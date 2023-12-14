Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США. Фото из открытых источниковВ свете событий последних месяцев и на фоне сложностей в межгосударственных отношениях, вызванных деятельностью одной "исключительной" страны, неподдельный интерес вызывает наступательный потенциал заклятых заокеанских недругов.

В гипотетическом глобальном конфликте основная роль будет отводиться ядерному оружию. В отличие от России, чьи ядерные боеголовки рассредоточены по бескрайним просторам страны, у американцев основная масса межконтинентальных баллистических ракет со специальной боевой частью находится на атомных подводных лодках, бороздящих глубины Мирового океана. Напротив, сухопутная составляющая ядерной триады США невелика и давно деградировала. Вторым по степени важности инструментом доставки ядерных боеприпасов для американцев является авиация Командования глобальных ударов. Те самые стратегические бомбардировщики и ракетоносцы.

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Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США. Фото из открытых источниковСколько стратегических бомбардировщиков в ВВС США? На этот вопрос когда-то "постарался" ответить Питер Сучиу – эксперт популярного в Америке аналитического издания 19FortyFive. Кстати, данное издание почему-то вдруг перестало проявлять какую-то особую активность. Похоже, что это непосредственно связано с развернувшейся в Штатах политической гонкой за президентское кресло.

Итак, о чём поведал заморский специалист?

Для начала заморский аналитик провёл небольшой экскурс в историю американских Военно-воздушных сил. Согласно данным эксперта, до начала Второй мировой войны (в 1939 году) американские ВВС были довольно скромными по размерам и имели на вооружении менее 3000 самолётов различных типов. Зато к окончанию войны Америка произвела 300000 самолётов. Только в 1944 году американские авиастроительные предприятия выпустили 96318 различных самолётов. Ошеломляющая цифра!

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Несмотря на то, что большая часть выпущенных в военные годы самолётов пришлась на истребители, было произведено 12731 бомбардировщиков B-17 Flying Fortresses, 18493 бомбардировщика B-24 Liberaitor, 9890 бомбардировщиков B-25 Mitchell и 3970 бомбардировщика B-29 Superfortresses.

Стратегический бомбардировщик B-29 Superfortresses. Фото: commons.wikimedia.orgБольшая часть этих самолётов была списана после окончания Второй мировой войны. Однако США, опасаясь нового крупномасштабного конфликта, десятилетиями продолжали содержать огромный парк стратегических бомбардировщиков.

Современный парк стратегических бомбардировщиков ВВС США значительно скромнее того, что был в годы холодной войны. Согласно данным американского эксперта, в 2022 в распоряжении Командования глобальных ударов имелся 141 бомбардировщик. Все самолёты относятся к трём типам: Boeing B-52 Stratofortress, Rockwell B-1 Lancer и Northrop Grumman B-2 Spirit.

При этом все три типа находятся на закате своей военной службы. К 2030 году на вооружение должен быть принят новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

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Несмотря на то, что суммарное количество бомбардировщиков относительно невелико и может незначительно изменятся, имеющихся самолётов достаточно для нанесения серьёзного ущерба.

Стратегический бомбардировщик B-52H и его арсенал на авиабазе Барксдейл (Луизиана), 2006 год. Фото: commons.wikimedia.orgBoeing B-52 Stratofortress – рабочая лошадка времён холодной войны. Самолёты данного типа выпускались с 1952 по 1962 годы включительно. Максимальная боевая нагрузка самолёта составляет 32000 килограммов. Дальность полёта без дозаправки – 14000 километров. В настоящее время ВВС США располагают 76 самолётами данного типа. С учётом постоянных модернизаций последний B-52 может оставаться на боевой службе до 2050 года.

Rockwell B-1 Lancer – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолёт был разработан в качестве для замены бомбардировщиков B-58 Hustler c его скоростью 2 Маха и B-52 с его большими дальностью полёта и большой полезной нагрузкой. Изначально предполагалось, что Lancer заменит оба типа, однако этого не произошло.

Было построено 4 прототипа B-1A и 100 серийных бомбардировщиков B-1B. Из-за выработки ресурса флот таких самолётов постепенно сокращался. В настоящее время на вооружении ВВС США находятся 45 бомбардировщиков B-1B. Их местом дислокации являются авиабазы Эллсворт в Южной Дакоте и Дайс в штате Техас.

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Предполагается, что B-1B будут находиться на вооружении до конца десятилетия. То есть до тех пор, пока в войска не начнут поступать новые B-21 Raider.

Малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit взлетает с авиабазы Андерсен (остров Гуам), 2010 год. Фото: commons.wikimedia.orgNorthrop Grumman B-2 Spirit – малозаметный стратегический бомбардировщик. Для любителей авиации увидеть такой самолёт в воздухе является большой удачей. Всё из-за того, что за годы производства был построен всего 21 самолёт этого типа. Реализованные в B-2 технологии малозаметности были необходимы для преодоления системы ПВО Советского Союза. Однако распад СССР и высокие эксплуатационные расходы стали поводом для сворачивания всей программы B-2.

Изначально бомбардировщик проектировался исключительно как средство доставки ядерных бомб. Но такие бомбы он не доставлял. Первое боевое применение B-2 состоялось в 1999 во время бомбардировок Югославии. Затем Spirit применялся в Ираке, Афганистане и Ливии.

Последний B-2 покинул заводской цех в 2000 году. Ожидается, что самолёты данного типа останутся на службе как минимум до 2032 года.

Следует отметить, что данные заокеанского эксперта относятся ещё к 2022 году и найдены на просторах интернета. Но с учётом эскалации в глобальном противостоянии вряд представленные цифры претерпели существенные изменения. Весьма сомнительно, что американцы стали бы списывать хоть один свой "стратег".

А теперь самое интересное. Зарубежными экспертами были опубликованы актуальные [на их взгляд, прим. авт.], касающиеся боевой авиации стран мира. Согласно данным справочника World Air Forces [данные актуализированы на 2024 год, прим.] на вооружении США состоят 72 "бомбовоза" B-52H Stratofortress, 42 сверхзвуковых ракетоносца Rockwell B-1 Lancer и 17 бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit.

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Как видно из представленных данных, цифры не сильно разнятся.