенчатой твердотопливной ракеты.

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Похоже, что эксперты издания Defense News несколько поспешили. Вторая ступень двигателя ракеты – это ещё не весь двигатель. Пока неясно, как эта вторая ступень поведёт себя во взаимодействии с первой. Непонятно, что там с третей ступенью. Также неясно, как будет летать новое изделие. И будет ли оно летать вообще. Так что о каком-то "успехе" инженеров корпорации Northrop Grumman в этом направлении говорить ещё рано.

#новости #оружие #ракеты #ядерное оружие #мбр #lgm-35a sentinel #lgm-30g minuteman iii
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