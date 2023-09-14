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Как перевоспитывали алкоголиков и боролись с алкоголизмом в СССР

Даже в советскую эпоху были сильно пьющие люди. Только с алкоголизмом боролись на государственном уровне
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Фото из открытых источников

Пьянство – страшный бич любой страны и любого общества. Не стала исключением и наша страна. На Руси пили издавна. Пили при царях, пили и во времена Советского союза. При этом власти неоднократно на государственном уровне предпринимали попытки по борьбе с пьянством. Безуспешно.

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Последним примером такой безуспешной борьбы является "сухой закон", действовавший в период правления Горбачёва. Результата ноль. Точнее он был, но только отрицательный – пострадала экономика страны, развилась теневая экономика, пострадало советское общество.

Известно, что чрезмерное потребление спиртного приводит к алкоголизму. В данном случае необходимо различать понятия "пьянство" и "алкоголизм". Пьянство – это потребление спиртного в широком смысле. Ведь не все выпивающие люди являются алкоголиками. Многие ведь могут спокойно не пить месяцами. И что плохого, если человек перед законными выходными пропустил рюмочку? А если говорить об алкоголизме, то это уже болезнь. В данном случае человек находится в полной зависимости от спиртного, постоянно хочет выпить (иногда пьёт, даже когда "не лезет"), ищет где выпить. В общем, все поведение алкоголика направлено только на поиски спиртного. Все мысли находятся во власти "зелёного змия".

К сожалению, в светлое время Страны Советов, во времена СССР, которые так любят вспоминать многие соотечественники, алкоголиков хватало. Более того, их было достаточно много. И это при том, что в советское время все были при деле, а с зарплатой и пенсией всё было стабильно. Но всё равно пили.

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Советские власти активно боролись с явлением алкоголизма. Как перевоспитывали алкоголиков в СССР? Про систему советских вытрезвителей знают многие. Но это немного не то. В "трезвяки" советская милиция забирала несознательных граждан, находившихся в общественных местах в состоянии среднего или сильного алкогольного опьянения. После отрезвления и приведения в надлежащий вид таких клиентов отпускали. Выписывали квитанцию об оплате услуг заведения и отпускали, не забыв сообщить по месту работы "отличившегося", чтобы там приняли меры административного воздействия.

На государственном уровне были приняты меры более сурового воздействия на алкоголиков. Их можно даже назвать репрессивно-карательными. Просто иного выхода не было.

В 1967 году советское руководство пришло к выводу, что алкоголиков необходимо лечить и перевоспитывать в принудительном порядке. Сухие данные статистики были довольно тревожными – население страны постепенно спивалось. Если в период правления Сталина среднестатистический гражданин потреблял в пересчёте на чистый спирт всего 1,7 литра, то к 1967 году этот показатель вырос до 4,5 литров.

Согласно постановлению властей, злостными алкоголиками стали считаться граждане, которые систематически злоупотребляли спиртным, отказывались от добровольного лечения, продолжали пьянствовать после такого лечения, а также нарушали трудовую дисциплину и общественный порядок, несмотря на принятые по отношению к ним меры общественного или административного воздействия.

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Фото из открытых источников

Такие несознательные граждане подлежали принудительному направлению в ЛТП (лечебно-трудовые профилактории) на срок до двух лет. Для чего? Для того самого принудительного лечения и трудового перевоспитания. Ведь, как известно, труд даже из обезьяны сделал человека.

Примечательно, что направить алкоголика в ЛТП мог только суд по представлению милиции. Заседание проводилось при личном присутствии "обвиняемого".

Но даже самый закоренелый алкоголик мог не попасть в ЛТП. Для того чтобы туда угодить, необходимо было иметь шесть "визитов" в вытрезвитель. Кроме того, на беспокойного товарища должно было быть заявление от родственников или соседей.

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Фактические, клиента ЛТП против его воли лишали свободы. Но формально такое пребывание в "санатории" не являлось наказанием. На государственном уровне это было административно-правовой санкцией. Хотя условия пребывания в ЛТП во многом были схожи с пребыванием на зоне. Только охрана не имела оружия. А ещё непутёвые "узники" имели возможность частых свиданий с родственниками. Раз в неделю.

К клиентам ЛТП применяли меры принудительного медикаментозного лечения, чтобы вызвать отвращение к алкоголю. А ещё их заставляли работать. Обычно такие граждане выполняли роль подсобных рабочих на крупных промышленных предприятиях либо на производствах при профилакториях. За свой труд направленные на принудительное лечение получали заработную плату (только выпить было негде), а время пребывания в "заведении" учитывалось в общий трудовой стаж.

Попавшие в ЛТП мечтали поскорее оттуда выбраться. Обычно период наставления на путь истинный занимал несколько месяцев. Большинство перевоспитанных больше не желали попадать в ЛТП.  Однако были среди советских граждан и алкоголики-рецидивисты, являвшиеся постоянными клиентами профилакториев.


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