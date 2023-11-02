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crazycat21
Швеция разрешила США размещать войска на своих военных базах
Швеция настолько стремится в НАТО, что уже сейчас готова пустить американцев на свою территорию

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Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США во время визита в Швецию летом 2023 года. Фото: Вооруженные силы Швеции

На протяжении столетий Швеция придерживалась подчёркнутого нейтралитета и неприсоединения к каким-либо военным альянсам. Понимание необходимости этого нейтралитета для Стокгольма, похоже, пришло после того как шведская армия отхватила от русской в войне 1808-1809 гг. Правда, потом ещё была короткая шведско-норвежская война 1814 года, в которой шведы всё же победили и сумели присоединить Норвегию к себе (в формате унии). Но это не зачёт, поскольку Норвегия сумела сохранить собственную Конституцию. Это была последняя война для Швеции, после чего она объявила себя нейтральной. 

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Пусть этот подчёркнутый нейтралитет был не всегда нейтралитетом в чистом понимании (достаточно вспомнить Вторую мировую войну), но всё же лучше спокойный сосед у границ России, чем беспокойный. 

В 2022 году Швеция вместе с Финляндией подали заявку на членство в НАТО. Финляндия уже является участницей Североатлантического альянса, Швеция пока нет. Турция и Венгрия пока отказываются ратифицировать заявку шведов на участие в альянсе. Турция из-за курдского вопроса, а Венгрия из-за того, что Стокгольм обвинил Будапешт в отсутствии демократии.

Однако всё это не останавливает шведов в их стремлении в Североатлантический военно-политический блок. Более того, они уже стали "прогибаться" перед Штатами. Некоторое время назад стало известно, что власти Швеции "по собственной инициативе" готовы предоставить американцам доступ к своим военным базам. Ниже приведены слова Пола Йонсона, министра обороны скандинавской страны.

Важно, что у нас на севере Европы будет сильное американское присутствие. Оно окажет сдерживающий и стабилизирующий эффект.

Прошло совсем немного времени и вопрос оказался быстро решён. Естественно, решился он в пользу американцев. Швеция и США завершили переговоры о предоставлении американским силам доступа к шведским военным базам.

Как сообщила газета Dagens Nyheter между Стокгольмом и Вашингтоном достигнуто понимание того, как сотрудничать в военной сфере. В ходе диалога между странами было проведено несколько встреч. Об успешном завершении переговоров заявил главный шведский переговорщик Самюэл Рудвалл. 

Новые законопроекты, разрешающие пребывание войск США на территории Швеции вступят в силу в конце 2024 года. В начале того же года будут объявлены военные базы, на которых будут пребывать американцы.

Самое интересное то, что находясь на территории Швеции, американские военные будут руководствоваться не местными законами, а законами своей страны.

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Нельзя исключать и того, что на шведских базах может появиться американское ядерное оружие. Законодательство соседней Норвегии запрещает такое размещение. В законах Швеции таких запретов нет.

#новости #сша #политика #нато #армия #швеция #военный #военные базы сша
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