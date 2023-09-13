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ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом

Конструкторская мысль в СССР всегда была на уровне. Наши инженеры даже умудрились сконструировать малолитражку с автоматической АКП
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Большинство наших соотечественников хорошо знают художественную кинокомедию "Операция Ы и другие приключения Шурика", снятую Леонидом Гайдаем в 1965 году. Там в нескольких эпизодах, показан крохотный автомобиль СМЗ С-3А. Та самая "инвалидка". И, действительно,  это транспортное средство, оснащенное мотоциклетным двигателем, выпускалось в нашей стране массово (203 тысячи экземпляров) и предназначалось как для инвалидов. Мотоколяска выпускалась с 1958 по 1970 годы включительно.

Кадр из х/ф "Операция Ы и другие приключения Шурика"

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Но мало кому известно, что в 50-е годы на Горьковском автомобильном заводе велась работа над альтернативным транспортным средством для людей с ограниченными возможностями. И весьма успешно. Вся проектная документация была подготовлена. Более того, даже были выпущены пробные экземпляры.

Кто-то скажет, что быть такого не может. Горьковский автомобильный завод, который всю свою историю выпускал машины класса "А", вдруг взялся за разработку какой-то "инвалидки"! На самом деле такое было. В своем детище под название ГАЗ-18 коллектив разработчиков продемонстрировал, каким должно быть транспортное средство для людей с ограниченными возможностями. Фактически это была даже не мотоколяска, это было малолитражка в кузове купе.

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Что сделали советские конструкторы? Какие особенности были у разработки конструкторов горьковского завода?

Во-первых, в отличие от имевшихся в то время мотоколясок, двухместный кузов получил нормальный жёсткий верх. Во-вторых, конструкция самого кузова была тщательно проработана. Учитывались все пожелания и замечания инвалидов. В-третьих, для упрощения конструкции автомобиль получил заднемоторную компоновку. В-четвертых, в качестве силовой установки конструкторы взяли серийный двигатель от автомобиля Москвич-402, укоротили его на два цилиндра. Получили двухцилиндровый автомобильный двигатель объёмом 602 кубических сантиметра и мощностью 18 лошадиных сил. Получилось весьма неплохо для маленькой машинки.

Так же машина получила независимую подвеску и дисковые тормоза с гидравлическим приводом.

Но на этом технические ноу-хау не закончились. Какая главная проблема у людей с ограниченными возможностями? Совершенно верно, ограничение этих самых возможностей. Не всем под силу переключать скорости при помощи обычной механической коробки передач, пусть и предельно упрощенной. А разработка конструкторов Горьковского завода получила автоматическую трехступенчатую коробку передач на основе гидротрансформатора от автомобиля ГАЗ-21 "Волга". Таким образом, ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с автоматической коробкой передач.

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К сожалению, столь нужный и перспективный автомобиль не был запущен в серийное производство. Причина – нехватка средств. В 1958 году работы над малолитражкой были прекращены. Всего было выпущено два опытных экземпляра.

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