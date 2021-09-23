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Реклама нового фантастического фильма "Дюна" идет из каждого утюга. Лично я не понимаю восторженных отзывов, оценок 10 из 10 и ликования. Фильм получился нудным и затянутым, без нормального экшена - впрочем, как и все фильмы Дени Вильнёва.

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На этом сайте обычно не принято обсуждать кино, но фантастическая тематика все-таки близка аудитории. К тому же, по "Дюне" было выпущено несколько успешных игр.

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Но сперва давайте поговорим про фигуру режиссера. Почему-то сейчас он считается одним из мэтров кинематографа и даже сравнивается со Спилбергом и Ноланом. Я таких сопоставлений не понимаю, ведь вся карьера Вильнёва - это падение в бездну, ни один его фильм не был по-настоящему коммерчески успешным.

В начале пути Дени снимал никому не нужные инди-поделки, но в 2010 одну из таких работ - детектив "Пожары" - отметили номинацией на Оскаре. Тут его заметили голливудские продюсеры и пригласили поработать над полноценным фильмом. Для триллера "Пленницы" выделили почти 50 млн бюджета, а на главные роли пригласили авторитетных парней Джекмана и Джилленхола.

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Кадр из фильма "Пленницы" (2013)

Что же в итоге? Затянутая на два с половиной часа муть, которую я еле досмотрел, поведясь на известных актеров. Кинопоиск всё помнит: тогда я поставил этому фильму малоизвестного постановщика 4 балла из 10. Зрители кино также не оценили, сборы составили всего 122 млн. Напомню, что половину из них забирают кинотеатры. В случае с Европой, киноделы могут получать и того меньше - 40%, а в Китае вообще жалкие 25%. Можно сказать, что с учетом затрат на маркетинг, фильм кое-как окупил себя.

Два года спустя последовал "Убийца". Фильм такой же неспешный, но в этом случае удалось хотя бы не промахнуться со сценарием.

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Кадр из фильма "Убийца" (2015)

Его писал Тейлор Шеридан - позднее он поставит "Ветреную реку" и "Любой ценой". Фильмы отличные, их я рекомендую к просмотру. "Убийца" также не стал особо успешным и с трудом отбил производственный бюджет. Но оценки были в основном положительные, и Вильнёву выделили еще 50 млн на съемки "Прибытия".

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Кадр из фильма "Прибытие" (2016)

Скажу сразу, что до конца его я осилить не смог. Здесь режиссерский стиль Вильнёва достиг своего апогея - два часа отменной скуки и затянутости. Темпоритм времен 50-х годов прошлого века убивает всё. Но кинцо неожиданно стрельнуло и собрало аж 200 млн. С учетом затрат на рекламу и отчисления кинотеатрам, прибыль кинокомпании была минимальна, но продюсеры всё равно упорно верили в талант режиссера. В следующий раз Дени доверили снимать настоящий блокбастер!

На "Бегущий по лезвию 2049" выделили аж 150 миллионов. Не пожалели на гонорары топовым актерам: старику Форду, Гослингу и даже зазвали Джареда Лето.

Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049" (2017)

Но ничему продюсеров жизнь не учит. Как первая часть была унылым несмотрибельным навозом, так и эта ничем не лучше. Снято красиво, к великолепному оператору Роджеру Дикинсу вообще претензий нет. Но как развлекательное кино и блокбастер вообще не катит. Фильм с треском провалился в прокате: всего 259 млн кассовых сборов нанесли студии огромные убытки.

Вот мы плавно подошли и к "Дюне". Как и в прошлом случае, создатели собрали все ошибки предыдущей экранизации. Начнем с того, что роман в целом сложен для восприятия в киноформате - множество персонажей со сложными именами, куча деталей вселенной. Но продюсеры опять пошли ва-банк, выписали 165 млн бюджета, большая часть которого пошла не на спецэффекты, а на топовых актеров.

Постер фильма "Дюна" (2021)

Наняли триумфатора гей-драмы Тимоти Шаламе, попсового Оскара Айзека, Зендею из Человека-паука, Джоша Бролина, Джейсона Момоа, Хавьера Бардема, Дейва Батисту и других. Предположу, что только на их гонорары потратили не менее 80-100 млн. Очевидно, из фильма пытались сделать мегаблокбастер, хотя сам материал к этому не располагает. В фильме 1984 допустили ту же ошибку, в картине было много высокооплачиваемых звезд того времени, в том числе Стинг, Патрик Стюарт и Макс фон Сюдов.

Кадр из фильма "Дюна" (1984)

В итоге, получилось как и всегда у Вильнёва. Супер-затянуто и уныло, зато с кучей пафоса и минимумом экшена. Книгу я не читал, поэтому половину диалогов вовсе не понял. Но выглядят персонажи глупо, смотрится как абсурдная комедия. При этом в трейлерах фильм рекламируется как нечто потрясающе драйвовое и развлекательное, в духе "Мстителей" и прочих блокбастеров.

За премьерные выходные в мире фильм собрал всего 36 млн, но премьеры в США еще не было. Правда, сразу за ней последует релиз на стриминге HBO Max. Поэтому на удачную кассу надежд немного: хоть Дени во всех интервью и зазывает идти именно в кино, за пандемию зрители уже привыкли смотреть его дома. Поэтому второй части ждать не стоит, а продюсерам стоит повнимательнее раздавать проекты Вильнёву. Он хоть и талантливый ремесленник, но даже с хорошим сценарием умудряется выдавать нечто несмотрибельное.

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Делитесь в комментариях вашим мнением по поводу фильма. Согласны со мной?