В США считают, что смогут обучить украинцев пилотированию F-16 за короткий срок

Фото: Министерство обороны США

Долгое время власти Украины требовали от "цивилизованного" западного мира передачи американских истребителей F-16. Киевские деятели умеют быть надоедливыми. После очередного вояжа Зеленского по странам Европы стало известно, что передача самолётов данного типа всё же состоится. О намерении "поделиться" с незалежной самолётами из наличия собственных ВВС заявили Нидерланды, Дания и Норвегия. Обучением самостийных пилотов будут заниматься голландцы и датчане. Не исключено, что к процессу обучения присоединится и Румыния. Кроме того, непосредственная переподготовка украинских лётчиков будет проводиться и в США, на одной из авиационных баз ВВС Национальной гвардии.

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Процесс подготовки лётчиков на какой-то конкретный тип летательного аппарата довольно длительный. В идеале он занимает от полугода и более. Но кого это останавливает? Тем более, что киевским деятелям срочно нужна хоть какая-то перемога. А со слов всё тех же деятелей, перемоги не достичь без господства в воздухе. Для достижения последнего Киеву как раз и нужны самолёты американского производства с обученными лётчиками.

Стало известно, что пилоты из Украины смогут летать на F-16 уже через три месяца. Соответствующую информацию со ссылкой на агентство Associated Press распространили европейские СМИ.

Согласно опубликованной информации, США могут провести подготовку первых украинских пилотов на F-16 уже до конца текущего года. Хотя, как заявил командующий ВВС Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло, пройдёт больше времени, прежде чем они смогут выполнять боевые вылеты.

Ожидается, что самостийные пилоты прибудут на авиабазу Моррис в Тусоне, штат Аризона, уже к октябрю. Эти отобранные авиаторы в настоящий момент оцениваются на знание английского языка. И уже в зависимости от языковых знаний и предыдущего опыта пилотирования истребителей они смогут пройти обучение на F-16 в течение трёх месяцев.

Как заявил генерал Ло, как только украинцам дадут добро, они сразу же прибудут и немедленно приступят к обучению. Чтобы уложиться в предельно сжатые сроки обучения, персонал авиабазы, вероятно, изменит некоторые свои обязательства по обучению других иностранных пилотов. Американский генерал сказал, что подготовка украинских лётчиков является национальным приоритетом.

Однако после завершения обучения в США самостийным лётчикам придётся вернуться в Европу и там дополнительно пройти обучение по стандартам НАТО. Союзники по НАТО также обучают украинцев эксплуатации F-16. Пока этот процесс не будет завершён, говорить о боевом применении истребителей преждевременно.

Как пишет Associated Press, генерал Дэвид Олвин, следующий кандидат на пост командующего ВВС, заявил, что цикл подготовки пилотов из Украины займёт от шести до девяти месяцев.

В общем, заклятые заокеанские недруги сильно спешат. Похоже, что у них стало сильно подгорать. Интересно, чему можно научить за полгода? Взлёту, полёту по маршруту и заходу на посадку? Похоже на то. Дело в том, что подготовка нормального боевого лётчика занимает не один год.

Хотя и в этом случае есть вариант. Не исключено, что заявления об обучении украинских пилотов являются всего лишь ширмой, прикрытием. Если и удастся кого-то обучить, то таковых будут единицы. Просто больше в составе Повитряных сил уже нет. Зато самолётов будут десятки. Так обещали киевским деятелями старшие западные "товарищи". Так что нельзя исключать, что в кабинах переданных Украине истребителей могут оказаться поляки, румыны и прочие "отпускники", которые уже имеют опыт пилотирования F-16. Самолётов этого типа за годы эксплуатации было выпущено предостаточно. Найти лётчиков – не проблема.