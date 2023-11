Система M28/29 Davy Crockett. Фото: wikipedia.orgНе так много стран мира входят в так называемый ядерный клуб. Их можно пересчитать по пальцам: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия и Пакистан. Есть ещё Израиль. Про эту страну говорят, что она имеет ядерное оружие, но израильские власти этот факт отвергают.

Ядерное оружие является средством сдерживания. Оно бывает двух типов: стратегическое и тактическое. Стратегическое ядерное оружие – это те самые всевозможные ракеты с большой дальностью полёта. В разряд тактического ядерного оружия (ТЯО) отнесены оперативно-тактические ракеты малой дальности, артиллерийские снаряды и мины крупного калибра, авиационные бомбы и ракеты. Чисто теоретически ТЯО может быть применено в ходе ограниченного военного конфликта.

Согласно оценкам западных экспертов, самым мощным и разнообразным арсеналом ТЯО в настоящий момент обладает Россия. Кроме того, наша страна имеет огромный военно-технический потенциал в области нестратегических ядерных сил.

Расчёт установки M28/29 Davy Crockett. Источник фото: armyhistory.orgИтак, всего существует два типа ядерного оружия. Или быть может больше? Ведь стрелкового ядерного оружия точно не бывает. Зато было ядерное оружие, которое можно было отнести к лёгкой артиллерии. В одно время учудили американцы и попытались создать портативное ядерное оружие. И им это удалось. Называлось оно M28/29 Davy Crockett. Это безоткатная система, которой мог управлять расчёт всего из трёх человек.

В годы холодной войны основным средством сдерживания Америки были стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами, а так же межконтинентальные баллистические ракеты наземного и морского базирования.

Расчёт готовит установку M29 к стрельбе. Фото: National Museum of the U. S. Army Campaign / armyhistory.org И именно в период холодного противостояния армия США сосредоточилась на создании тактического ядерного оружия, которое можно было бы использовать непосредственно на поле боя. Начиная с 50-х годов прошлого столетия американская армия разработала целый ряд неуправляемых и управляемых ракет, артиллерийских снарядов, подрывных зарядов и других систем, которые можно было использовать для доставки ядерных боеголовок мощностью от долей килотонны до нескольких мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Одной из таких систем и стала M28/29 Davy Crockett, названная в честь американского солдата и конгрессмена Дэвида Кроккета. Установка имела мощность заряда в 20 килотонн.

Разработка этой системы стала ответом на испытание Советским Союзом первой собственной атомной бомбы в 1949 году. Менее чем за десятилетие американской Комиссии по атомной энергии (AEC) удалось создать компактную ядерную боеголовку, которую пехотинцы могли бы использовать на передовой.

Установка Davy Crockett. Фото из открытых источниковВпоследствии AEC передала ответственность за включение боеголовки в системы вооружений начальнику артиллерийского вооружения армии США генерал-майору Джону Х. Хинриксу. Работа над новым оружием была развёрнута в арсенале Пикатинни (штат Нью-Джерси) в 1958 году.

Замысел разработчиков предполагал, что новую оружейную систему сможет использовать хорошо обученное пехотное отделение. Такое подразделение обозначили как Atomic Battle Group (ABG) – атомная боевая группа. Такие боевые группы должны были охранять границу между Западной и Восточной Германиями.

Откуда появилось неформальное название "Дэвид Кроккет"? Оно пристало к оружию из-за того, что народный избранник как-то рассказал небылицу о том, что когда у него кончились патроны, то ему пришлось загрызть медведя насмерть. Поскольку символом СССР традиционно являлся медведь, то считалось что ABG могут столкнуться с этим самым "медведем".

Установка Davy Crockett, смонтированная на армейский внедорожник. Фото: armyhistory.orgОружие было предназначено для того, чтобы американцы могли остановить наступление советской пехоты и танков всего лишь одним ядерным взрывом. Считалось, что после такого взрыва у армии США будет до 48 часов на подготовку к отражению атаки при помощи обычного вооружения. Несмотря на наличие миниатюрной боеголовки, система M28/29 Davy Crockett представляла собой обычную безоткатную пушку.

Davy Crockett выпускался промышленностью США в двух вариантах: лёгком и тяжёлом. Лёгкий вариант безоткатного орудия (М28) имел калибр 120 миллиметров и мог стрелять на дальность до 2 километров. Тяжёлый вариант (M29) имел калибр 155 миллиметров и дальность стрельбы 4 километра. Оба орудия использовали атомный заряд M388, весивший 76 фунтов (почти 35,5 кг).

Формирование первых подразделений, вооружённых M28/29 Davy Crockett было начато в 1961 году. Новым оружием оснастили отделения ABG в танковых и пехотных батальонов 7-й армии США. В первую очередь тех, которые защищали Фульдский коридор на территории Западной Германии. Это был наиболее вероятный маршрут продвижения войск стран Организации Варшавского договора.

Кроме того, системы M28/29 Davy Crockett были переброшены на Гуам, Гавайи, японский остров Окинава и в Южную Корею. Впоследствии все имевшиеся лёгкие системы M28 были сняты с вооружения, а атомные боевые группы (ABG) получили системы M29.

Подразделения американской армии провели десятки тренировочных стрельб из систем M28/29 (без ядерного боеприпаса). Ядерный заряд использовался всего лишь дважды. Первый раз заряд подорвали 7 июля 1962 года на полигоне в Неваде. Заряд был подвешен на тросах над землёй. Спустя 10 дней расчёт установки M29 произвёл реальный выстрел боеприпасом с ядерным зарядом М388.

Грибообразное облако после подрыва боеприпаса M388 в ходе испытаний установки M29, 17 июля 1962 года. Фото: wikipedia.orgЭто тактическое ядерное оружие никогда не применялось в реальных боевых действиях, а его служба в армии оказалось относительно недолгой. В 1967 году американская армия стала выводить системы Davy Crockett из Европы, а в 1971 году они были окончательно сняты с вооружения.

Правительство США выделило финансирование на производство 6100 таких систем, но было выпущено всего 2100 установок Davy Crockett.

В качестве резюме необходимо отметить, что установки М28/29 – действительно интересное оружие. И очень хорошо, что они не использовались. Что касается сравнительно короткого срока службы этих установок, то причина на поверхности. Они просто бы не смогли остановить танковые и мотострелковые подразделения Вооружённых сил СССР и стран Варшавского договора в случае военного конфликта и последующего броска советских подразделений к проливу Ла-Манш. Вся советская бронетехника проектировалась для эксплуатации в условиях ядерной войны.