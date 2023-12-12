Штурмовик Ту-91. Источник фото: airwar.ruОтечественное авиастроение по праву занимает лидирующие позиции в мире. А всё благодаря людям, которые работали и работают в этой отрасли. К сожалению, не всегда передовые разработки наших авиационных конструкторов шли в серию. Причин этого явления достаточно много: от недостаточного финансирования конкретных проектов и подковёрных интриг конкурирующих конструкторских бюро до элементарной прихоти политического руководства страны.

Одним из таких изделий стал морской штурмовик Ту-91 – самолёт, который не пошёл в серийное производство из-за личной прихоти Хрущёва.

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Примечательно то, что у Никиты Хрущёва вообще не сложилось со штурмовой авиацией в эпоху его правления. Иногда складывается впечатление, что в годы Великой Отечественной, когда Хрущёв работал членом военного совета фронта (сменил несколько фронтов), у него возникли какие-то трудности с лётчиками-штурмовиками. Несмотря на свой высокий ранг, член военного совета фронта обязан был бывать в войсках, в том числе и на передовой. И нельзя исключать, что "горбатые" (штурмовики Ил-2) просто промахнулись и отработали по своим. К сожалению, такое могло быть в военной истории. А уже став главой государства, Хрущёв выместил на летчиках штурмовиках персональную обиду. Конечно же, все это домыслы, но именно на эти мысли наталкивают действия Хрущёва в его бытность главой государства. Сразу необходимо, что озвученная мысль не претендует на истину.

Во-первых, в эпоху его правления была полностью упразднена штурмовая авиация как род фронтовой авиации. Произошло это в 1956 году. Штурмовую авиацию упразднили приказом министра обороны СССР, но такие приказы не отдаются без ведома высшего политического руководства страны. Место штурмовой заняла истребительно-бомбардировочная авиация. Считалось, что в будущих боевых действиях объекты атаки будут за линией фронта и здесь важна скорость – быстро прилететь, нанести удар и вернутся на аэродром базирования. Кстати, именно Никита Сергеевич Хрущёв был адептом высоких скоростей в авиации и тотальной ракетизации Вооруженных сил. Ошибочность отказа от штурмовой авиации показала только война в Афганистане, когда из-за высоких скоростей истребители-бомбардировщики не всегда могли выполнить задачу по поддержке войск или уничтожению точечных целей.

Во-вторых, на то, что Хрущёв предвзято относился к штурмовикам относится и случай с самолётом Ту-91. На этот раз речь о самолетё-штурмовике для морской авиации.

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Следует начать с того, что в послевоенные годы военно-политическое руководство страны во главе со Сталиным подняло вопрос о строительстве океанского флота. В его составе помимо тяжелых крейсеров должны были быть и авианосцы. Опыт американцев в годы Второй мировой войны наглядно продемонстрировал эффективность этих кораблей. Сталин, понимая, что СССР на пороге новой войны с гораздо более сильным, чем Германия, противником собирался строить флот открытого моря. В программу военного судостроения на 1945-1955 годы было включено строительство двух легких авианосцев для ВМФ CCCР.

В силу экономических причин (восстановление хозяйства страны после ВОВ) авианосцы не были заложены. В очередной раз к идее строительства авианосцев руководство СССР вернулось в начале 50-х годов XX столетия. Именно тогда советские авиаконструкторы получили задание на проектирование палубных самолетов. По истребительной тематике работы были поручены КБ Яковлева, над палубным бомбардировщиком и штурмовиком трудилось ОКБ Туполева.

Палубный двухместный бомбардировщик-торпедоносец был спроектирован в короткий срок. Ведущим конструктором новой машины стал В.А. Чижевский. Однако после смерти Сталина очередной всплеск интереса к авианосцам пошёл на спад. Программа финансирования разработки палубного бомбардировщика была значительно урезана. Но командование ВМФ СССР переориентировав самолёт из палубного в машину наземного базирования, способную действовать в интересах флота с ограниченных по размерам взлетно-посадочных полос (ВПП).

Примечательно то, что проект самолёта практически не пришлось перерабатывать. Переделки коснулись в основном крыла, которое стало нескладывающимся. В сентябре 1953 года заказчику (ВМФ СССР) представили макет самолёта, а осенью 1954 первый лётный экземпляр Ту-91 уже стоял на заводском аэродроме готовый к испытаниям.

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По ходу лётных испытаний и выявления недостатков опытной машины, конструкторы готовили макет самолёта-дублера. В итоге было решено расширить переднюю часть фюзеляжа самолёта, что позволило улучшить обзор экипажу. Кроме того удалось снизить массу всей конструкции на целых 500 килограммов. В начале 1955 года государственная комиссия одобрила новую компоновку, а конструкторы стали готовить чертежи для запуска самолёта в серийное производство.

Следует отметить, что Ту-91 был для своего времени очень технологичным в производстве самолётом. Конструкция машины была разбита на отдельно изготавливаемые агрегаты, а в процессе производства предусматривалось широкое применение штамповки и литых крупногабаритных деталей. И это в середине 50-х годов!

Второй лётный экземпляр был собран. Сейчас его бы назвали предсерийным. После чего Ту-91 был сначала направлен на заводские, а затем и на государственные испытания. Последние прошли успешно, замечания были, но они являлись мелкими, и их было мало. Но главное то, что в ходе государственных испытаний была подтверждена возможность эксплуатации самолёта с грунтовых аэродромов.

Кроме того, Ту-91 очень понравился представителям Военно-морского флота. Уже рассматривались варианты создания на базе Ту-91 базового противолодочного самолёта и самолёта постановщика помех. Самолёт должен был пойти в серийное производство. Акт о государственных испытаниях пошёл вверх по инстанциям.

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К сожалению, этого не произошло. По перспективной и очень нужной для морской авиации машине был нанесён удар. При этом нанесён оттуда, откуда ждали меньше всего – со стороны первого лица страны.

Штурмовик Ту-91 с подвесными контейнерами. Источник фото: airwar.ruТогда, впрочем как и сейчас, новинки авиационной промышленности демонстрировались руководству государства. В числе прочих новых машин руководству страны и партии показали Ту-91. И тут произошло непоправимое. Офицер, который представлял самолёт, то ли оговорился, то ли просто стушевался в присутствии высокого начальства. Он сказал, что "этот самолёт заменяет тяжёлый крейсер", а должен был сказать, что " штурмовой удар самолетного вооружения эквивалентен залпу крейсера из восьми орудий калибра 203,2 мм".

Как известно по историческим документам и кинохроникам, Никита Сергеевич Хрущёв часто позволял себе несдержанность. Достаточно вспомнить его легендарную "кузькину мать" на трибуне ООН. Но это было позже. А в тот раз Хрущёв просто поинтересовался: “Зачем нам тогда крейсера?” Дальше он заявил, что всё услышанное о самолёте является чушью. Затем последовала череда весьма нелестных эпитетов в отношении летательного аппарата. После всего этого акт о государственных испытаниях не был подписан, затерявшись в верхах бюрократического аппарата страны.

Невзирая на это, испытания штурмовика Ту-91 были продолжены. Более того, его умудрились даже показать американской делегации во главе с генералом Н. Туайнингом. Именно благодаря американскому генералу Ту-91 в классификации НАТО получил название Boot ("Башмак"). В СССР самолёт негласно называли "Бычок". Не за сходство с представителями крупного рогатого скота, а за сходство с рыбкой.

Конструкторов и военных не покидала надежда на то, что при новом осмотре самолётов будет получено "добро" на серийное производство.

Этого не произошло. Перед самым приездом правительственных чиновников прилетел Ту-91. В том виде как есть, прямиком с испытаний, с грунтового аэродрома. Только Хрущёв на это не обратил внимания. Проходя мимо самолёта он просто поинтересовался: "Он ещё здесь?"

После этого программа Ту-91 была свёрнута, а оба лётных экземпляра самолёта пущены на слом. В свете сокращения армии и флота командование ВМФ не стало отстаивать машину, а сотрудники КБ Туполева просто не смогли это сделать.

А ведь для своего времени это был совершенно прорывной самолёт.

Во-первых, как говорилось, он был очень технологичным.

Во-вторых, мог эксплуатироваться с грунтовых аэродромов.

В-третьих, экипаж самолёта был защищён конструкцией из стальной и алюминиевой брони, а так же бронестеклами. Суммарная масса бронезащиты составляла 550 килограммов.

В-четвертых, самолёт мог применяться днём и ночью в любых метеоусловиях. В-пятых, штурмовик Ту-91 был идеально приспособлен как скоростного пикирования (700-750 км/ч), так и для заторможенного на скорости 500-550 км/ч. Такой тип пикирования обеспечивался за счёт торможения воздушными винтами. Благодаря такому режиму пикирования самолёт можно было применять на очень малых высотах.

В-шестых, штурмовик Ту-91 мог осуществлять бомбометание с пикирования по малоразмерным и подводным целям, бомбометание по надводным и наземным целям, торпедометание по надводным кораблям, штурмовку живой силы десанта и высадочных плавсредств.

Вооружение штурмовика Ту-91

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Лётные характеристики