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У меня было два смартфона от Xiaomi, и в обоих случаях приходилось сносить родную оболочку и устанавливать "кастом" - голый Android. Расскажу, зачем я это делал - перечислю основные недостатки MIUI, которые мешают нормально пользоваться телефоном.

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Безликий дизайн

Китайские дизайнеры понадёргали элементы оформления отовсюду. В итоге получилась эдакая сборная солянка: компиляция iOS и Android. Выглядит это убого и вторично. Аляповатые настройки, кривые значки приложений, сворованные у Apple шторка и полоска для жестов - ощущение, будто пользуешься какой-то игрушкой с AliExpress.

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В последних версиях Xiaomi попытались привнести что-то свое, но получилось пока что не очень. Неудивительно, что такой убогий дизайн нравится пользователям из России - большинство соотечественников не обладают хоть каким-нибудь чувством стиля. Наши люди пользуются тем, на что банально хватает денег.

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Жесты и проблемы с оптимизацией

Этими проблемами завалены десятки форумов в рунете. Траблы с оптимизацией были всегда, но сильнее всего пользователи жалуются на лагающие жесты:

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Кейс тянется еще с 2018 года (собственно, с момента появления жестового управления как такового). Но Xiaomi до сих пор не удалось до конца его решить. На форуме 4PDA я видел опросы даже для актуальных смартфонов - порядка половины пользователей голосуют за то, что жесты таки подлагивают. Остальные, видимо, этого просто не замечают!

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Реклама есть практически в каждом встроенном приложении. В интернете куча гайдов, как ее отключить: но надо запариться и потратить кучу времени.

Обычный пользователь может и не разобраться, что и где протыкать в настройках. Да и просто не догадаться, что так вообще можно сделать. Когда один из крупнейших китайских производителей, пытаясь урвать каждую копейку, пихает везде инфу про "азино три топора" и прочую блевотину - это просто позор! Пользоваться такой оболочкой физически неприятно.

Уведомления

Еще одна проблема, которая тянется уже много лет. Китайские программисты никак не могут ее решить. Несколько лет назад, когда они подчистую слизывали iOS, заодно скопировали и агрессивное управление памятью. MIUI очень сильно не любит, когда приложение висит в фоне и потребляет ресурсы. Поэтому, спустя какое-то время, агрессивно "убивает" его. Из-за этого некоторые уведомления могут не приходить. Согласитесь - неприятно, когда пропускаешь сообщение от начальника в WhatsApp? Даже если "пуш" всё-таки приходит, то частенько это происходит с опозданием.

Опять-таки, существует куча инструкций по настройке, чтобы "всё работало". Но обычный пользователь вряд ли будет с таким запариваться.

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Пятую причину я оставляю на откуп вам, уважаемые читатели. Поделитесь в комментариях, что еще не нравится в оболочке MIUI лично вам?