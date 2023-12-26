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Первый в мире ракетный танк создали в СССР

Многие современные ОБТ, в том числе и китайские, могут стрелять управляемыми противотанковыми ракетами. Но первенство в проектировании ракетных танков принадлежит Советскому Союзу
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ИТ-1 "Дракон" в боевом положении. Фото из открытых источников

Советский Союз всегда славился своей инженерной мыслью. А уж если эта мысль касалась вооружения, так весь мир был далеко позади. Даже первый ракетный танк сконструировали в СССР. В данном случае под словом "ракетный" подразумевается не танк с ракетным двигателем, а танк, стреляющий ракетами.

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В ходе Второй мировой войны стало окончательно понятно, что основной ударной силой армий противника в следующем конфликте будут именно танки. После знаменитой речи британского премьер-министра Черчилля, произнесённой им в американском городишке Фултон в 1946 году, были обозначены и противники в возможном грядущем столкновении. С одной стороны Советский Союз и социалистические государства, с другой – весь "цивилизованный" западный мир во главе с США.

Началась очередная гонка вооружений. Не обошла она и танкостроение. Только после окончания Второй мировой войны танки противников изрядно "повзрослели". Они получили мощное вооружение, стали намного совершеннее в техническом плане. Но самое главное в том, что броневая защита танков росла от модели к модели. Это справедливо как для советских, так и для импортных танков.

Например, самый массовый советский танк Т-54 на большой дистанции уже уступал американскому М60. С этим надо было что-то делать. И советские конструкторы нашли выход. Они предложили военным ракетный танк.

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Строевой ИТ-1 на базе среднего танка Т-62. Фото из открытых источников

В отличие от классического танка проект его ракетного собрата предусматривал избавление от пушки. Вместо неё предложили установить пусковую установку для противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Этими ракетами новая советская боевая машина должна была "доставать" танки противника на дистанции 2-3 километра.

Согласно первоначальной задумке, советский ракетный танк должен был быть одинаково эффективным как в наступлении, так и в обороне.

Изначально в качеств базы для новой разработки предлагали использовать шасси среднего танка Т-54. Но вскоре проект подвергся корректировки и новую боевую машину строили с использованием корпуса, узлов и агрегатов более совершенного танка Т-62. Первые два прототипа были готовы к испытаниям в апреле 1964 года. Боевая машина получила обозначение ИТ-1 "Дракон". В данном случае аббревиатура ИТ расшифровывается как "истребитель танков".

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Ракетный танк получил новую башню, отличную от базовой версии. Она стала более приземистой и не имела пушки. Внутри башни разместили выдвижную пусковую установку (ПУ) для ПТУР. В условиях боя пусковая фиксировалась на крыше башни. Кроме того, она была оснащена рычажным механизмом с функцией захвата противотанковой ракеты. В обычных условиях пусковая убиралась в башню. В боевой или походное положение ПУ приводилась при помощи электропривода.

Противотанковые ракеты хранились внутри корпуса танка в специальных контейнерах. Контейнеры располагались в несколько ярусов и поднимались на линию заряжания по мере расходования боекомплекта. Возимый боекомплект танка ИТ-1 составлял 15 противотанковых ракет.

Истребитель танков ИТ-1 в парке "Патриот". Фото: Виталий Кузьмин / commons.wikimedia.org

В отличие от обычных танков того времени, экипаж ИТ-1 состоял всего из трёх человек: командира, механика-водителя и оператора-наводчика. Последний управлял полуавтоматической системой наведения ракет. Система имела два режима работы. Один из них предусматривал траекторию полёта ракеты с превышением от 1,5 до 3 метров над линией прицеливания. Сделано это было для того, чтобы ракета не попала в какое-либо препятствие. Данный режим был особенно эффективным в ночное время либо в плохих погодных условиях.

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В принципе, советские инженеры предложили довольно интересное оружие для бронетанковых войск. Но страной в то время руководил Никита Хрущёв, известный своими "интересными" решениями. В 1960 году во время показа передовых оружейных разработок, проходившего на полигоне Капустин Яр, руководителю страны доложили о концепции "объекта 150" (рабочее название ИТ-1). После консультации со своими советниками Хрущёв потребовал, чтобы сделали танк, способный стрелять ракетами из штатной пушки...

ИТ-1 в танковом музее в Кубинке, 2016 год. Фото: Альф ван Беем / commons.wikimedia.org

Ракетный танк ИТ-1 в том виде, как его спроектировали конструкторы, был продемонстрирован высшему политическому руководству страны в сентябре 1964 года. С ходу, на дистанции 3 километра были поражены три цели. Одна за другой. Хрущёв, увидевший, как легко поражаются ракетами неплохо бронированные танки, сделал вывод  о том, что танки не нужны вообще. Об этом он заявил на следующий день в Кремле. Однако сами конструкторы ИТ-1, прекрасно знавшие его недостатки, скептически отнеслись к идее замены классических танков ракетными.

"Объект 150" или ИТ-1 "Дракон" был окончательно одобрен к серийному производству лишь после отстранения Хрущёва от власти. Произошло это только в 1968 году. После запуска серийного производства было установлены существенные недостатки "Дракона". В обычном танковом бою, при сближении с боевыми машинами противника, он оказывался полностью "беззубым" из-за отсутствия нормальной пушки. Единственным оружием экипажа танка оставался 7,62-мм пулемёт ПКТ. Кроме того, недостатками этого истребителя танков стали большая масса и габариты, а так же устаревшая элементная база. В результате в скором времени ИТ-1 сняли с производства, а затем и с вооружения.

Изначально предполагалось, что боевыми машинами ИТ-1 будут вооружены отдельные батальоны истребителей танков в составе мотострелковых дивизий на самых танкоопасных направлениях. Однако было сформировано всего два таких батальона. Один находился в составе Белорусского военного округа, второй – в составе Прикарпатского.

Окончательно ИТ-1 "Дракон" был снят с вооружения в 1974 году, спустя всего шесть лет после начала производства. Но наработки, опробованные на ракетном танке не пропали даром. Впоследствии они помогли внедрить в танковые войска ракетный комплекс "Кобра". Первым советским танком, способным вести стрельбу противотанковыми ракетами из штатной 125-мм пушки, стал Т-64.

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По существу, ИТ-1 стал прообразом для противотанковых комплексов "Штурм-С" и "Хризантема", которые и на сегодняшний день стоят на вооружении армии России. Концепция та же. Только современные ПТРК предназначены исключительно для засадных боевых действий из-за тонкой брони.

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армия оружие танки история военный ссср бронетехника ит-1
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