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Перешел с фитнес-браслета на смарт-часы — делюсь впечатлениями

Рассказываю, как я обновился с популярного браслета Xiaomi Mi Band 5 на часы Amazfit GTS. Стоит ли переплачивать втрое? Ответ узнаете в статье.
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Прошло уже 2 месяца, как я поменял свой браслет Xiaomi Mi Band 5 на полноценные часы Amazfit GTS той же фирмы. Думаю, этого времени достаточно, чтобы составить впечатление. В данном блоге расскажу, стоит ли переплачивать за большую диагональ и четкий экран.

Внешний вид

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Часы выглядят более солидно и респектабельно - думаю, это очевидно всем. С браслетом ходишь как школьник, на работе он не очень уместен (только если вы не дворник или грузчик). Я сразу заказал несколько ремешков с AliExpress, так как тип крепления стандартного мне не понравился.

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С кастомными решениями GTS выглядят в точности как Apple Watch:

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Достоинство это или недостаток - тут уж решайте сами. Покажу и остальные ремешки, которые мне прислал дядюшка Ляо. По стоимости обошлись в районе 150-200 рублей за штуку.

Цена/возможности

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Браслет стоит в среднем около 3 тысяч рублей (по ценам официальной розницы). За смарт-часы (хоть и неполноценные, тем не менее, производитель их сам так обзывает) я отдал 9 тысяч. Что же мы получаем, переплачивая втрое?

Во-первых, великолепный AMOLED-экран с тонкими рамками: 1,65 дюйма, 348 х 442 точек (при 341 PPI). Очень четкий и яркий, пиксели не видны. По габаритам он сравним со старшей версией Apple Watch:

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Источник изображения - обзор 24hitech.ru

Для сравнения, у Mi Band 5 - однодюймовый с разрешением 126 x 294 (всего лишь 287 PPI). По опыту, если значением пикселей на дюйм менее 300, но эти самые пиксели становится видно невооруженным взглядом. Это действительно так - экран пятого "мибэнда" смотрится как дешевая детская игрушка на фоне Amazfit:


Во-вторых, сравнимое время автономной работы. Что браслет, что часы у меня служили около двух недель, потом приходилось подзаряжать. Для меня это абсолютно комфортное значение. Опять же, это не "эпплы", которые нужно ставить на зарядку каждый вечер - вот где настоящее мучение.

Функционал

Если говорить о возможностях, то они сравнимы. Что фитнес-браслет, что эти смарт-часы выполняют примерно одни и те же функции: уведомления, переключение музыки, подсчет шагов и пульса, тренировки. Возможности установить сторонние приложения, ответить на звонок и прочие атрибуты дорогих девайсов отсутствуют. Но лично мне они и не нужны - гораздо важнее, что часы не надо постоянно держать у зарядки. 

Даже приложения в целом схожи. Для MiBand 5 я пользовался прогой MiFit, а для Amazfit разработали отдельное приложение Zepp. Оно отличается только дизайном и расположением отдельных опций. 

Зачем было нужно выпускать отдельный апп - непонятно. Но с другой стороны, привыкать практически не пришлось. Всё то же самое.

Чтобы скачивать сторонние циферблаты, достаточно установить приложение от уже знакомого мне Rokitskiy.DEV. Именно он выпускал аналогичные проги для MiBand 4 и 5. Также ничего нового. 

***

Подводя итог, я не пожалел, что обновился. Большой экран гораздо более комфортен как при просмотре времени, так и при чтении уведомлений. Часы смотрятся более респектабельно, чем браслет - подходят к любой одежде. А функционал схож.

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xiaomi смарт-часы личный опыт фитнес-браслет amazfit gts mi band 5
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